7 Ekim 2025 Koç burcunda Dolunay'ın burçlara ve yükselen burçlara etkileri

Esenlikler. 7 Ekim saat 13:57’de Koç burcu’nun 14. derecesinde bir Dolunay meydana. An derecesine bir gezegenden belirgin bir açı yok. Koç burcu yeni başlangıçlarla alakalıdır, ilkel, dürtüsel enerji ile alakalıdır. Bu dönemde dürtüsel ve/veya cesur yeni başlangıçlar bizi bekliyor olabilr. Özellikle ikili ilişkiler’in vurgulu olduğu bir dönem. Aslında ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık, ortaklaşa yapılan işler ön planda.

Dolunay haritasının yükselen burcu Terazi. O da hep bu konularla alakalı bir burçtur. Ayrıca Dolunay bir Ay Güneş karşıtlığı olduğu için Güneş Terazi burcunda ve yükselen burçta yer alıyor. An derecesi de haritanın yine ikili ilişkiler evi olan 7. Evine düşüyor. Yani bu dönemde yeni ilişkiler, yeni ortaklıklar, evlilik ile ilgili konuların hız kazandığı bir dönem olabilir.

An derecesi ALPHERATZ sabit yıldızı ile kavuşumda. Özgürce hareket etmek, hareketlerde özgürlük arayışını temsil eden ALPHERATZ’da aslında dolunay konularına çok güzel örtüşüyor ve oldukça pekiştiriyor. Bu dönem özgür yeni başlangıçları, cesur girişimlerin dönemi ve bu girişimler kurulacak (veya bozulacak) ortaklıklar ile alakalı olacak.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Yükselen Koç’lar için oldukça belirgin ve önemli zamanlardan geçeceğiniz bir dolunay süreci olacak. İkili ilişkileri sağlamlaştırmak, yeni ilişkiler kurmak, kırgınlıkları düzeltmek ve birlikte eğlenmek açısından oldukça faydalı bir zaman.

Yükselen Boğa

Perde arkasından çevrilen olaylar, sizin veya sizden gizlenen gizli ilişkiler söz konusu olabilir. Bu dönemde biraz daha inzivaya çekilebilir, psikolojik olarak iyileşme yolunda adımlar atabilirsiniz.

Yükselen İkizler

İnsan grupları, proje ekipleri, arkadaşlarınız ile ilgili iyi ilişkiler söz konusu. Yükselen ikizler gibi sizin de gruplar ve flörtlerin bir araya geldiği, karmaşık ilişkiler oluşturabileceği bir dönemdesiniz.

Yükselen Yengeç

Kariyer ve başarı konuları oldukça vurgu kazanıyor. Eğer önemli bir dönüşümsel sürecin eşiğindeyseniz, bu birkaç gün yani dolunay civarı sizin için tetikleyici olabilir. Özellikle kariyer ile ilgili konularda birtakım konuların açığa çıkması, sonlanmalar ve yeni başlangıçlar söz konusu.

Yükselen Aslan

Uzak yolculuklar, yabancılarla ilgili konular, akademi, yayıncılık ve eğitim bu dönemin oldukça vurgulu geçtiği bir dönem. Öğrenciler veya öğretmenler açısından oldukça belirgin, belli sorumluluklar almanız gereken ve sınavlar içerisinde olabileceğiniz bir zaman. Eğitim açısından güçlü ve olumlu etkiler söz konusu.

Yükselen Başak

Sizin de alacak verecek, ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler gibi sahip olduklarınız, geliriniz, finansal koşullarınız da olumlu etkiler altında. Fakat yine de yanılgılara açık, fazla iyimser olma riskini barındıran bir dönem. Daha fazla sorgulayıcı olun ve hesaplarınızı doğru yapın.

Yükselen Terazi

Koç dolunayı evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler alanınızda gerçekleşecek. Bu alan aynı zamanda açık düşmanlıklar ve danışmanlık yapma, danışmanlık alma gibi konuları da ifade eder. Genel olarak ikili ilişkilerdeki birtakım konuların açığa çıktığı bir zaman olacak. Ayrıca taşınma gibi konular da 7. Ev’in konuları arasındadır.

Yükselen Akrep

İşlerinizle ilgili birtakım konuların açığa çıkması söz konusu olabilir. İş arkadaşlarınız, günlük işleriniz, sağlık ve beslenme rutininiz ile ilgili yeni gelişmelere şahit olacağınız bir dönem. Sağlık ve iyileşme açısından oldukça olumlu ve değerlendirmeye uygun zamanlardasınız.

Yükselen Yay

İlişkilerle ilgili bir süredir gizlide kalmış konular açığa çıkabilir ve birtakım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaş ortamınız ve flört konularının iç içe olduğu bir dönem olabilir. Karmaşık ilişkiler söz konusu olabilir. Çocuk düşünen yükselen ikizler için ise oldukça pozitif bir zaman.

Yükselen Oğlak

Bu dönemin odağında ev, aile, ebeveynler ve gayrimenkul konuları olacak. Ebeveynlerinizle ve çalışıyorsanız raporladığınız kişilerle aranız iyi olacak ve o kişilerden destek göreceksiniz. Kariyer konularınız da oldukça ödüllendirici gözüküyor. Fakat ikili ilişkiler biraz sert geçebilir.

Yükselen Kova

Yazışmalar, eğitim, kısa yolculuklar gibi konuların vurgu kazandığı, özellikle iletişim trafiğinin fazlasıyla arttığı bir dönemdesiniz. Bu dönemde yabancılarla ilgili konular da gündeme gelebilir. Bu gündeme gelecek konuların hayatınıza etkisi genellikle olumlu olacak.

Yükselen Balık

Alacak verecek konuları, gelirleriniz, sahip olduklarınız oldukça vurgu kazanacak. Yeni bir eşya sahibi olabilir veya bir yatırıma girebilirsiniz. Çalışmalarınızın karşılığını maddi olarak aldığınız, çaba sonucu gelen bir gelir artışı söz konusu olabilir.