Esenlikler. 3 Ocak 13:02'de Yengeç burcunun 13. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Yengeç burcu aile, sevdiklerimiz, evimiz, gayrimenkul, duygularımız ile alakalıdır. Bu dönemde bu konularla ilgili önemli muhasebelere gireceğimiz bir Ocak ilk yarısı yaşayacağız. Dolunay muhasebe ve gözden geçirme ile alakalı olduğu gibi birtakım konuların da açığa çıkması anlamına gelir.

An derecesi an haritasının 4. evinde. Yengeç ile bahsettiğim konuların bir kez daha vurgulanması anlamına geliyor. Özellikle yuva, gayrimenkul, evimiz, ülkemiz, arazi tarla tarzı konuların da ön plana çıkması anlamına geliyor.

An haritasının yükselen burcu Koç. Bu da bu ay, özellikle yıl başı olması sebebiyle yeni başlangıçlar ve girişim motivasyonumuzun, fiziksel enerjimizin yüksek olduğu anlamına geliyor.

Bu girişim duygusu ve fiziksel enerji an derecesine Mars’ın kavuşum yapması ile de vurgulanmış durumda. Cesaretimiz çok güçlü. Ayrıca bu gezegenlerin Oğlak burcunda olması sebebiyle disiplin ve motivasyonumuz, sabrımız, tutarlılığımız, gerçekçiliğimiz de çok yüksek seviyede. Biraz tartışma ve gerginlik konularına dikkat etmek gerekli.

Bunu sağlayabilecek bir gezegen de Venüs ve o da an derecesine çok yakın. O da aslında gerekli diplomasiyi, iletişim becerisini, tatlı dili de beraberinde getirecek. Kısaca hem sosyal, hem enerjik, tatlı olduğu kadar da cesur bir Dolunay bizleri bekliyor. Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak; Yükselen Koç Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili alanlar vurgu kazanıyor. Ayrıca görünüşünüz, genel sağlığınız gibi konular da vurgulanıyor. Önemli yeni başlangıçlar ve girişimler yapabilirsiniz. Yükselen Boğa Yakın çevre, kardeşler, kısa ve uzun yolculuklar, iletişim trafiği, anlaşmalar, eğitim gibi konularda vurgu getirecek bir dolunay. Ayrıca Günlük işler, sağlıkla ilgili konular, sağlık rutinleri bu dönemin önemli başlıkları arasında Yükselen İkizler Finansal konular, maddi durumunuz, yatırımlarınız, kazançlarınız ve borçlarınız, ortaklaşa gelirler gibi konuların vurgu kazandığı bir dönem. Ayrıca insan grupları, arkadaşlar, dostlar, gelecek planları da bu dönemin odak konuları arasında. Yükselen Yengeç Hayatınızın geneli, genel sağlığınız, görünüşünüz ve ikili ilişkiler, ortaklıklar ile ilgili vurgulu konuların olduğu bir dolunay. Sizin için de bir taşınma gündemi olabilir. Kariyer konuları, toplum önündeki görünürlüğünüz de ön planda olan konular arasında.

Yükselen Aslan İnzivada olduğunuz özel alanlarınız, genel psikolojiniz ve genel sağlığınız vurgu kazanıyor. Bu dönemde sağlık ile ilgili konularda krizler yaşayabilirsiniz. Ayrıca eğitim, akademik konular, uzak yolculuklar da gündemin konuları arasında. Yükselen Başak Arkadaş gruplarınız, arkadaşlarınız veya proje gruplarınız vurgu altında. Ayrıca finansal konular, kazançlarınız, gelir kaynaklarınız, sahip olduklarınız ile ilgili gündem de oldukça yoğun. Yükselen Terazi Kariyer ile ilgili konularda duygusal beklentilerinizin sorgulandığı bir dönem. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul ile ilgili konularda da birtakım krizler yaşayabilirsiniz. Ayrıca hayatınızın geneli, ilişkiler, evlilik gibi konuların da gündeme geldiği bir Ocak ikinci yarısı geçireceksiniz. Yükselen Akrep Bu dönemde eğitim, akademik konular, yabancılar ve yolculuklarla ilgili vurgu yaşayacaksınız. Ayrıca kısa ve uzun yolculuklar, iletişim trafiği de odaklanan konular arasında. Yükselen Yay Sizin için de finansal konular, ortaklaşa gelirler, sahip olduklarınız konuları ön plana çıkacak. Sahip olduklarınızla veya parayı kazanma şeklinizle ilgili birtakım dirençler veya krizlerle karşılaşabilirsiniz.

Yükselen Oğlak Hayatınızın genelini ve ikili ilişkilerinizi etkileyecek bir Dolunay döneminden geçiyorsunuz. Ayrıca içerisinde kariyer ve başarı konularıyla da alakalı birtakım hayatınızın genelini ilgilendiren ve ilişkilerinize yansıyan konular olabilir. Evlilik, ortaklık konuları da gündemde olabilir. Yükselen Kova Sizin için de özellikle sağlık konuları ön plana çıkıyor. Gizlide kalmış konuların da açığa çıkacağı ve sizi psikolojik olarak zorlayabileceği bir dönemden geçiyorsunuz. Eğitim, kısa yolculuklar, yakın akrabalar, akademik konular da gündemde. Yükselen Balık Flörtleriniz, sahneye çıktığınız konular, sporla alakalı konular veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular ön plana çıkacak. Ayrıca finansal konular, sahip olduklarınız, yatırımlar gibi konular da gündemde olabilir. Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz; Instagram: korhankilinckaya