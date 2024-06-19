Doğum haritamızda boş evler ne anlama geliyor?

Doğum haritamızda evler, yaşamın farklı alanlarını temsil eder. 'Ne, nerede, nasıl?' prensibinde 'Nerede?' sorusunun yanıtıdır. Potansiyel enerjilerin yaşamımızda hangi alanda gerçekleştiğini bize anlatır. Herkesin doğum haritası benzersiz, kişiye özel ve parmak izimiz gibi eşsizdir. Doğum haritamız 360 derecelik bir daireden oluşur ve 12 parçaya bölünür.1. ev, doğduğumuz anda ilk nefes aldığımız alandır ve bu yüzden yükselen burcumuzla başlar. Yaşamımızın başlangıç anının çizgisidir.

Placidus Sistemi, astrolojide en yaygın olarak kullanılan ev sistemidir. Evler saat yönünün tersinde ilerler, bu sistemde ev genişlikleri ise dünyanın eğimine bağlı olarak değişim gösterir. Ev genişlikleri, yaşamımızda baskın olan alanları bize gösterir. Her ev, içinde bulunan gezegenlerle birlikte yorumlanır. Gezegen enerjilerinin yaşamımızda nasıl tezahür ettiğini bize anlatır.

Astrolojide boş evler

Bir doğum haritasını yorumlamak üzere açtığımızda, bir yaşam alanını incelerken o evde bulunan gezegen ve diğer noktaları yorumlarız. Ancak bazı evlerde hiçbir gezegen yerleşimi yoktur. Bunlara 'boş evler' denilir. Bu evlerin yaşamınızda zayıf olduğunu veya etkisiz olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu aslında bir yanılgıdır. Bu durum o evlerin yaşamımızda etkin olmadığını veya önemsiz olduğunu göstermez. Yalnızca kişinin tekamül yolculuğunda ana odak noktası olmayabilir. Hatta bazen yoğun mücadele ve çaba gerektirmediği için olumlu dahi yorumlanabilirler.

Boş evler nasıl yorumlanır?

Aslında gerçekte doğum haritamızda boş ev yoktur. Çünkü her zaman her evin çizgisini yöneten bir burç enerjisi mevcuttur. Hatta bazen bir ev birden fazla burç tarafından dahi yönetilebilir. Bu durumda o ev, evi kesen burcun yönetici gezegenine bakarak yorumlanır. Örneğin; eğer 2. evinizi Boğa burcu kesiyorsa, doğum haritanızda Venüs'ü bularak 2. evinizi o gezegenin konum ve açılarına göre yorumlarsınız. Aynı zamanda o evi kesen element ve nitelikler de önemlidir. Sabit bir burç, o evde sabit ve istikrarlı bir enerjinin olduğunu gösterir. Su elementi, o evde duyguların veya maneviyatın baskın olabileceğini gösterir.

Bunun haricinde, boş evlerden geçen gökyüzündeki transit gezegenler o evlerde zor ve sert etkileşimler yaratmaz. Dolayısıyla o evlerde daha kolay akan ve özgür enerjiler vardır. Dolayısıyla o evlerde yoğun deneyimler ve sert iniş çıkışlar yaşamayız. Bu yüzden boş evler bazen olumlu dahi yorumlanabilir.

Doğum haritamızda çok fazla boş evimizin olması, aynı zamanda çok dolu olan evlerimizin var olduğunu da gösterir. Dolu evlerimizde yoğunlaşmış enerjiler ve stelyum dediğimiz gezegen kavuşumları mevcuttur. Bu durumda kişinin yaşamı dolu evlere odaklıdır. O alanlarda oldukça aktiftir ve o evler gelişiminin önemli bir parçasıdır. Kişi bu evlerde yoğunlaştığında boş kalan evlerini kişisel yaşamında ihmal edebilir. O alanlara da ilgi göstererek dengeye kavuşması önemli olacaktır. Boş ve dolu evlerin yerleşimleri klasik astrolojide 'harita tipleri' konusu ile incelenir. Harita tiplerinin yaratmış olduğu geometrik görüntü, yaşamdaki enerjimizin önemli bir parçasıdır.

Boş evler neyi ifade eder?

1. evin boş olması:

Kişinin benliğini ifade ederken enerjisinin kolaylıkla aktığını, yaşamdaki birincil motivasyonlarını kolaylıkla gerçekleştirdiğini, hayata bakışının ve mizacının daha doğal olduğunu ifade eder. Kişi bulunduğu ortamlara daha rahat uyum sağlar ve benliğini göstermekte, korumakta daha az zorluk çekebilir.

2. evin boş olması:

Kişinin maddi manevi güvence ihtiyacı konusunda mücadelesi daha az olabilir. Şükür duygusu gelişmiştir ve dünyevi hırslardan daha uzaktır. Öz değerine ve sahip olduklarına daha dengeli yaklaşımlar gösterir. Finansal kaynakları konusunda yoğun bir mücadele halinde değildir.

3. evin boş olması:

Kişinin zihinsel gelişimi rahat, dengeli ve akıştadır. Kendisini ifade ederken zorlanmaz, karmaşık bir iletişim şekli yoktur. Lise sona dek olan eğitim yaşamı zorlu ve dikkat dağıtıcı değildir. Kardeş ve yakın çevre ilişkileri uyumludur. Seyahatler yaşamının önemli bir parçası değildir.

4. evin boş olması:

Kişi kökleriyle barışıktır ve yaşamında aidiyet sorunları yoktur. Yaşamının temelleri, aile ilişkileri dengededir. İç huzurunu sağlamakta zorluk çekmez. Ruhsal dünyası ve yaşam alanı, barış ve huzur doludur. Çocukluğunda yoğun ve mücadeleli anılara sahip değildir.

5. evin boş olması:

Kişi kendi hayat sahnesinde doğal, kendisiyle barışık ve özgündür. Kendisini yaratıcı yollarla ifade ederken zorlanmaz, ilişkileri dengelidir ve çcouklarıyla ilgili zorlu yaşam deneyimleri olmayabilir. Hayatta küçük şeylerden mutlu olabilir, ego sorunları ve güç mücadelelerinden uzak olabilir.

6. evin boş olması:

Kişinin yaşam rutini doğal bir denge halindedir. Sorumluluklarını rahatlıkla yönetebilir ve zamanı kullanırken zorlu engellere maruz kalmayabilir. Fiziksel sağlık problemleri yaşamında baskın değildir. Beslenme ve uyku düzeni konusunda önemli problemler yaşamayabilir. Günlük yaşamı kolaylıkla akar, huzurlu ve dengelidir.

7. evin boş olması:

Kişi kendi gölge yönlerini daha kolay kabullenebilir ve böylece içsel dengeye daha kolay ulaşabilir. Başkalarıyla bağ kurarken zorluklar yaşamaz, barışçıl ve uyumludur. Evlilik ve ortaklık deneyimleri yaşamında baskın veya zorlu değildir. Yaşam boyu hukuksal gündemler deneyimlemeyebilir.

8. evin boş olması:

Kişi kendi derinliklerini ve ruhsal gücünü keşfederken daha az dönüşüm yaşayabilir ve krizlere maruz kalmayabilir. Ortak kaynaklar, finansal konular, borçlar ve miras gibi konularda engel ve sorunlar deneyimlemeyebilir. Mahremiyetini doğal bir şekilde korur, kendi iç dünyasında daha dengelidir. Korkular, kuşkular yaşamında daha az yer kaplar ve hayatından çıkması gerekenleri bırakabilmek konusunda rahat ve akıştadır.

9. evin boş olması:

Kişi hayatını anlamlandırmak, yaşamı keşfetmek ve kendisine manevi inançlar oluşturmak konusunda doğal, açık ve dengededir. Yargılar, dini konular, üniversite yaşamı ve uzak seyahatler yaşamında önemli bir yer kaplamaz, aynı zamanda bu konularda engellere maruz kalmayabilir. Daha açık zihinlidir, öğrenmek ve anlatmak konusunda problemler yaşamayabilir.

10. evin boş olması:

Kişinin ana odak noktası en yüksek potansiyellerine ulaşmak ve önemli gelecek planları oluşturmak olmasa da kariyer yaşamı dengeli, istikrarlı ve engellere takılmadan akışta ilerleyebilir. Yükselme ve görülme hırsına sahip değildir. Otorite figürler ve kariyeri konusunda çatışmalara maruz kalmayabilir.

11. evin boş olması:

Kişi kendi hayal ve ideallerine ulaşmaya çalışırken zorluk ve engellere maruz kalmadan ilerleyebilir. Bu evin boş olması, arkadaşlıklarda karmaşıklıklar olmayacağını anlatmaz. Ancak arkadaşlar yaşam yolunda önemli bir engel değildir. Kişi topluluklar önünde kendini kolaylıkla ifade edebilir ve toplum yararına yaptığı işlerde uzun vadede daha rahat fayda sağlayabilir.

12. evin boş olması:

Kişinin ruhsal ve psikolojik anlamdaki gelişimi doğal, rahat, dengeli ve akıştadır. Bilinçaltında önemli ağır yüklere sahip değildir ve kendi iç dünyasında sert çatışmalar yaşamıyor olabilir. Sezgilerini daha kolay duyabilir, kendi içsel ihtiyaçlarını daha rahat görebilir. İzole olmak onun için önemli bir ihtiyaç değildir.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Instagram: @incininyildizi