2026'nın önemli astrolojik tarihleri

Yılın en önemli astrolojik tarihleri! Bu tarihleri not almayı unutmayın!

Tam da yeni yıl hedeflerini, planlarını belirlediğimiz dönemdeyken, astrolojik açıdan yılın en önemli gezegen geçişlerini ve retro tarihlerini, astroloji severlere ve öğrencilere rehber olacak şekilde, 2026 planlarınızı kolaylaştırması açısından aşağıda sizler için paylaşıyorum.

2026 yılının astroloji ajandası oldukça yoğun ve hareketli!

Dünyada ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan bir sürü değişime tanık olmaya başlayacağımız bir yıl bizi bekliyor. Bu gezegen geçişlerinin ne anlama geldiğini, 2026 yılının genel etkileri yazımdan okuyabilirsiniz.

Aşağıda verdiğim tarihleri bir gökyüzü rehberi olarak değerlendirebilirsiniz. Özellikle hatırlatmak isterim ki, hiçbir tutulma, retro ve gezegen geçişi hayatlarımızda korku yaratacak araçlar değillerdir. Bu tarihlerin hepsi bireysel hayatlarımızda direkt etki yaratmayabilirler.

Örneğin Merkür Retrosu tarihlerini eğer seçme şansınız olursa, bireysel hayatlarınızda daha gözlemci kalarak, major kararlar almayarak değerlendirebilirsiniz.

Venüs Retrosu zamanında, ilişkilerde daha özenli davranmak, açık iletişimi tercih etmek, duyguları iyi anlamda daha fazla dışa yansıtmak size iyi gelecektir. 2026 Güneş Ve Ay Tutulmaları Tarihleri 17 Şubat Güneş Tutulması: 28 derece Kova burcunda gerçekleşecek. 3 Mart Tutulması: 12 derece Başak burcunda gerçekleşecek. 12 Ağustos Güneş Tutulması: 20 derece Aslan burcunda gerçekleşecek. 28 Ağustos Ay Tutulması: 04 derece Başak burcunda gerçekleşecek. Ay Düğümleri Kova-Aslan Transiti Kuzey Ay Düğümü Kova burcuna, Güney Ay Düğümü ise Aslan burcuna, 27 Temmuz 2026 itibari ile giriş yapacak ve 26 Mart 2028’e kadar Kova - Aslan hattında transit etmeye devam edecekler. Bir önceki transit, 2007 - 2009 yıllarında yaşanmıştı.Gelecekte ise benzeri, 2045 - 2046 gerçekleşecek. Merkür Retrosu 2026 26 Şubat 2026 – 20 Mart 2026 tarih aralığında gerçekleşecek. 22 derece Balık burcundan başlayacak - 08 derece Balık burcunda bitecek. 29 Haziran 2023 – 24 Temmuz 2026 tarih aralığında gerçekleşecek. 26 derece Yengeç burcundan başlayacak - 16 derece Yengeç burcunda bitecek. 24 Ekim 2026 – 13 Kasım 2026 tarih aralığında gerçekleşecek. 20 derece Akrep burcundan başlayacak - 05 derece Akrep burcunda bitecek.

Venüs Retrosu 2026 03 Ekim 2026 - 14 Kasım 2026 tarih aralığında gerçekleşecek. 08 derece Akrep burcundan başlayacak – 22 derece Terazi burcunda bitecek. Mars Retrosu 2026 yılında Mars Retrosu bulunmuyor. Jüpiter Yengeç Burcu Transiti 10 Haziran 2025 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Jüpiter Yengeç burcunda transit edecek. Bir sonraki Jüpiter Yengeç transiti 2037 yılında olacak. Jüpiter Aslan Burcu Transiti 30 Haziran 2026 - 26 Temmuz 2027 tarihleri arasında Jüpiter Aslan burcunda transit edecek. Bir sonraki Jüpiter Aslan transiti 2038 yılında olacak. Jüpiter Retrosu 11 Kasım 2025 – 11 Mart 2026 tarih aralığında gerçekleşecek. 25 derece Yengeç burcundan başlayacak - 15 derece Yengeç burcunda bitecek. 13 Aralık 2026 – 13 Nisan 2027 tarih aralığında gerçekleşecek. 27 derece Aslan burcundan başlayacak - 16 derece Aslan burcunda bitecek. Satürn Balık Burcu Transiti 07 Mart 2023 – 14 Şubat 2026 tarihleri arasında Satürn Balık burcunda transit edecek. Bir sonraki Satürn Balık transiti 2052 yılında olacak. Satürn Koç Burcu Transiti 14 Şubat 2026 – 13 Nisan 2028 tarihleri arasında Satürn Koç burcunda transit edecek. Bir sonraki Satürn Balık transiti 2055 yılında olacak. Satürn Retrosu 26 Temmuz 2026 – 11 Aralık 2026 tarih aralığında gerçekleşecek. 14 derece Koç burcundan başlayacak - 7 derece Koç burcunda bitecek.

Uranüs İkizler Transiti 07 Temmuz 2025 - 8 Kasım 2025 tarihlerinde İkizler burcuna kısa bir giriş yapıp, tekrar Boğa burcuna dönüş yapan Uranüs, esas geçişini 2026 yılında yapacak. 26 Nisan 2026 - 22 Mayıs 2033 tarih aralığında gerçekleşecek. Bir sonraki Uranüs İkizler transiti 2109 yılında olacak. Uranüs Retrosu 06 Eylül 2025 – 04 Şubat 2026 tarih aralığında gerçekleşecek. 01 derece İkizler burcundan başlayacak - 27 derece Boğa burcunda bitecek. 10 Eylül 2026 – 08 Şubat 2027 tarih aralığında gerçekleşecek. 05 derece İkizler burcundan başlayacak - 01 derece İkizler burcunda bitecek. Neptün Transiti 30 Mart 2025 - 22 Ekim 2025 tarihlerinde Koç burcuna kısa bir giriş yapıp, tekrar Balık burcuna dönüş yapan Neptün, esas geçişini 2026 yılında yapacak. 26 Ocak 2026 – 23 Mart 2039 tarihleri arasında Neptün Koç burcunda transit edecek. Bir sonraki Neptün Koç transiti 2188 yılında olacak. Neptün Retrosu 07 Temmuz 2026 – 13 Aralık 2026 tarih aralığında gerçekleşecek. 04 derece Koç burcundan başlayacak - 01 derece Koç burcunda bitecek. Plüton Kova Transiti 23 Mart 2023 0 derece Kova burcuna giriş yapan Plüton, 19 Ocak 2044 yılına kadar Kova burcunda transit edecek. Plüton’nun bir sonraki Kova burcu transiti 2269 yılında olacak.

Plüton Retrosu 06 Mayıs 2026 – 16 Ekim 2026 tarih aralığında gerçekleşecek. 5 derece 21′ Kova burcundan başlayacak - 03 derece Kova burcunda bitecek. Yeni yılın hayatınıza güzellikler getirmesin dilerim. Kalbinizden, gönlünüzden geçen her güzel şey suret bulsun. Çok sevgiler, Buşra Efe Instagram: busra.efe_