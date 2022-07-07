5 Temmuz - 20 Ağustos Mars Boğa burcunda!

Merhaba yeryüzü sakinleri, 5 Temmuz itibariyle; hayatımızı daha huzurlu, daha bereket dolu, daha güvenli, daha keyifli bir hale getirmek için nelere ihtiyacımız olduğunu göreceğimiz yepyeni bir döngüye başlıyoruz.

Bu döngü bizlere; öz değerimizin, kaynaklarımızın, bedenimizin, dünyamızın kıymetini hatırlatacaktır. Hepimiz hedeflerimiz ve ihtiyaçlarımız için hızlı ve dürtüsel değil, sabırlı ve temkinli oldukça her şeyin daha kolay ilerlediğini fark edeceğiz.

İlişkilerimizde, işlerimizde, günlük yaşamımızda bizi harekete geçiren şey 'güvende' hissetmek olacaktır. Bu süreçte elimizdekini tutma ve koruma eğilimimiz artabilir. Sadakat, verilen sözlerin tutulması, bir şeyleri somut olarak görebilmek birinci önceliğimiz olacaktır. Özellikle 25 Temmuz tarihinden itibaren 3 Ağustos'a dek Uranüs ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu yaşayacağız. Bu etki bizlere şok edici fakat yenileyici etkiler sunacaktır. Umulmadık yerden şanslar elde edebiliriz. Artık bize iyi gelmeyen alışkanlıklarımızı fark edebilir, güvende ve ait hissetmediğimiz yerleri, tutunup takılı kaldığımız şeyleri bırakabiliriz. Yine bu süreçte; ilişkilerimizde, işlerimizde beklenmedik çarpıcı yenilikler yaşadığımız bir döngüde olacağız.

Satürn ile birlikte bizi durduran ve yavaşlatan her şey; aslında bizi koruyarak karmik döngüleri kırmamıza, değişmesi gerekenleri fark etmemize ışık tutacaktır. 18 Temmuz'a dek enerjimizi iletişim, seyahat, eğitimlere yönlendirirken, 18 Temmuz- 11 Ağustos arası gündemimiz daha çok ailemiz ve evimize dair olacaktır. Bugünlerde atacağımız adımlar hayatımıza kalıcı yenilikler getirebilir, başlattığımız her şeyi sonuna dek götürebiliriz. İlişki başlangıçları, birikimler, spor, diyet gibi konular için bugünleri seçebiliriz. Tembellik, öfke, inatçılık ve sabit fikirlilik ilerlememizi zorlaştıracaktır.

Dünya'da; finansal istikrarsızlıklar, kripto paralarda şok edici gelişmeler, gıda ve tarım konusunda yenilikler, tarımda teknolojinin önemi, toprak hareketleri ve sarsıntılar gündemde olacaktır. Bugünden itibaren; sevdiği ve istediği şeyler için harekete geçen, sabreden, özgüvenli ve cesur olan, üreten, maddi manevi gelecek planları yapan kazanır!

Yükselen burçlara göre:

Koç: Bu süreçte; enerjinizi mali konulara yönlendirebilir ve mali anlamda önünüzü görebilmek adına kendinizi bir mücadele içinde bulabilirsiniz. Özellikle ayın ikinci yarısından itibaren hem finansal hem de iş anlamında beklenmedik fırsatlar yakalayabilir, beklenmedik kazançlar elde edebilirsiniz. Sürprizlerin sizi bulması için mutlaka yeni ve farklı olana açık olmalısınız.

Boğa: Bu süreçte; en çok da sizler için oldukça hareketli bir dönem başlıyor. Kendinizi yenilediğiniz, ön plana çıktığınız, kimliğinizin güçlendiği bir döngüde olacaksınız. Özgürleşmek, yenilenmek ve istekleriniz için cesurca adım atmak isteyebilirsiniz. Dış görünüşünüzü değiştirebilirsiniz. Spor veya diyete başlayabilirsiniz. Boğaz çakranızı güçlü tutmak adına öfkeli ifadelerden kaçınmaya ve ani kararlar almamaya dikkat etmelisiniz. Sabır ve yenilikler bugünlerde size kazandıracak olandır.

İkizler: Bu süreçte; daha çok kendinizle baş başa kalmak isteyebilir, dinlenme ihtiyacında olabilirsiniz. Hayat sizlere ilerlemek ve yeni başlangıçlar yapmak için size iyi gelmeyen duygu ve düşünceleri gösteriyor olacaktır. Aynı zamanda eğer varsa bazı bağımlılıklarınızı da bu döngüde kolayca bırakabilirsiniz. Kadersel anlamda geçmişten karşınıza gelen kişiler ruhsal anlamda yenilenmenizi sağlayacaktır. Ayın ikinci yarısı daha hareketli geçecek olsa da; uzaklaşmak, deniz aşırı yerlere gitmek size iyi gelebilir.

Yengeç: Bu süreçte; oldukça dışa dönük olduğunuz, sosyalleştiğiniz zamanlardan geçebilirsiniz. Sizi yükselten kişilerle buluşabilir, size iyi gelmeyen alanlardan özgürleşebilirsiniz. Hayalleriniz ve amaçlarınız için hiç beklemediğiniz anda şanslar elde edebilirsiniz. İşlerinizde özellikle sosyal medyayı kullanmak sizin için yararlı olacaktır. Aynı zamanda bu ay ilişkilerinizde de sizin için güzelliklere vesile olacak şaşırtıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Aslan: Bu süreçte; enerjinizi hedefleriniz, amaçlarınız ve hayat sorumluluklarınız için sarf edebilirsiniz. Toplum önündeki kimliğinizi sorgulayabilirsiniz. Yükselmek, terfi almak, statü elde etmek için ihtiyacınız olanı görebilirsiniz. Bugünlerde üst yöneticilerinizle çatışmaya girmeden sabır ve istikrarla yolunuzda ilerlemelisiniz. Ayın ikinci yarısı ise iş konusunda hak edişlerinize kavuşabileceğiniz şaşırtıcı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Başak: Bu süreçte; enerjiniz daha çok kendinizi yenilemeye ve sınırlarınızı aşmaya odaklanabilir. Seyahatlere çıkarak, eğitimler alarak, yeni insanlar tanıyarak hayata bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Eğitim, ticaret, hukuk ve yayıncılıkta kalıcı başlangıçlar yapabilirsiniz. Uzaklaşmak, özellikle ruhsal alanları ziyaret etmek size iyi gelecektir. Aynı zamanda geleceğinize dair beklenmedik şanslar elde edebilir, uzaklardan şaşırtıcı haberler alabilir, haberci rüyalar görebilirsiniz.

Terazi: Bu süreçte; enerjinizi daha çok kendi ruhsal dünyanıza odaklayabilirsiniz. Kime güvendiğinizi, hayatınızı kimlere açtığınızı sorgulayabilirsiniz. İçinizdeki enerjiyi geçmişe dair beslediğiniz korku ve kızgınlıklara yönlendirdiğiniz bir dönem olabilir. Ancak ayın ikinci yarısı ilerlemenize engel olan bu duygulardan özgürleştiğiniz bir dönem yaşayacaksınız. Aynı zamanda beklenmedik finansal kazançlar elde edebilir, toplu alacaklarınıza kavuşabilirsiniz.

Akrep: Bu süreçte; enerjinizi ilişkinize ve evliliğinize yönlendirebilirsiniz. İlişkinize dair sağlam, kalıcı, güvenilir adımlar atabilir, şaşırtıcı sürpriz kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda partnerinizin veya iş ortağınızın yaşamındaki gelişmeler size de beklenmedik şekilde iyi gelebilir. 25 Temmuz'dan itibaren ise iş yaşamınızda hak edişlerinize kavuşabilirsiniz.

Yay: Bu süreçte; enerjinizi daha güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir hayat düzenine odaklayabilirsiniz. İş hayatınızı, günlük akışınızı, beslenme ve uyku düzeninizi yenileyebilirsiniz. Hayatınıza dair daha kaygılı, mükemmeliyetçi, kontrolcü hissedebilirsiniz. Ancak ayın ikinci yarısından itibaren her şeyin daha kolay aktığı, şaşırtıcı hak edişler alacağınız bir döngüde olacaksınız. 25 Temmuz itibariyle tatil ve dinlenme için mutlaka zaman ayırmalısınız.

Oğlak: Bu süreçte; kendinize odaklanabilir, eğlenmek, keyif yapmak, daha kaliteli bir yaşam sürmek için nelere ihtiyacınız olduğunu görebilirsiniz. Aşk hayatınızın hareketlendiği bugünlerde ilişkinizde beklenmedik olumlu gelişmeler yaşanabilir ya da uzun soluklu ve eğlenceli bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Aynı zamanda eğer istiyorsanız aniden bebek haberi alabilirsiniz. Sanat ve spor da bu günlerde ruhunuza çok iyi gelecektir.

Kova: Bu süreçte; enerjinizi ev ve ailenize yönlendirebilirsiniz. Evde olmak ve dinlenmek size daha iyi gelebilir. Aynı zamanda arsa, gayrimenkul satışı gibi işleriniz varsa bu süreçte hızlandığını görebilirsiniz. Yine bugünlerde evlilik kararı almanız veya eş olarak görebileceğiniz biri ile tanışmanız mümkündür. Ayın ikinci yarısı hem aşk hem de çalışma hayatınıza dair olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Balık: Bu süreçte; iletişim trafiğiniz çok hareketlenebilir, beklenmedik anlaşmalar, sözleşmeler yapabilir, sürpriz haberler alabilirsiniz. Size çok iyi gelecek ani seyahatlere çıkabilirsiniz. İşlerinizde sosyal medyayı kullanmak size beklenmedik faydalar kazandırabilir. Yakın çevreniz veya kardeşinizin hayatındaki kararlar da yaşamınızı oldukça etkileyebilir. Bugünlerde öfkeli iletişim kurmamalı, sabır ve sakinlikle hayatın akışına güvenmelisiniz.