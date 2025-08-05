7 Ağustos - 21 Eylül: Mars Terazi burcunda

Karmanın çok güçlü ve çok hızlı çalışacağı bir döneme giriyoruz!

Savaşçı yanımız, ipek eldivenlerini giyiyor... 7 Ağustos’ta; eylemlerimizi, enerjimizi, eril yanlarımızı yöneten Mars, Terazi burcuna adım atıyor, tutulmalara ilerliyor…

Aksiyon gezegeni Mars için Terazi zorlu bir yerleşimdir; çünkü burada, savaş kılıcı kınından ancak adalet uğruna çıkar. Öfke pasifleşir, enerjimizi toparlamak zorlaşır, ilişkilere ve adalet arayışına odaklanırız. İlerlemeye giden yol; zarafet, strateji ve diplomasiden geçer.

Mars, Terazi burcunda kendini evinde hissetmez. İşte mesele tam da budur. İrade, ateş ve hareket gezegeni, zarafet ve dengenin alanına girdiğinde, alışılmadık bir alana sürükleniriz. Yabancı birinin evinde hareketlerimizi sürekli kontrol etmek zorunda gibiyizdir. Veya savaşçı kıyafetlerimizle bir baloda gibiyizdir. İçimizdeki Mars, hareket etmek ister. Terazi tartmak ister. Mars 'şimdi' der, Terazi ise 'bekle' der. O yüzden adeta dengemiz bozulur.

7- 15 Ağustos arası, Mars’ın retro Satürn ve Neptün’le kurduğu karşıtlıklar; bastırılmış arzularımızı, sınırlarımızı ve hayallerimizin gerçeklikle çatışmasını görünür kılacaktır. Bir şeylere ‘evet’ derken nereye ‘hayır’ diyemediğimizi sorgulatacaktır. Bu dönemde; özümüzden vermemiz, fedakarlık etmemiz, uyum sağlamak için kendimizden vazgeçmememiz, eleştirilerle motivasyonumuzu düşürmememiz gerekir. Burada doğru sınırları çizmek önemlidir.

Terazi burcundaki Mars; çatışma çıkmasın diye her şeyi alttan almak, iyi görünmek için politik tavırlar sergilemek, onay almak ve kabul görmek için gerçek kimliğimizi maskelemek gibi gölgelere sahiptir. Barış adına öfke bastırılabilir, ancak daha sonra büyük patlamalarla dışarı çıkabilir. Beğenilme arzusu, harekete geçme ihtiyacının önüne geçebilir. İçeride biriken öfke; bel, böbrek sorunları, mide ve baş ağrıları yaratabilir. Bunu özellikle 9 Ağustos Dolunay'ı ile deneyimleyebiliriz.

Ve bu karanlıkta, Uranüs ve Plüto’nun destekleyici hava enerjisiyle bir nefes alabiliriz. Zihinsel farkındalık, ilham, teknoloji, eğitim, medya, adalet, olgun konuşmalar ve kolektife iyi gelecek cesur adımlar desteklenebilir. Bu dönemde sadece aklımızla değil, ruhumuzla da onayladığımız şeyleri yaptığımızda; o eylem bizim için daha derin, daha gerçek ve daha doyurucu olur. Özgürleştirici, özgün, etki yaratan ve güçlü adımlar atabiliriz.

13 Ağustos’ta Mars, retrodan yeni çıkan Merkür’le uyumlu açı yaparak; yaratıcılığın, kalpten gelen dürüst konuşmaların, düşündüklerimizi hayata geçirebilmenin kapısını aralayacaktır. Bu dönemde; sözler, kararlar ve seçimler daha cesur ve daha adil olmaya başlayabilir.

3 - 4 Eylül’de Mars'ın Jüpiter’le yapacağı kare açıyla; fazla vericiliğin, memnun etme arzularının ve kendi ihtiyaçlarımızı bastırmanın yükü ortaya çıkabilir. Nerede fedakârlık ettik, nerede kendimizi yitirdik, nerede doğru sınırları çizmedik? Bu sorularla yüzleşebiliriz.

Bu açı, özellikle yakın ilişkilerde verdiğimiz desteğin ardındaki niyeti sorgulatabilir. Sevdiklerimize yardımcı olmak isterken, farkında olmadan onların karar alanına müdahale ediyor olabiliriz. Veya aile ve toplum tarafından manipüle edildiğimizi fark edebiliriz. Bu dönem, iyilik adı altında yapılan yönlendirmelerin aslında karşı tarafın iradesini sınırlayıp sınırlamadığını görmemizi sağlar. Gerçek yardım, karşımızdakinin özgürlüğünü gözetirken yapılır. Aksi hâlde yardım, sevgi kisvesi altında gizlenen bir kontrol mekanizmasına dönüşebilir. Bu etki tutulmalarla birlikte 6 ay boyunca görünür olabilir.

Ve son olarak, 16 Eylül’de Mars’ın Şiron’la karşıtlığı; ilişkilerde bastırdığımız öfkeyi, görmezden geldiğimiz yaraları ve benliğimizi şefkatle görme çağrısıdır. Buradaki olaylar ve bitişler; bir ayrılık değil, şifalanma, kendimizi seçme ve daha bilinçli bir varoluşa açılan bir kapıdır.

Bu süreçte; adilce savaşın, isteklerinizi nazikçe dile getirin, yanımızda yürüyen kişileri doğru seçin, askerleri değil, dansçıları düşünün. Yani zarif, sakin ama disiplinli; yeteneklerinizi ve alanınızı koruyarak hareket edin.

Mars Terazi’deyken, zafer kılıçla değil, vicdanla kazanılır. Denge bir sonuç değil, bir yoldur. Bu geçiş, bizi o yolda yürümeye, hem kendimizle hem dünya ile barışmaya davet ediyor.

Burcunuza özel etkileri:

(Özellikle yükselen burcunuza göre okumalısınız.)

Koç

Bu dönemde gündeminiz; ilişkiler, evlilik, eşinizin yaşamı, adalet, denge ile ilgili olacaktır. Özünüzden ödün vermeden bağ kurmayı öğrenebilirsiniz. İlişkiler, diyaloglar, yüzleşmeler... Hepsi sizi kendinizi diğerinin aynasında görmeye çağırıyor. Mücadele artık tek başına kazanmakla ilgili değil; birlikte büyüyebilmenin zarafetini taşımakla ilgili. Bu dönemde bir başkasıyla yaşam yolunuzu yürüyebilmel, sizin için en cesur eylem olabilir. Bu, içinizdeki ateşi söndürmekle ilgili değil, onu başkasınınkiyle dans ettirmeyi öğrenmekle ilgili olacaktır.

Boğa

Bu dönemde gündeminiz; alışkanlıklarınız, sağlığınız, iş düzeniniz ile ilgili olabilir. Mars sizi günlük yaşamın görünmeyen mimarına dönüştürüyor. Rutinleriniz, bedeninizin ritmi, yaşam akışınız… Bunların her biri artık gerçek benliğinizle uyumlanmayı bekliyor. Bu döngüde fazlalık olan, arınmanız gereken her şey için harekete geçebilir, spora, diyete başlayabilirsiniz. Ancak bu süreçte mükemmeliyetçi olmamaya, dinlenme dengesi kurmaya, barış ve güzellik kisvesi altında gizlenmiş mükemmeliyetçiliğe dikkat edin.

İkizler

Işığınız, yaşam enerjiniz, aşk hayatınız canlanıyor! Bu dönemde, içinizdeki kıvılcımların sadece parlamasına değil, bir şeye dönüşmesine izin verin. Sanatla, oyunla, eğlenceyle, hobilerinizle kendinizi ifade edin. Bu süreçte ilişkilerde daha anlamlı ve romantik bağlar kurabilirsiniz ancak özünüzü korumayı unutmayın. Dengede olmayan bağlarda çatışmalar yaşayabilirsiniz, çocuklarınız varsa onlarla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Tutkularınızın peşinden giderken neyi neden istediğinizi de fark edebilirsiniz.

Yengeç

Aile, ev düzeni, taşınma, dekorasyon, duygusal ihtiyaçlar ve iç huzurunuz bu süreçte sizin için öne çıkıyor. Mars size “kendi alanınızı korumayı” öğretiyor. Bu dönemde bazı aile içi konularla yüzleşebilir ya da geçmişten gelen konuları daha net görebilirsiniz. Sevdiklerinizi, alanınızı korumanız gereken durumlar olabilir. Duygularınızı bastırmadan ama aynı zamanda kırmadan ifade edebilmek büyük bir şifa yaratabilir. Sadece huzuru korumak için gerçek ihtiyaçlarınızı geri plana atmayın.

Aslan

Düşünceleriniz, iletişim trafiğiniz ve zihniniz hızlanıyor. Sözleriniz sadece düşüncelerinizi değil, kimliğinizi de temsil ediyor. Bu dönemde kelimeleriniz keskinleşebilir ve dikkatinizi sesinize, nasıl konuştuğunuza, ne söylediğinize ve nasıl duyulduğunuza verebilirsiniz. Özgürce kendinizi ve gerçek düşüncelerinizi ifade etmek, 'hayır' diyerek sınırlarınızı korumak çok önemli olabilir. Bu dönemde; seyahat, eğitim, kişisel gelişim, haberleşme, yaratıcı projeler, medya ve yakın çevre, kardeş ilişkilerinize yönelebilirsiniz. Sakin, diplomatik ve mantıksal konuşmalar sizi öne çıkarabilir.

Başak

Bu dönemde enerjinizi; değerlerinize, kaynaklarınıza, sahip olduklarınıza, yeteneklerinize ve zamanınıza yönlendiriyorsunuz. Enerjinizi nereye harcadığınız, neye yatırım yaptığınız, zamanınızı kimlerle ve nasıl geçirdiğiniz artık çok daha önemli. Şimdi içsel olarak size hizmet etmeyen şeyleri geride bırakma zamanı. Sahip olduklarınızla nasıl bir ilişki kurduğunuz, özsaygınızı da şekillendirecek. Doğru alma verme dengesini kurmak, bolluk bereketinizi, kendinizle ve diğerleriyle olan ilişkilerinizi iyileştirecek.

Terazi

Mars burcunuzda! Enerjiniz, gücünüz, ateşiniz yükseliyor. Ve tabi ki bunu doğru kontrol etmek de her şeyden önemli oluyor. Mars sizi harekete geçmeye, kim olduğunuzu yansıtan cesur seçimler yapmaya, net kararlar almaya, daha çok hareket etmeye ve kendinizi daha kararlı biçimde ortaya koymaya çağırıyor. Bu süreçte başkalarını memnun etmeye çalışmak yerine, kendi isteklerinize odaklanmanız gerekebilir. Unutmayın; kendi değerlerinizi savunmak, başkalarını reddetmek anlamına gelmez. Bu dönem, sizin sınırlarınızı yeniden çizdiğiniz bir dönem olacaktır. Özgün ve özgür adımlar atın, harekete geçmeden önce dışarıdan onay beklemeyin.

Akrep

Ruhunuzun ateşi yanıyor! Bu dönemde iç dünyanıza çekiliyor, sessizce verdiğiniz savaşların kaynağına iniyorsunuz. Bilinçaltı konuları, geçmişe ait duygular ya da yarım kalmış meseleler daha görünür hale geliyor. Bazen hiçbir şey yapmamak, en güçlü eylemdir. Dinlenmek, geri çekilmek ve içsel temizlik yapmak size uzun vadede daha fazla güç kazandırabilir. Gücünüz bu sefer eylemlerinizde değil, sezgilerinizde olacaktır. Hareket etmeden önce geri çekilin ve içgüdülerinizi dinleyin. Uyku düzeninizi korumak için egzersizlerden, bitki çaylarından yararlanmayı unutmayın.

Yay

Bu dönem sizi; yaşamla, sosyal çevrenizle, toplumla yeniden bağ kurmaya çağırıyor. Kiminle, ne için bir arada olduğunuz önem kazanıyor. Bu süreçte ortak idealler doğrultusunda hareket etmek, tek başınıza yürümekten daha verimli olabilir. Toplumda fikirleriniz ve eylemlerinizle daha görünür olabilir, kendinizi daha üretken ve yaratıcı hissedebilirsiniz. Sosyal ve hareketli zamanlardan geçebilirsiniz. Diğerlerinin onay ve yargılarını düşünerek eylemlerinizi kısıtlamayın; zarif, zeki ve kendinizden emin adımlarınızla parlayın!

Oğlak

Mars, tüm dikkatleri size çekiyor! İtibarınız, hedefleriniz, statünüz, toplumsal duruşunuz önem kazanıyor. Bu dönemde ne için mücadele ettiğinizi daha net göreceksiniz. Başarıya ulaşmak istiyorsanız; strateji, denge, sabır ve tutarlılığınız size en çok yardımcı olacak şeyler olacak. Ancak hiçbir şeyi sadece onay almak için yapmayın, otorite ile çatışmalarda sınırlarınızı koruyunn. Hayallerinizin, özgürlüğünüzün peşinden gidin. Adımlarınızı, gelecekte kendinizi nerede görüyorsanız, onun için atın.

Kova

Keşfetme, deneyimleme, genişleme, özgürleşme arzunuz yükseliyor! Mars size bu dönemde; inançlarınızı, hayata bakışınızı ve vizyonunuzu sorgulatabilir. Yeni şeyler öğrenmek, farklı bakış açıları kazanmak, hatta seyahat planları yapmak isteyebilirsiniz. Eğitim, seyahat, uzak bağlantılar, fikirleriniz, hukuk ve adalet için mücadele edebilirsiniz. İdeallerinizi eyleme dönüştürün, inandıklarınızı yaşayın, merak ve ilham duygunuzun peşinden gidin!

Balık

Derinlere, iç dünyanıza, karmaşıklığa, kapalı kapılar ardında paylaşılan gerçeklere uzanıyorsunuz. Bu süreçte daha derin duygularla ve tutkularınızla yüzleşebilirsiniz. Kimi zaman enerjinizi boşa harcadığınız bağlantıları fark edebilir, bazı sınırlar çizmek zorunda kalabilirsiniz. Mali konuları doğru yönetmeniz çok önemli olabilir. Bu süreçte ski bağları şefkatle serbest bırakın. Tutunduklarınızdan özgürleşip, inançlarınızı değiştirdiğinizde, açtığınız boşluklar güzelliklerle dolacaktır.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci

Instagram: @incininyildizi