5 - 11 Haziran 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 5 - 11 Haziran 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

5 - 11 Haziran 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 04 Haziran 2023 01:49 Güncelleme: 04 Haziran 2023 01:50
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Esenlikler. Bu hafta gökyüzü oldukça hareketli. Öncelikle iki önemli burç geçişi var. Aylık Haziran ayı yazımda da belirttiğim gibi geri hareketteki Plüton bu hafta Oğlak burcuna geri dönüyor. Yıl sonuna kadar burada kalacak, yeni yıl ile birlikte artık geri dönmemek üzere tekrar Kova burcuna geçecek. Ayrıca Venüs’te Aslan burcuna girecek ve burada kendi hızına göre oldukça uzun süre kalacak. Çünkü Aslan burcunun sonlarına doğru Retro yapacak ve Ekim ayına kadar Aslan burcunda kalmış olacak. Retro zamanı geldiğinde onun da yazılarını yazacağım.


Ayrıca hafta sonunda Merkür de çok güçlü olduğu İkizler burcuna geçecek ve iletişim trafiğimiz, zihinsel hızımız ve merakımız artacak.


Ayrıca açısal etkileşimlere geçecek olursak, Venüs Plüton karşıtlığı ile haftaya başlayacağız ki ikili ilişkiler ve ortaklıklar için oldukça riskli bir açı. Kriz, sorgulama, kontrol, kıskançlık gibi konuları gündeme getirebilir, ayrılık olasılığını artırabilir.


Haftanın devamında Merkür Neptün ile uyumlu etkileşimde. Yaratıcılığımızın, hayal gücümüzün, sezgilerimizin yüksek olduğu bir gündeyiz. Önemli anlaşmalar için değerlendirilebilir.


Sonrasında Merkür Plüton ile uyumlu açıda olacak. Odaklanma, konsantrasyon ve sorgulamamız da oldukça güçlü. Derinlemesine düşünebildiğimiz, araştırma konuları için oldukça güçlü, etkili zamanlar.


Haftanın son gününde de Venüs Jüpiter karesi ile zevklere, tembelliğe düşebildiğimiz, ikili ilişkilerde hem kısmetli, şanslı hem de abartma riski, fazla iyimser olma riski, belki aldanma riskini beraberinde getirebilecek, her ne olursa olsun bize iyi hissettirecek bir etkileşim yaşayacağız.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. Oldukça yoğun olabilecek, sorumluluklarımıza odaklı bir gün. Fakat rahatlayabildiğimiz alanlarımız var, iyimseriz, Ay Jüpiter ile uyumlu açıda.


Salı

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de oldukça uyumlu açılar içerisinde. Merkür ve Uranüs ile uyumlu açıda, hem çalışkan, sorumluluk sahibi, hem de farklılaşabilen, çizgi dışına çıkabilen, kendimizi iyi ifade edebilen bir yapıdayız.

Çarşamba

Bugün biraz zorlu olabilir. Ay Kova burcuna geçiyor ve Kova’daki Plüton’a kavuşum yapıyor. Jüpiter ve Venüs ile de T-kare dediğimiz sert açı formasyonunu oluşturuyor. Bu gün ilişkilere çok dikkat etmek gerekli. Hem kriz, hem abartılı tepkiler bu günün konusu olabilir.

Perşembe

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün İkizler’deki Güneş ile uyumlu açıda, entelektüel açıdan oldukça güzel, iletişimci, hareketli bir gün.

Cuma

Ay Balık burcuna akşam saatlerinde geçmiş olacak. Gün içerisinde Satürn ile kavuşum Jüpiter ile de uyumlu açıda. Hem sorumluluklarımıza, işlerimize odaklanıyoruz, hem de şans ve güven bizimle birlikte. Kendimizi kötü hissetmeden birikmiş işlerimizin altından kalkabiliriz.


Cumartesi

Ay Balık burcundaki seyrine devam ediyor. Gün içerisinde Güneş ile sert etkileşime giriyor. Biraz anlaşmazlık içeren bir gün. Ego savaşlarına girebiliriz, abartılı duygusal tepkiler verebiliriz, alıngan olabiliriz.


Pazar

Ay Balık burcunda ilerliyor. Akşam saatlerinde Koç burcuna geçecek fakat günün büyük çoğunluğu Balık’ta ve Neptün ile kavuşum halinde geçecek. Bugün kendimizi ifademiz güçlü, iletişimli bir gün fakat tembelliğe, alkol gibi keyif verici maddelere, yemeğe biraz fazla odaklanabiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.



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Günlük burç yorumları: 5 Haziran Pazartesi
Günlük burç yorumları: 5 Haziran Pazartesi



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