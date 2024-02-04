5 - 11 Şubat 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler... Bu hafta yine oldukça hareketli. Çok sürprizli bir yeniay var, yazısını buradan okuyabilirsiniz. Bu hafta tek bir gezegen burç geçişi var. Merkür Kova burcuna geçiyor. Çok daha entelektüel ve akılcı olduğumuz, bilgiye daha çok odaklandığımız, gerçekçi ve yenilikçi düşündüğümüz bir dönem.

Devamında ise Merkür hafta başında Plüton ile kavuşacak, hafta sonlarına doğru ise Jüpiter ile kare yapacak. Plüton kavuşumu odaklanma gücümüzü, derinleşme gücümüzü çok artıracak fakat bizi çok meraklı, kontrolcü, biraz manipulatif veya manipule edilebilmeye çalışılan bi duruma getirebilir. Merkür Jüpiter karesinde ise çok daha yüzeysel, fazla iyimser, sorgulamaktan uzak, fikirsel çatışmalara açık bir dönemde bırakabilir.

Venüs bu hafta Uranüs ile uyumlu etkileşimde. Sevgililer gününden bir hafta öncedeyiz ve ikili ilişkilerde güzel, sürprizli birkaç gün geçireceğiz. Belki sevgililer gününe hazırlıklara şimdiden başlanabilir.

Güneş ise Uranüs ile sert bir etkileşimde. Bu da yine fazlaca sürprizli bir döneme işaret ediyor. Fakat bu sefer biraz daha isyankar, biraz daha sıkılgan bir durumda.

Haftanın belki de en önemli etkileşimi Mars’ın Neptün ile yaptığı uyumlu açı olacak. Enerjimizi kullanırken sezgilerimiz ve yaratıcılığımız da bizimle birlikte olacak. Ayrıca etraftan aldığımız destekler, bize empati yapan kişiler veya bizim empati yaptığımız ve destek olduğumuz kişilerle birlikte ortak bir hedefe doğru hareket etmek açısından etkin günlerdeyiz.

5 Şubat haftası günlük astrolojik etkiler

5 Şubat Pazartesi

Haftaya Ay Yay burcunda başlıyoruz. İş odağımız pek yüksek sayılmaz, biraz daha sosyal ve iyimser olduğumuz bir gün. Güneş ile Ay’ın uyumlu açısı kendimizi iyi ifade edebilir ve insanlarla iyi anlaşabilir bir duruma getiriyor.

6 Şubat Salı

Ay sabah saatlerinde Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde çokça etkileşimi olmayacak. Sabah Yay iyimserliğinde başlayacağız fakat akşam saatlerinde Ay Oğlak burcuna geçiyor. Daha fazla sorumluluklara odaklandığımız, daha fazla gerçekçi olduğumuz günler başlıyor.

7 Şubat Çarşamba

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sorumluluklarımıza daha çok odaklandığımız bir gün. Gün içerisinde birbirine uyumlu açı yapan Venüs ve Uranüs’e dahil olacak. Haftanın sosyal açıdan da en güzel en sürprizli günü, özellikle kadınlarla iletişimimiz iyi.

8 Şubat Perşembe

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Plütoya yaklaşan Mars ile kavuşacak ve günün ilerleyen saatlerinde de Plüto ile kavuşacak. Bugün oldukça krizli ve tartışmacı, gergin geçebilir. Tartışmalara ve sorgulamalara, manipulatif hareketlere dikkat.

9 Şubat Cuma

Ay bugün çok etkileşime girmiyor. Kova burcuna geçiyor ve daha entelektüel ve sosyal bir gün geçiriyoruz.

10 Şubat Cumartesi

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün çok erken saatleri, hatta bir önceki günün gecesi diyebilceğim saatte Kova burcunda Güneş ile birlikte çok sürpriz etkilere ve kırılmalara yol açabilecek Kova yeniayı formasyonu kuruyor. Bu etkinin dışında gün içerisinde çok da fazla açısal etkileşimi olmayacak.

11 Şubat Pazar

Ay Balık burcuna geçiyor. Gün içerisinde Satürn ile etkileşime girecek olan ay, bizi ne duygusal, ne disiplinli yapacak. Bunların her ikisi de belli derecede olacak ama gün melankolik geçebilir. Korku ve endişelerimizle bugün daha çok yüzleşebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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