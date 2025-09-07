8 - 14 Eylül 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Haftanın başrolünde Jüpiter var. Zaten geçen hafta gerçekleşen Ay tutulmasında da Jüpiter oldukça önemli bir aktördü. Güneş ve Merkür kavuşuyor ve ikisi birden Jüpiter’e altmışlık yapıyorlar.

Güneş Merkür kavuşumu zaten iletişim trafiği, anlaşmalar, önemli konuşmalar konularının yoğunluğunu artıracak bir etki. Biraz yanlış anlaşılma, egonun objektifliği ezmesi gibi gölge konuları da beraberinde getirebilir. Çünkü Güneş’e çok yakın gezegenler yanık kabul edilir. Sadece çok çok yakın olduğunda pozitif etki kabul edilir. Burada bir süreçten bahsettiğimiz için her ikisini de düşünebiliriz. Ama hafta sonu pozitif etkinin daha çok, negatif etkinin ise hafta içi yaşanacağını söyleyebilirim. Gerçi Merkür zaten Güneş’e çok yakın olduğu için yanık olmaya çok alışkın bir gezegendir o yüzden belirgin bir gölge konudan bahsetmiyorum ama konusunu açmışken söylemek istedim.

Bu iki gezegen birlikte Jüpiter’e uyumlu açı yapacaklar. Merkür Jüpiter uyumlu açısı bu iletişim trafiğini pozitif, iyimser, kısmetli, şanslı bir hale getirecektir ki bu hafta önemli konuşma ve anlaşmalar pozitif etkiler getirecektir diyebiliriz. Ayrıca eğitim açısından, entelektüel konular açısından oldukça pozitif.

Güneş Jüpiter uyumlu açısı da oldukça iyi. Kendimizi güçlü ve özgüvenli hissettiğimiz, oldukça iyimser bir etki daha. Bu haftanın oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim.

Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Haftaya Ay Balık burcunda başlıyoruz. Gün içerisinde Satürn ve Neptün ile kavuşum yapacak olan Ay günü melankolik ve depresif yapabilir. Haftanın en zorlu günlerinden biri. Oldukça sendromlu bir pazartesi. Kaçış isteğimiz kadar sorumluluklarımız da çok.

Salı

Ay Koç burcuna geçiyor. Gün içerisinde ayın açısal etkileşimi yok. Fiziksel enerjisi yüksek, spontane, cesur ve girişimci enerjisi olan bir gün.

Çarşamba

Bugün de Ay Koç burcunda, bugün de pek açısal etkileşimi yok. Yine aynı şekilde oldukça enerjik, girişimci, iyimser, neşeli bir gün. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Boğa burcuna geçecek.

Perşembe

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Huzurlu, sahip olduklarına odaklı, finansal konularda ilgisi yüksek, rahat ve biraz tembellik yapabileceğimiz bir gün. Ay’ın bugün de belirgin açısal etkileşimi yok.

Cuma

Ay İkizler burcuna geçiyor. İletişim trafiği çok yükseliyor. Fiziksel enerjimiz de yüksek. Bugün ay’ın çokça açısal etkileşimi de var. Hem Güneş Hem Merkür ile uyumlu etkileşimde. Yine bir iletişim trafiği vurgusu. Kendimizi ifademiz çok güçlü. Venüs ile ay sert etkileşimde, sert de olsa gezegen Venüs olduğu için özgüvenimiz, özsevgimiz oldukça yüksek. Jüpiter ile de uyumlu açı var bu da özsevgi, özgüven ve iyimserliği çok yükseltecek bir etki. Eğitim açısından harika bir gün. Haftanın en güzel günü.

Cumartesi

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gezegenler belli başlı yerlere kümelendiği için ikizler’in bu derecelerinde Ay’ın yine açısal etkileşimi yok. İletişim trafiği yüksek, entelekütel anlamda değerlendirilebilecek bir gün.

Pazar

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay bugün bu kümelenmiş gezegenlerin çoğuna açı yapıyor diyebilirim. Bu sefer Merkür ve Güneş’e sert etkileşiyor. Biraz fazlaca iletişim kaotik bir duruma gelip yanlış anlaşılmalara, egosal çıkışlara sebep olabilir. Bu sefer Ay Venüs ile uyumlu. Oldukça sosyal, diplomatik de bir gün. Yanlış anlaşılmaları silecek nitelikte tatlı dilimiz çok güçlü. Ay Mars ile de uyumlu etkileşimde. Fiziksel enerjimiz ve cesaretimiz de oldukça yüksek. Haftanın yine en güzel günlerinden.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum…

