Cilt bakımında ginseng etkisi

Damarlardaki dolaşımı artırma ve kolajen sentezine yardım etmesi sayesinde cildinizi sıkıştırması en bilindik özelliklerinden olan ginseng bitkisinin cilt bakımındaki etkisini haberimizden takip edebilirsiniz.

Ginseng nedir?

Ginseng, Asya'da ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde bulunan kök bir bitki. Kimileri bu açık renkli kökün yumrulu şeklinin minik bir insanı andırdığını düşünüyor. Ginseng, Batı yarımkürede giderek daha fazla güzellik ürününde yer alıyor olsa da, yüzyıllardır Doğu Asya güzelliğinin temelini oluşturuyor. "K-beauty" veya Kore cilt bakımı, markalar bakımından cilt bakımının vazgeçilmezi haline geldi.

Ginseng'in cilt bakımındaki faydaları

Ginseng'in güzellikteki kökleri efsanelere dayanıyor olsa dahi yakın dönemdeki araştırmalar geçmişten gelen bazı iddiaları destekliyor. Bunlardan bazıları:

Kırışıklıkları ve yaşlanma belirtilerini azaltmak

Elastikiyet ve kolajen üretimini teşvik etmek

Şişliği ve iltihabı azaltmak

Cildi aydınlatmak veya parlatmak

Yaşlanma ve kırışıklıklar

Kırışıklıklar çoğu zaman yaşlanmanın ilk göze çarpan belirtilerinden biridir. Ginseng içeren ürünlerin kullanılmasının süreci yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini öne süren bazı araştırmalar var:

Kaz ayağı kırışıklıkları olan, yaşları 30 ile 65 arasında olan 21 Koreli kadın üzerinde 2017 yılında yapılan küçük bir çalışma, Panax ginseng ve bir Çin meyvesi olan Crataegus pinnatifida içeren ürünlerin kullanılmasının kırışıklık oluşumunu engellemeye ve cildin nemini artırmaya yardımcı olduğunu gösterdi.

2017 yılında yapılan başka bir araştırma, siyah fermente ginseng kullanımının kırışıklık önleyici etkilere sahip olduğunu öne sürdü ve aynı yıl yapılan bir inceleme, Ginseng'in ciltte yaşlanmayı yavaşlatabileceğini öne sürdü.

Elastikiyet/Kolajen

Kolajen kaybı 20'li ve 30'lu yaşlarda başlar ancak etkilerini her zaman o dönemde görmezsiniz. Doktor Jenelle Kim, Ginseng'in kolajen kaybını yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini ve cildin elastikiyetini korumasına yardımcı olabileceğini söylüyor. "Ginseng kökünde pek çok bileşen var" diyor. "D ve B12 vitamini var. Bunların hepsi dolaşımın ve oksijenin artmasına ve cildinizin dermisinde kolajen üretiminin artmasına neden olur.

2020 yılında yapılan bir araştırma, Kore kırmızı ginsenginin kişinin cildine elastikiyet kazandırdığını öne sürdü ve bunun üzerine araştırmacılar bunun muhtemelen kolajen protein sentezindeki değişikliklerden kaynaklandığını ifade ettiler.

Kabartı ve iltihaplanma

Doktor Kim, şişliğin veya iltihabın genellikle zayıf dolaşımın bir sonucu olduğunu ve bunun da ödeme yol açabileceğini söylüyor. Kim, Ginseng'in bu duruma yardımcı olabileceğini ve bunu destekleyecek bazı araştırmaların bulunduğunu ifade ediyor.

2013 yılında 40 kişiden oluşan bir çalışma, kırmızı Kore ginsenginin kan dolaşımını iyileştirebileceğini gösterdi. Bunun yanında 2003 tarihli daha eski bir çalışma ise Ginseng'in antiinflamatuar özelliklere sahip olduğunu öne sürüyor.

Cildi aydınlatmak/parlatmak

İnsanların cilt rengini açmaya çalışmasının tıbbi nedenleri arasında renk değişikliği veya hiperpigmentasyon gibi melazma sorunları yer alıyor. Müşterilerine şifalı bitkiler, takviyeler ve cilt bakımı konusunda danışmanlık yapan kozmetik akupunktur uzmanı Elizabeth Trattner, "Bir şey tirozinaz üretimini engellediğinde cildiniz beyazlıyor" diyor.

Son araştırmalar ise Ginseng bitkisinin bu işe yardımcı olabileceğini öne sürüyor. 2020 yılında 23 katılımcıyla yapılan küçük bir araştırma, 8 hafta boyunca günde iki kez fermente siyah ginseng kremi kullanan katılımcılarda cildin renginin açıldığını gösterdi.

Cilt bakım rutininizde ginseng nasıl kullanılır?

Cilt bakımı rutininiz yaşınıza, ihtiyaçlarınıza ve zamanınıza göre değişiklik gösterebilir. Ginseng içerikli cilt bakım ürünlerinizi cilt bakım rutininize eklemek için bu adımları takip edebilirsiniz:

Temizleme

Eksfoliasyon

Maske

Tonik

Serum

Nemlendirici

Güneş kremi

Ginseng bu ürünlerden herhangi birinde (veya hepsinde) kullanılabilir, ancak hepsinde kullanmanın gerekli olmadığını ifade ediyor Doktor Kim. "Seçim yapmak zorunda kalsaydım, nemlendirici gibi durulanmayan bir aşamaya saklardım." diye de ekliyor.

Trattner, başlangıçtan itibaren daha basit bir yaklaşım benimsemenizi öneriyor: İhtiyaçlarınızın ne olduğunu bulun ve yardımcı olması için ginseng içeren bir ürün seçin.

Referans: Cynthia Cobb & Beth Ann Mayer. "Ginseng for Skin: Add This K-Beauty Favorite to Your Daily Routine". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/ginseng-benefits-for-skin. (25 Ekim 2021).