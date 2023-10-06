5 - 22 Ekim Merkür Terazi burcunda

5 - 22 Ekim 2023 tarihleri arasında Merkür, Terazi burcunda olacak. İnci Gücen burçlara etkilerini kaleme aldı.

5 - 22 Ekim Merkür Terazi burcunda
Astroloji
Giriş: 06 Ekim 2023 18:15
ABONE OL

"Kendi değerinizi, başkalarının zihninde bulamazsınız."


Tutulmalara doğru ilerlediğimiz güçlü değişimlerin arifesindeyiz. Bu süreçte Merkür Retro etkilerinden çıkarak, planlama ve tasarlama sürecini geride bırakıyor, yeni kararlarımızı uygulayacağımız zamanlara ilerliyoruz. 22 Ekim'e dek yaşamımızda denge kurmamız gereken konuları daha net görebilecek, büyük değişimler yaşarken zihnimizi dinlersek daha dengeli ve sakin kararlar alabileceğiz. Tüm bağlarımızı, ilişkilerimizi, evlilik veya ortaklıklarımızı gözden geçirme fırsatı bulurken, o ilişkiler içerisinde kim olduğumuzu daha net görebileceğiz.


Bu süreçte deneyim alanımız; uyumlu olmak fakat uyumlanmamak, fikirlerimizi diğerlerinin görüşüne göre şekillendirmek yerine gerçek düşüncelerimizi tatlı dille ifade etmek, huzursuzluk çıkmasın diye sürekli taviz vermek yerine bazen diğerlerinin de gerçeklerle yüzleşmesine izin vermek, hak ve adalet arayışı olacak.


Tutulma etkileriyle yaşayacağımız yepyeni bir doğuma hazırlanırken, benliğimiz, zihnimiz de yeniden doğacak. Fikirlerimiz, alışkanlıklarımız, güvenli alanlarımız, aşina olduklarımız yenilenecek. Fakat öncesinde, durup güvende hissetmek adına geçmişi düşlediğimizi, düşledikçe tekrara düştüğümüzü fark edeceğiz. Geçmişin hisleri, üzüntüleri, yaşanmamışlıkları, korkuları ayaklanırken, onlardan öğrenerek ilerlemeyi ve gelişmeyi seçmek sürecin en büyük katkılarından biri olacak. Bu etkileri en çok 19 - 20 Ekim tarihlerinde yaşayacağız.


Merkür, 14 Ekim Güneş Tutulması'nda tutulmaya Güney Ay Düğümü kavuşumu ile eşlik edecek. Bu süreçte dengede olmayan, değerimizi yaşayamadığımız, kendimiz olmadığımız bağlar sonlanacak. Kendimize dürüst olamadığımız, cesarete edip kopamadığımız birçok şeyde kader bize yardım edecek. Gerçek olmayan birçok ilişki, evlilik, ortaklık sonlanacak. Aynı zamanda sürüncemede kalan birçok dava sonuçlanacak.


İçinde bulunduğumuz bu karmik günler; yeni ilişkiye başlamak, evlilik veya ayrılık kararı almak, dava açmak, ortaklık kurmak, yeni imzalar atmak için ayın 23'üne dek uygun değildir. Bugünlerde diğerlerinin yaşamını maddi manevi etkileyecek düşünce ve davranışlardan uzak durarak kendimize dönmeliyiz.


Kendimizi keşfetmek, yaşayamadıklarımızı yaşamak, kendimizle ilişkimizi güzelleştirerek diğerleriyle ilişkilerimizi iyileştirmek, kendi değerimize yeniden doğmak üzere ilerliyoruz. Kendi ellerinden tutarak, onun için neler yapabileceğini sor kalbine. Çünkü yaşam, onun için diğerlerinin beklentilerini karşılamaya harcanmayacak kadar hızlı geçiyor.


Burç ve yükselen burca göre etkileri;


Koç: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, hukuksal konular, adalet alanlarında deneyimleyecek. Kendinizi diğerlerinin aynasında gözlemleyerek dengeleneceksiniz.


Boğa: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; günlük yaşam akışı, zaman yönetimi, emeklerinizin hakkını alma, iş düzeni ve sağlık düzeni alanlarında deneyimleyecek. Kendinize nasıl daha iyi gelebilirsiniz?


İkizler: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; hayat sahnenizde nasıl göründüğünüz, yetenekleriniz, hayatın keyifli yanlarına izin verme şekliniz, karmik ilişkiler, hobileriniz, çocuk kalbiniz ve çocuklarla olan ilişkilerinize dair deneyimleyecek. İlişkilerinde ve sahnende kendin misin, yoksa onların istediği gibi misin?


Yengeç: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; iç dünyanız, aidiyet duygunuz, aile, ev ve yaşam alanınıza dair deneyimleyecek. Dünyaya daha çok köklenebilmek için, kimlerin beklentilerden geçerek kendinin peşinden gitmeye ihtiyacın var?


Aslan: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; hayata bakış açınız, iletişim şekliniz, yakın çevreniz, kardeşleriniz, seyahatleriniz, sosyal medya paylaşımlarınız, reklam, ticaret gibi alanlarda deneyimleyecek. Sadece kendi düşüncelerinden oluşan şarkı, kalbinin gerçek şarkısıdır. Artık onu söyleme zamanı.


Başak: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; değerleriniz, kazançlarınız, yetenekleriniz, sahip olduklarınıza dair deneyimleyecek. Değerli hissetmek için sürekli sana ait olanları paylaşmak yerine, onlara daha çok sahip çıktığında, almaya da izin verdiğinde, değer duygunu güçlendirecek, bolluk bereket akışını çoğaltacaksın.


Terazi: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; kendinize dair fikirleriniz, kendinize duyduğunuz saygı, kimlerden onay ve beğeni beklediğiniz, kim olduğunuz, ve bunu nasıl ortaya koyduğunuza dair deneyimleyecek. Geçmişten geçerek, ertelediğiniz ne varsa yapma vakti. İçinizden yepyeni bir kimlik doğuyor, buna izin verin.


Akrep: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; iç dünyanız, gerçek ihtiyaçlarınız, geçmişin size katkıları, rüyalarınızın rehberliği, ilham enerjiniz ve maneviyatınıza dair deneyimleyecek. İlerlemek için hangi düşüncelerden ve bağlardan arınmaya ihtiyacınız var?


Yay: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; hayalleriniz, idealleriniz, sosyal çevreniz, toplum önündeki imajınıza dair deneyimleyecek. Hayalini kurduğunuzu yaşamak, gerçek potansiyelinizi ortaya koymak için nasıl uygulamaya geçebilirsiniz? Bu konuda sizi gerçekten destekleyen dostlarınız kimler?


Oğlak: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; hedefleriniz, kariyeriniz, sorumluluklarınız, gelecek planlarınıza dair deneyimleyecek. Zihniniz sizi var etmek için koşturup dururken, derin bir nefes alın. İstekleriniz gerçekten size mi ait? Kariyer ve hedeflerinize ait hissediyor musunuz? Biraz dinlenmek ve kendinizle kalmak size ilham verecek.


Kova: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; hayat pencereniz, özgürleşme ve keşfetme isteğiniz, inançlarınız, yargılarınız, eğitim, ticaret, hukuk veya yurt dışı bağlantılarınıza dair deneyimleyecek. İçselleştirmediğin, deneyimlemediğin fikirler sana ait değildir. Fikirlerini diğerlerinin yargısına göre değiştirme, yaşamdan daha çok öğrenmek, düşüncelerini cesurca sunmak için kendine izin ver.


Balık: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; hayattan almaya ne kadar açık olduğunuz, içinizi diğerlerine ve kendinize ne kadar açabildiğiniz, sizi durduran korkularınızı, kaygılarınızı fark ederek geride bırakma, arınarak yeniden doğmaya dair deneyimleyecek. Diğerlerinden beklediklerini, kendine verme vakti.


Sevgilerimle,


İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.