Esenlikler. 20 Aralık saat 04:43 de Yay burcunun 28. derecesinde bir Yeniay meydana gelecek.

Yay burcunun hatta Yay İkizler aksının yolculuklar, eğitim, iletişim, özellikle Yay tarafının akademik konularla ve yabancılarla ilgilidir. Bu yeniayda da bu etkileri oldukça yoğun deneyimleyebileceğimiz bir 15 günlük dönem bizleri bekliyor.

An haritasında an derecesine Venüs ve Mars’tan açılar var. Mars biraz burç ötesi çünkü Mars Oğlak burcunda. Yani etkileri Venüs’e göre daha düşük. Ama yine anın kalitesine bir enerji, girişim cesareti katıyor. Venüs ise diplomasi, sosyal ilişkiler, güzellik ve sanat ile ilgili konular, evlilik ve ikili ilişkilerle ilgili konuları vurguluyor. Bu konular pozitif bir şekilde vurgulanıyor.

An derecesini zorlayan gezegenler de var. Satürn ve Neptün an derecesine kare açı yapıyor. Bu da aslında biraz Venüs’ün güzelliği ve yumuşaklığı ile tezat oluşturan birtakım durumlar yaratabilir. Biraz kötümserlik, engellenmişlik hissi, görev ve sorumlulukların baskısını beraberinde getirebilir. Neptün de döneme kaos, dengesizlik, biraz aldatıcı konular da getiriyor. Özellikle belirsizlik biraz sinir bozucu olabilir.

An haritasının yükseleni akrep. Yöneticisi Mars da Oğlak burcunda. Satürn açısında da bahsettiğim gibi Yay burcu’nun temsil ettiği konular olan iyimserlik ve biraz tembellik yapabileceğimiz bir dönem sayılmaz. Aslında bence biraz tembellik ve rahatlık istiyoruz yıl sonunda ama görev ve sorumluluklarımıza da odaklanmak zorunda kalıyoruz. An derecesi an haritasının ikinci evinde. Bu da finansal konular, maddi sorumluluklarla ilgili konuları ön plana çıkarıyor. Dediğim gibi biraz rahat olmak istediğimiz, aslında Venüs ile birlikte birtakım şansların da bizimle olabileceği fakat sorumluluk almamız gereken ve içerisindeki belirsizlikleri bir nebze tolere etmemiz gerekebilecek bir dönemdeyiz. Bu yıl sonuna kadar böyle gidecek. ACUMEN bu dönemin öne çıkan sabit yıldızı. Biraz duygusal hassasiyeti olan, saldırıya da açık bir etki. Biraz Mars kavuşumunu çağrıştırıyor. Bu dönemdeki diplomatik etki kadar gerginlik potansiyelini de beraberinde getiriyor. Belki içinde bulunduğumuz belirsizlik ve engellenmişlik hissi, sorumluluk yoğunluğu bizi biraz geriyor olabilir. Yükselen burçlar üzerinden anlatacak olursak. Yükselen Koç Yurtdışı konular, yolculuklar, akademik eğitim konuları vurgulanırken kardeşler ve uzak akrabalarla ilgili konulara da dikkat çeken bir yeniay. Ayrıca eşin gelirleri, ortaklaşa gelirler ve kaynaklar, borçlar, kredile ve sigortalar ile ilgili de belirgin gelişmeler olabilir.

Yükselen Boğa Alacak verecek konuları, borçlar, krediler, sigortalar ile ilgili konuların ağırlık kazandığı bir dönem. Bu dönemde hesabı iyi yapmak gerekebilir. Ayrıca evlilik, ikili ilişkiler, ortaklık, davalar, danışmanlık gibi konularda da önemli gelişmeler söz konusu. Yükselen İkizler İkili ilişkiler, evlilik ve taşınma konuları gündeme gelebilir. Karşılıklı anlaşmalar, danışmanlıklar, ortaklıklar da bu dönemin konuları arasında. İş koşulları, iş yoğunluğu, sağlıksal konular da önem kazanıyor. Yükselen Yengeç Sizin de sağlık, günlük rutinleriniz, günlük yapmanız gereken işler, refakatçilik tarzı işler veya ev hayvanlarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Ayrıca çocuklar, hobiler, sahneye çıkmak ile ilgili durumlar da gündeme gelebilir. Yükselen Aslan Flörtler, aşk ve eğlence konuları çokça vurgu kazanıyor. Açık hava sporları, outdoor aktiviteleri, trekking gibi aktivitelerin arttığı bir dönem olabilir veya yapmıyorsanız, niyetiniz varsa yönelebilirsiniz. Fiziksel enerjiniz de çok yüksek, sizin için oldukça güzel bir yeniay fakat tartışmacı etkiye dikkat. Yükselen Başak Ev, gayrimenkul, aile konuları gündeme geliyor. Evinizi genişlettiğiniz bir dönem olabilir. Bilinçaltında biraz gerginsiniz, zamanlaması yanlış olan öfke patlamalarına dikkat. Ayrıca yolculuklar, kardeşler, yakın çevre ile ilgili konuların da bu dönemde gündemi yoğun olabilir.

Yükselen Terazi Yolculuklar, eğitim, öğrenme, anlaşmalar ile ilgili konular bu dönemde vurgu kazanacak. Yurt dışı ile ilgili konular da güdeme gelebilir. Arkadaşlarınızla daha çok enerji harcayabileceğiniz, fiziksel aktiviteler yapabileceğiniz bir dönem. Yükselen Akrep Finansal konular, yeni gelir kaynakları, yurt dışı bağlantılı olabilecek gelirler bu dönemde ön plana çıkıyor. Kariyer konusunda aktif, çalışkan bir dönem. Yükselme ihtirasınız ve egonuz daha yüksek. Yükselen Yay Kişisel konular, genel sağlık konuları, görünüşünüzle ilgili konularda belirgin olaylar yaşayacağınız bir dönem. Bu dönemde biraz bilinçaltı konuları, bastırılmış stres, bilinçaltına itilmiş gergin duygular da açığa çıkabilir. Yükselen Oğlak Bu dönem sizin için belirsizliklerle dolu olabilir, kontrolünüz dışında olduğunu düşündüğünüz konular kafanızı oldukça karıştırıyor gibi görünüyor. İnsan grupları, proje arkadaşları, arkadaşlar, dostluklar, size destekte bulunan kişilerle ilgili de gündemler oluşabilir. Yükselen Kova Gelecekle ilgili düşünceler, içinde bulunduğunuz insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları bu dönemde ön plana çıkacak. Kariyer ve başarı konuları da bu dönemin ağırlıklı konuları arasında.

Yükselen Balık Kariyeriniz, eviniz, aileniz ile ilgili konular vurgu kazacak. Özellikle kariyer ile ilgili konularda büyük belirsizlikler söz konusu olabilir. Yükseköğrenim, uzak yolculuklar da bu dönemde gündeme gelebilir.