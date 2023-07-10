Merkür gezegeninin özellikleri ve astrolojik anlamı

Güneş Sistemi’nin en küçük ve Güneş’e en yakın gezegeni olan Merkür, genellikle çıplak gözle görülmesi en zor olan gezegenlerden biri. Bunun nedeni, gezegenin Güneş’e olan yakınlığı nedeniyle genellikle Güneş’in parıltısı tarafından gizlenmiş olması.

Merkür, çıplak gözle ve genellikle güneşin batışından hemen sonra veya doğuşundan hemen önce görülebilen beş gezegenden biridir. Eski uygarlıklar, Merkür'ü gezegen olarak bu sayede tanımlayabildiler ancak Merkür'ün düzensiz hareketlerinin karmaşıklığı, antik astronomları çözülmesi zor bir bilmece olarak yormuş da.

Merkür’ün antik anlamları

Merkür’ün varlığı, en azından tarihsel açıdan, neredeyse en eski zamanlardan beri biliniyor. En azından eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından kaydedildiği ve gözlemlendiğini biliyoruz. Ancak hem Mısırlı hem de Yunan astronomlar, Merkür'ün sabah ve akşam gökyüzünde görünen iki farklı cisim olduğunu düşünüyordu.

Antik Mısır’da Merkür’ün MÖ 1. yüzyıla kadar uzanan bir tarihi olduğunu biliyoruz. Antik Mısırlılar, Merkür'ü "Thoth" olarak adlandırırdı ve bu isim, bilgi ve öğrenmenin tanrısı olan Thoth’tan geliyordu.

Antik Yunan kültüründe ise Merkür'e, sabahları görüldüğünde Apollo ve akşamları görüldüğünde de Hermes adı verilmişti. Ancak sonunda Yunanlılar, bu iki farklı gök cisminin aslında aynı olduğunu keşfettiler ve ona Hermes adını verdiler. Hermes, tanrıların habercisi ve hırsızların, tüccarların ve söz yazarlarının tanrısıdır. Bu özellikler, Merkür'ün hızlı hareketleri ve parlak görünümüyle uyumludur.

Daha sonra Romalılar gezegeni kendi hızlı ve çevik iletişim tanrılarına, Merkür'e atfetti ve o gün bugündür gezegen, Roma’nın hızlı tanrısı Merkür’ün (Mercury) adıyla anılmaya başlandı.

Merkür nasıl keşfedildi?

Astronomi tarihinde ilk teleskopik gözlemlerin 1610 yılında Galileo Galilei tarafından yapıldığına inanılıyor, ancak Galileo'nun teleskopu Merkür'ün fazlarını çözme yeteneğine sahip değildi. Merkür'ün fazlarını ilk kez gözlemleyen ve belgeleyen kişi, 1631'de Pierre Gassendi oldu.

Sonraki yıllarda, Merkür üzerine yapılan gözlemler ve çalışmalar, gezegenin yapı, atmosfer ve manyetik alanı hakkında bilgi edinmeye yardımcı oldu. Örneğin, 1965 yılında NASA tarafından Merkür’e gönderilen Mariner 10 adlı uzay aracı, Merkür'ün yüzeyini ilk kez yakından inceleyen araç oldu.

Sonuç olarak, Merkür'ün keşfi ve incelenmesi, tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar birçok farklı kültür ve uygarlığı kapsayan bir süreci içeriyor ve Merkür’ün kimbilir daha bilmediğimiz ne hikayeleri bulunuyor.

Merkür’ün hareketleri ve döngüleri

Merkür'ün kendi ekseni etrafında dönme süresi (bir Merkür günü) 58,65 Dünya gününe eşit. Ancak, gezegenin Güneş etrafındaki yörünge süresi (bir Merkür yılı) sadece 88 Dünya günüdür. Bu, tıpkı Venüs gezegeninde de olduğu gibi, bir Merkür yılının bir Merkür gününden daha kısa olduğu anlamına gelir.

Merkür’ün bu kısa döngüleri ve bize göre oldukça hızlı olan hareketleri, gezegenin Güneş'e yakın konumu nedeniyle büyük termal stresler oluşmasına yol açar: Güneş'e dönük yüzeyi 427°C'ye kadar ısınırken, Güneş'ten uzak olan tarafı -173°C'ye kadar soğuyabilir.

Merkür'ün hareketleri ve döngüleri, aynı zamanda gezegenin görünürlüğü ve görünüşü üzerinde de belirgin bir etkiye sahip. Merkür, genellikle gökyüzünde Güneş'e yakın bir konumda bulunur ve bu nedenle genellikle Güneş’in parıltısı tarafından gizlenir. Ancak, belirli zamanlarda, özellikle Güneş'in bir tarafından diğer tarafa geçtiği zamanlarda, Merkür Dünya’dan çıplak gözle görülebilir.

Merkür’ün döngüleri, gezegenimizden görüldüğü şekilde dört ana evrede şöyle açıklanabilir:

Üst Kavuşum: Merkür, Güneş'in tamamen arkasında olduğunda ve bu nedenle gözle görülmez olduğunda bu noktadadır.

Büyük Elonjasyon (Uzaklaşma): Bu, Merkür'ün Dünya'dan bakıldığında Güneş'e göre en geniş açıya ulaştığı noktadır. Bu zamanlarda, Merkür ya en parlak "akşam yıldızı" olarak batı ufkunda görülür ya da en parlak "sabah yıldızı" olarak doğu ufkunda görülür. Bu harekette Merkür Dünya’ya göre uzağa gittiğinden, “retro” hareketini gerçekleştirir.

Alt Kavuşum: Merkür, Güneş ile Dünya arasında olduğunda ve bu nedenle genellikle gözle görülmez olduğunda bu noktadadır.

İç Geçiş (Transit): Bu, Merkür'ün Güneş'in önünden geçtiği ve Dünya'dan bakıldığında Güneş diskine karşı küçük bir nokta olarak göründüğü nadir bir olaydır. Son iki transiti 9 Mayıs 2016 ve 11 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Bir sonraki Merkür transitleri 13 Kasım 2032 ve 7 Kasım 2039'da olacak.

Merkür’ün astrolojik anlamları

Her gezegen, astrolojik bir simge ve anlam taşır. Merkür de astrolojik haritadaki önemli bileşenlerden biri olarak kabul edilir. Merkür, astrolojide iletişim, bilgi alışverişi, seyahat ve öğrenmeyle ilişkilidir. Merkür'ün yörüngesinin hızlı olması ve güneşe yakın olması nedeniyle, bu gezegen genellikle düşünce, mantık, perspektif ve algıyı sembolize eder. Merkür ayrıca, bir kişinin düşünme tarzını, iletişim biçimini ve karar verme yeteneğini de ifade eder.

Merkür'ün astrolojik anlamı, bir kişinin burcuna, doğum haritasındaki yerine ve diğer astrolojik unsurlarla olan ilişkisine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, bir kişinin Merkür'ü Aslan burcunda ise, bu kişi genellikle kendine güvenen, dramatik ve yaratıcı bir iletişim tarzına sahip olabilir.

Merkür Retrosu nedir?

Astrolojiye göre, Merkür'ün "geri gidiş" (retro) dönemleri, yani Dünya’ya göre uzaklaştığı bir harekette olması, genellikle iletişim sorunlarına, seyahat aksiliklerine ve genel karışıklığa işaret eder. Bu dönemlerde, astrologlar genellikle yeni projelere başlamamayı, büyük satın alımlar yapmamayı ve önemli kararlar almamayı önerirler. Ancak HT Hayat yazarı Kristin Demirci, “Merkür gerilerken ilerleme rehberi” yazısında kamuoyunda korku ve endişe yaratan Merkür retrolarını avantaja çevirmenin gayet mümkün olduğunu anlatıyor.

Merkür burcu ne demek?

Doğduğunuz anda Merkür hangi burçtaysa, o sizin Merkür burcunuz oluyor. (Tıpkı Güneş hangi burçtayken doğduysanız o burçta olmanız gibi.) Yıldız haritanızda Merkür hangi burçtaysa, iletişim ve hız alanları da dahil Merkür’ün temsil ettiği tüm alanlarda o burçta sayılıyorsunuz.

Astrolojide Merkür’ün hangi burçta olduğunun, sadece o vakitte doğan bebekleri değil tüm insanları etkilediği bilinir. Tıpkı meşhur Merkür retrosunun tüm dünyada kaosa neden olması gibi, örneğin Merkür’ün Aslan burcunda olması, hepimizin o dönemde iletişim konularında biraz Aslan gibi olmamıza neden olabilir.

Merkür hangi burçta neyi temsil eder?

Koç: Merkür, Koç'ta "Beni kim durdurabilir?" diye bağırır. Hızlı ve coşkulu bir yolculukta, hızlı düşünmeyi ve keskin zekayı temsil eder. Burada hiçbir fikir fazla çılgın veya riskli değildir, hız limiti yoktur! Dikkat dağınıklığı ve dürtüsellik, Merkür Koç’un karanlık yanıdır.

Boğa: Merkür Boğa'dayken, her şey daha yavaş ve keyifli hale gelir. Burada Merkür, mantıklı düşünmeyi ve pratik çözümleri temsil eder. "Ne acelesi var?" diyen Boğa, aceleci Merkür'ü biraz yavaşlatır ve daha dikkatli düşünmeye zorlar. Ancak Merkür Boğa hızına dikkat etmediğinde zorlanabilir.

İkizler: İşte Merkür'ün doğduğu yer! Burada Merkür, sözün gücünü ve iletişimin büyüsünü temsil eder. İkizler'in enerjisiyle, Merkür konuşmayı, öğrenmeyi ve bilgi alışverişi yapmayı seven bir haberciye dönüşür.

Yengeç: Merkür Yengeç'teyken, duygusal zekayı ve empatiyi temsil eder. "Kalbini dinle ve duygularınla konuş" dediğimizde, bu burçtaki Merkür bizim en iyi danışmanımız olur.

Aslan: Merkür Aslan'da, kendine güveni ve liderliği temsil eder. Aslan'ın kükremesi gibi, bu Merkür de konuşma yeteneğimizi, etkileyici ve karizmatik bir şekilde kullanmayı öğretir.

Başak: Merkür Başak'ta, analitik düşünmeyi ve detaylara dikkat etmeyi temsil eder. Burada Merkür, "Hayat detaylarda gizlidir" dememizi sağlar ve her şeyi mükemmel bir şekilde düzenlemeye yardımcı olur.

Terazi: Merkür Terazi'deyken, diplomasi ve uyumu temsil eder. Bu burçta Merkür, "Barış, aşk ve anlayış" şarkısını söyler ve tüm çatışmaları çözer.

Akrep: Merkür Akrep'te, derin düşünmeyi ve gizemleri çözmeyi temsil eder. Bu burçtaki Merkür dedektif gibidir, hiçbir şey onun gözünden kaçmaz.

Yay: Merkür Yay'da, büyük resmi görmeyi ve felsefi düşünmeyi temsil eder. Bu burçtaki Merkür, "Dünyayı dolaşma, düşüncelerinle dolaş" der ve düşünce yolculuklarına çıkarır.

Oğlak: Merkür Oğlak'ta, stratejik düşünmeyi ve planlamayı temsil eder. Bu burçtaki Merkür, "Bir planın yoksa, başarısızlığa planlamış olursun" der ve her adımı dikkatle planlar.

Kova: Merkür Kova'da, yenilikçi düşünmeyi ve orijinal fikirleri temsil eder. Bu burçtaki Merkür, "Düşünme kutusunun dışında" der ve geleceğe yönelik fikirler üretir.

Balık: Son olarak, Merkür Balık'ta, hayal gücünü ve sezgileri temsil eder. Bu burçtaki Merkür, "Düşlerin nerede başlar?" diye sorar ve bizi hayal dünyasına davet eder.