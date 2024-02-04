Kova‘da Yeniayı (10 Şubat 2024) burçları nasıl etkileyecek? 10 Şubat Kova Yeniayı astrolojik yorumu

Merhaba. 10 Şubat saat 01:59’da Kova burcunun 20. derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yani Kova burcunun temsil ettiği konular olan reform, sosyal haklar ve özgürlükler, başkaldırı, bilim ve teknoloji konuları oldukça ön plana çıkıyor. Ayrıca Kova burcunun modern astrolojideki temsilcisi Uranüs de hem an derecesine hem de tam yükselen derecesine açı yapıyor ve alçalan derecesine çok çok yakın. Yani bu dönemde önemli değişiklikler, reformlar, ilerici hareketler, içerisinde kriz olan, kırılma olan değişiklikler çok ön plana çıkacak gibi görünüyor.

An haritasında Yeniay derecesi haritanın 3. evinde. Bu da işin içerisinde iletişim, önemli anlaşmalar, kardeşlerle yakın çevreyle akrabalarla olan iletişim, ve kısa yolculuk trafiği de ön planda olacak. Hatta bu değişiklik ve kırılmaların olay bazlı kökenleri bu konularla alakalı olabilir. Önemli bir anlaşma ile hayatımıza girecek, içerisinde biraz kriz barındıran değişikliklerden rahatlıkla bahsedebiliriz. Çünkü an haritasının yükselen burcu da Akrep.

İşin içerisinde ortaklıklar, evlilik konuları da dahil olabilir. Yeni ortaklıklar başlayabilir veya bitebilir, yeni ilişkiler başlayabilir veya aniden bitebilir.

Kısacası bu haritanın köşe evler etkileşimleri çok fazla olduğu için oktavı oldukça yüksek diyebilirim.

Yine bu yeniayın belirginliğini çok artıran iki sabit yıldız var. Bir tanesi pozitif anlamda çok güçlü, bir tanesi ise negatif etkiler anlamında güçlü.

ZUBEN ELSCHEMALI yükselen burca kavuşum yapıyor. Bu da kısaca negatif sosyal reform anlamına gelir. Aslında biraz daha detaya girmek gerekirse bu reformların bütünü düşünmeden yapıldığı anlamına gelen bir durumdan söz edebiliriz. Hayatımızdaki bu reformları yaparken adımlarımızı biraz daha dikkatli atıp, biraz daha bütünü düşünerek hareket etmekte fayda var. Haritanın tepe noktasına da belki de astrolojideki en güçlü kabul edilen sabit yıldız kavuşacak; REGULUS. Bu sabit yıldız genel olarak yüksek başarıyı anlatır. Bir kraliyet yıldızıdır ve Aslan burcunun en belirgin derecelerini gösterir. Yani içinde negatif kriz riskleri barındıran ama çok güçlü değişim etkileri taşıyan bir yeniay diyebilirim.

10 Şubat Kova Burcunda Yeniay'ın burç etkileri

Yükselen Koç

Arkadaşlar, ortak bir ideali paylaştığınız gruplar, dernekler ve kariyerden elde ettiğiniz gelirlerle ilgili olumlu gelişmeler yaşayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Maddi konular, finansal kaynaklarınız ve arkadaşlarınız bağlantısı bu dönem üzerinizde gerginlik yaratabilir.

Yükselen Boğa

Kariyeriniz, toplum içerisindeki görünürlüğünüz ve başarınız bu dönemin şanslı konularından. Fakat hedeflerinize giderken çok fazla yol değiştirmemeye ve hırslarınıza kapılmamaya özen göstermelisiniz.

Yükselen İkizler

Eğitim, uzaklar, yabancılarla ilgili konular, yayıncılık ve yolculuklar bu dönemde vurgu kazanan şanslı konular arasında. Fakat bu konuları negatif etkileyebilecek ufak tefek bilinçaltı kaynaklı endişeleriniz ve gerginlikleriniz olabilir, onlara kulak asmayın.

Yükselen Yengeç

Borçlar, sigortalar, krediler, miras gibi konularda oldukça şanslı bir dönem içerisindesiniz, ileriye dönük yatırımlar için oldukça elverişli, fakat yatırım yaparken gelecek endişesine kapılıyor olabilirsiniz; bu da üzerinizde bir gerginlik yaratıyor olabilir, adımlarınızı dikkatli attığınız sürece şanslı bir dönem.

Yükselen Aslan

İkili ilişkiler ve evlilik konularında birtakım kırılmalar, gerginlikler sözkonusu olabilir. Kariyer konusunda da yine krizli ve kırılmalı bir dönem olabilir. Ani gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Başak

İş hayatınız, günlük işleriniz ve sağlığınız bu dönemde oldukça önem kazanmış durumda. Akademik konular, eğitim, yolculuklar ile ilgili konularda birtakım gerginlikler mevcut olabilir, bu da işlerinizi negatif yönde etkileyebilir.

Yükselen Terazi

Flörtler, varsa çocuklar, yaratıcılık ile ilgili konular, eğlence konuları bu dönemde ön plana çıkacak. Yeni başlangıçlar söz konusu fakat bu konularla ilgili birtakım engeller ve gerginlikler de yaşanabilir. Özellikle borçlar para konuları ile ilgili bu dönemde gerginlikler mevcut.

Yükselen Akrep

Ev aile ve gayrimenkul konularının ön planda olduğu bir Şubat ilk yarısı yaşayacaksınız. Evde yaptığınız yenilemeler, gayrimenkul yatırımları bu dönemde ön plana çıkabilir. İkili ilişkiler veya ortaklarınızla ilgili birtakım gerginlikler de yaşayabilirsiniz.

Yükselen Yay

Yolculuklar, eğitim, anlaşmalar, yakın akrabalar ve kardeşler bu dönemin odak noktasındaki konuları olacak. Bu konularla ilgili birtakım engellerle karşılaşmanız veya sorumluluklar yaşamanız da sözkonusu. Günlük işler ile ilgili konular biraz tartışmalı gözüküyor. İletişimde bulunduğunuz kişiler ve iş ile bağlantılı konularda beklenmedik tartışmalar yaşayabilirsiniz.

Yükselen Oğlak

Finansal konular, yeni finans kaynakları veya yatırımlarla ilgili konulara odaklı bir yeniay yaşayacaksınız. Bu dönem yeni kaynaklara yönelmek veya kaynak artışı konularında birtakım engeller mevcut. Çocuklarınızla veya bekarsanız flörtlerinizle birtakım gerginlikler yaşayabilirsiniz. Finansal konularda iyi fakat spekülatif hareketler, borsa gibi konular için riskli bir dönem.

Yükselen Kova

Şüphesiz bu yeniay sizin için oldukça önemli. Hayatınızın geneli ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Kendiniz olmak ve isteklerinizin peşinden koşma dürtünüz fazla. Bu kararlar uzun vadede olumlu sonuçlar getirebilir. Görünüşünüzü değiştirmek adına da güzel bir dönem. Ailevi konularda birtakım gerginlikler yaşanabilir.

Yükselen Balık

Kova burcundaki kümeleşme sizin için daha az görünür bir alanda gerçekleşecek. Belki olay bazında ortaya çıkmayacak ama psikolojiniz üzerinde olumlu etkileri olacak bir yeniay. Sizi olumsuza götürdüğünü düşündüğünüz davranışlarınızı değiştirmek, muhtaç olan insanlara yardım etmek gibi faaliyetler size fayda sağlayacaktır. Kardeşleriniz veya akrabalarınızla tartışmalara dikkat.