5 - 11 Mayıs 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta nisbeten sakin. Önümüzdeki hafta yaşayacağımız Akrep Dolunay'ı etkilerini bu haftadan görmeye başlayacağımız için o biraz işleri karıştırabilir fakat hafta genelinde çok sert etkileşimler pek yok. Merküer Jüpiter ile, Venüs de Plüton ile altmışlık uyumlu açı meydana getirecek.

Bu hafta iletişim, yolculuklar, eğitim, konuşma/yazışma gibi konularda oldukça kısmetli bir hafta diyebilirim. Merkür ile Jüpiter uyumlu etkileşimde. Ayrıca ikili ilişkiler açısından da arınma, krizlerin çözülmesi, duygusal derinleşme açısından da oldukça iyi bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Bunu sağlayan da Venüs Plüton uyumlu açısı.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Aslan’da haftaya başlıyoruz. Oldukça eğlenceli, özgüvenli bir gün. Ayrıca Merkür ve Jüpiter ile uyumlu etkileşimleri var. İletişim becerimiz de oldukça yüksek. İyimser sosyal bir gün. Önemli görüşmeler için değerlendirilebilir.

Salı

Ay Başak burcuna geçiyor. Bugün sorumluluklara daha fazla odaklandığımız, detay ve analiz yapmamızı gerektirecek durumların daha fazla olduğu, sağlığa ve hijyene odaklandığımız bir gün. Ay Güneş ile uyumlu, kendimizi ve duygularımızı ifademiz de oldukça güçlü.

Çarşamba

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün biraz daha zorlayıcı olabilir. Ay Satürn ile bir sert açı yapıyor. Bugün biraz kendimizi feda etmek, hizmet etmek zorunda kaldığımız, daha fazla sorumluluk almak durumunda olduğumuz bir gün olabilir.

Perşembe

Ay sabah saatlerinde Başak burcundaki ilerlemesine devam edecek. Öğleden sonra Terazi burcuna geçecek. Bu süreçte Venüs ile kavuşum yapan Neptün ile bir karşıtlık meydana gelecek. Bugün sosyal ilişkilerde aldanmalara çok dikkat. Aslında romantik ve eğlenceli bir gün fakat yanlış anlama, yanılma riskimiz var.

Cuma

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sosyal ve eğlenceli bir gün daha. Ay Mars ile uyumlu etkileşimde. Fiziksel enerjimiz yüksek. Egzersiz ve dışarı aktiviteleri için oldukça uygun.

Cumartesi

Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Sosyal ve ikili ilişkiler odaklaı bir gün daha. Bugün Ay Jüpiter uyumlu etkileşimi de var. Talihli, kısmetli, iyimser, özgüveni yüksek bir gün.

Pazar

Ay Akrep burcuna geçiyor. Bugüne biraz dikkat. Plüto ve Mars ile sert etkileşimi de var. Bugün krizli, tartışmalı bir gün olabilir. Agresif davranmamak, aceleci davranmamak gerekli.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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