5 - 22 Ekim Merkür Terazi burcunda

"Kendi değerinizi, başkalarının zihninde bulamazsınız."

Tutulmalara doğru ilerlediğimiz güçlü değişimlerin arifesindeyiz. Bu süreçte Merkür Retro etkilerinden çıkarak, planlama ve tasarlama sürecini geride bırakıyor, yeni kararlarımızı uygulayacağımız zamanlara ilerliyoruz. 22 Ekim'e dek yaşamımızda denge kurmamız gereken konuları daha net görebilecek, büyük değişimler yaşarken zihnimizi dinlersek daha dengeli ve sakin kararlar alabileceğiz. Tüm bağlarımızı, ilişkilerimizi, evlilik veya ortaklıklarımızı gözden geçirme fırsatı bulurken, o ilişkiler içerisinde kim olduğumuzu daha net görebileceğiz.

Bu süreçte deneyim alanımız; uyumlu olmak fakat uyumlanmamak, fikirlerimizi diğerlerinin görüşüne göre şekillendirmek yerine gerçek düşüncelerimizi tatlı dille ifade etmek, huzursuzluk çıkmasın diye sürekli taviz vermek yerine bazen diğerlerinin de gerçeklerle yüzleşmesine izin vermek, hak ve adalet arayışı olacak.

Tutulma etkileriyle yaşayacağımız yepyeni bir doğuma hazırlanırken, benliğimiz, zihnimiz de yeniden doğacak. Fikirlerimiz, alışkanlıklarımız, güvenli alanlarımız, aşina olduklarımız yenilenecek. Fakat öncesinde, durup güvende hissetmek adına geçmişi düşlediğimizi, düşledikçe tekrara düştüğümüzü fark edeceğiz. Geçmişin hisleri, üzüntüleri, yaşanmamışlıkları, korkuları ayaklanırken, onlardan öğrenerek ilerlemeyi ve gelişmeyi seçmek sürecin en büyük katkılarından biri olacak. Bu etkileri en çok 19 - 20 Ekim tarihlerinde yaşayacağız.

Merkür, 14 Ekim Güneş Tutulması'nda tutulmaya Güney Ay Düğümü kavuşumu ile eşlik edecek. Bu süreçte dengede olmayan, değerimizi yaşayamadığımız, kendimiz olmadığımız bağlar sonlanacak. Kendimize dürüst olamadığımız, cesarete edip kopamadığımız birçok şeyde kader bize yardım edecek. Gerçek olmayan birçok ilişki, evlilik, ortaklık sonlanacak. Aynı zamanda sürüncemede kalan birçok dava sonuçlanacak.

İçinde bulunduğumuz bu karmik günler; yeni ilişkiye başlamak, evlilik veya ayrılık kararı almak, dava açmak, ortaklık kurmak, yeni imzalar atmak için ayın 23'üne dek uygun değildir. Bugünlerde diğerlerinin yaşamını maddi manevi etkileyecek düşünce ve davranışlardan uzak durarak kendimize dönmeliyiz.

Kendimizi keşfetmek, yaşayamadıklarımızı yaşamak, kendimizle ilişkimizi güzelleştirerek diğerleriyle ilişkilerimizi iyileştirmek, kendi değerimize yeniden doğmak üzere ilerliyoruz. Kendi ellerinden tutarak, onun için neler yapabileceğini sor kalbine. Çünkü yaşam, onun için diğerlerinin beklentilerini karşılamaya harcanmayacak kadar hızlı geçiyor.

Burç ve yükselen burca göre etkileri;

Koç: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, hukuksal konular, adalet alanlarında deneyimleyecek. Kendinizi diğerlerinin aynasında gözlemleyerek dengeleneceksiniz.

Boğa: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; günlük yaşam akışı, zaman yönetimi, emeklerinizin hakkını alma, iş düzeni ve sağlık düzeni alanlarında deneyimleyecek. Kendinize nasıl daha iyi gelebilirsiniz?

İkizler: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; hayat sahnenizde nasıl göründüğünüz, yetenekleriniz, hayatın keyifli yanlarına izin verme şekliniz, karmik ilişkiler, hobileriniz, çocuk kalbiniz ve çocuklarla olan ilişkilerinize dair deneyimleyecek. İlişkilerinde ve sahnende kendin misin, yoksa onların istediği gibi misin?

Yengeç: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; iç dünyanız, aidiyet duygunuz, aile, ev ve yaşam alanınıza dair deneyimleyecek. Dünyaya daha çok köklenebilmek için, kimlerin beklentilerden geçerek kendinin peşinden gitmeye ihtiyacın var?

Aslan: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; hayata bakış açınız, iletişim şekliniz, yakın çevreniz, kardeşleriniz, seyahatleriniz, sosyal medya paylaşımlarınız, reklam, ticaret gibi alanlarda deneyimleyecek. Sadece kendi düşüncelerinden oluşan şarkı, kalbinin gerçek şarkısıdır. Artık onu söyleme zamanı.

Başak: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; değerleriniz, kazançlarınız, yetenekleriniz, sahip olduklarınıza dair deneyimleyecek. Değerli hissetmek için sürekli sana ait olanları paylaşmak yerine, onlara daha çok sahip çıktığında, almaya da izin verdiğinde, değer duygunu güçlendirecek, bolluk bereket akışını çoğaltacaksın.

Terazi: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; kendinize dair fikirleriniz, kendinize duyduğunuz saygı, kimlerden onay ve beğeni beklediğiniz, kim olduğunuz, ve bunu nasıl ortaya koyduğunuza dair deneyimleyecek. Geçmişten geçerek, ertelediğiniz ne varsa yapma vakti. İçinizden yepyeni bir kimlik doğuyor, buna izin verin.

Akrep: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; iç dünyanız, gerçek ihtiyaçlarınız, geçmişin size katkıları, rüyalarınızın rehberliği, ilham enerjiniz ve maneviyatınıza dair deneyimleyecek. İlerlemek için hangi düşüncelerden ve bağlardan arınmaya ihtiyacınız var?

Yay: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; hayalleriniz, idealleriniz, sosyal çevreniz, toplum önündeki imajınıza dair deneyimleyecek. Hayalini kurduğunuzu yaşamak, gerçek potansiyelinizi ortaya koymak için nasıl uygulamaya geçebilirsiniz? Bu konuda sizi gerçekten destekleyen dostlarınız kimler?

Oğlak: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; hedefleriniz, kariyeriniz, sorumluluklarınız, gelecek planlarınıza dair deneyimleyecek. Zihniniz sizi var etmek için koşturup dururken, derin bir nefes alın. İstekleriniz gerçekten size mi ait? Kariyer ve hedeflerinize ait hissediyor musunuz? Biraz dinlenmek ve kendinizle kalmak size ilham verecek.

Kova: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; hayat pencereniz, özgürleşme ve keşfetme isteğiniz, inançlarınız, yargılarınız, eğitim, ticaret, hukuk veya yurt dışı bağlantılarınıza dair deneyimleyecek. İçselleştirmediğin, deneyimlemediğin fikirler sana ait değildir. Fikirlerini diğerlerinin yargısına göre değiştirme, yaşamdan daha çok öğrenmek, düşüncelerini cesurca sunmak için kendine izin ver.

Balık: Zihniniz bu yolculuğun etkilerini en çok; hayattan almaya ne kadar açık olduğunuz, içinizi diğerlerine ve kendinize ne kadar açabildiğiniz, sizi durduran korkularınızı, kaygılarınızı fark ederek geride bırakma, arınarak yeniden doğmaya dair deneyimleyecek. Diğerlerinden beklediklerini, kendine verme vakti.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi