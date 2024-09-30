Meditasyona zamanı olmayanlara: Meditatif anlar

Meditasyon yapmaya zamanınızın olmadığını düşünüyorsanız bu küçük ama etkili meditatif anları değerlendirin.

Meditasyona zamanı olmayanlara: Meditatif anlar
Sağlık
Giriş: 30 Eylül 2024 14:11
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Meditasyon yapmak istiyorsunuz ama bir türlü zaman bulamıyor musunuz? Lütfen vazgeçmeyin çünkü meditasyon yapmak için pek çok neden var. Meditasyonağrıların hafiflemesine, daha iyi uyumanıza, dürtüsel tepkileri kontrol etmenize ve ilişkilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Ancak hepsinden önemlisi meditasyon, geçmişe ait düşüncelerin ve gelecek hayallerinin fon müziği olarak değil, hayatlarımızı olduğu gibi yaşamamıza yardımcı olur. İşte ne kadar meşgul olursa olsun herkesin gününe sığdırabileceği dört kolay ama güçlü meditasyon anı:


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Kırmızı ışık = Nefes + zevk

Hiç mesajlarınızı taramak için trafik ışıklarında telefonunuza uzanma isteği duydunuz mu? Telefonunuza uzanmak yerine, derin bir nefes alın ve bakmaktan hoşlanacak bir şey bulmak için çevrenizi tarayın veya bunu bir sonraki meditasyon anıyla birleştirerek meditasyon etkisini ikiye katlayın.


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Mutluluk dileği

Birisiyle karşılaştığınızda kendinize şunu söyleyin: "Bu kişinin mutlu olmasını istiyorum." Bu söylem eleştirel bir bakış açısıyla bakmak için anlık bir tepkiyi devre dışı bırakmakla kalmayacak, aynı zamanda karşılaştığınız her insanda, eğer dikkatli olurlarsa, bunu başarabilecek algı yaratacaksınız. Bir gün içinde gördüğünüz herkese mutluluk dileyebilirseniz gerçek bir şefkat meditasyon seansıyla aynı faydaları elde edersiniz. Şefkat meditasyonu her zaman kendinizle başlar, bu nedenle başkaları için mutluluk dilerken, kendi mutluluğunuzu dilemek için bir dakikanızı ayırdığınızdan emin olun.


Sadece nefes alın

En basit ve en taşınabilir ipucu olan “sadece nefes al” meditasyondur. Bunu her zaman, her yerde yapabilirsiniz. Karnınızdan derin bir nefes alın ve karnınızın yükseldiğini ve nefes verirken indiğin, hissettiğinizde dikkatinizin nefesinizi takip etmesine izin verin. Vücudunuza rahatlaması, yeniden şarj olması ve enerji kazanması için sinyal vermek yalnızca birkaç nefes alır.


Keyfin tadını çıkarın

Bugün bir şey tattığınızı hatırlıyor musunuz, yoksa başka bir şeyle meşgulken yiyecek ve içeceklerinizi bitirdiniz mi? Yemek, tadına varılması gereken bir zevktir. Zaten yemek yiyorsunuz, o halde neden yemeğinizin size verdiği hislerin farkına varmak, koklamak, tatmak ve hissetmek için biraz zaman ayırmıyorsunuz? Yemeğinizin tadını çıkarmak meditasyon sayılır.


Bu meditasyon anlarından birini deneyin, bunun size nasıl hissettirdiğini fark edin. Çok geçmeden, gün boyunca bir araya toplandığında sağlığınız üzerinde olumlu bir etki yaratacak daha meditasyon dolu anlar için fırsatlar aramaya başlayacaksınız. Ve eğer sessizce oturup sadece nefes almak için beş dakika veya daha fazla süreniz olduğunu anlarsanız, meditasyon anınız meditasyon alışkanlığı oluşturmanın köprüsü haline gelir.


Referanslar:

Lynne Everatt. “Don't Have Time for Meditation? Try Meditative Moments”. Şuradan alındı: https://www.mantramagazine.com/single-post/2020/01/16/dont-have-time-for-meditation-try-meditative-moments


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