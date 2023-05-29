Haziran ayı aylık burç yorumları 2023

Esenlikler. Diğer aylara göre nispeten daha sakin geçireceğimiz bir Haziran ayı bizleri bekliyor. Fakat bu ay Plüton retro hareketinde Oğlak burcuna geri dönmüş olacak kısa süreliğine ve Satürn’de yön değiştiriyor olacak, retro harekete başlıyor olacak. Plüton kısa bir süre Oğlak burcuna geri dönerek kurumlara, devlet yönetimlerine, yapıya, geleneklere bir kez daha kısa bir kriz ve dönüşüm vermeye devam edecek. Geçmişte yarım bıraktığı işler varsa onları tamamlayacak ve bu etkiyi biz neredeyse yıl sonuna kadar tekrar yaşayacağız. Ekim ayında ileri harekete geçmiş olacak ve 21 Ocak 2024 tarihinde bir daha geri dönmemek üzere Kova burcuna tekrar geçecek ve esas Kova devrimlerini o tarihten itibaren yaşamaya başlayacağız. Bu seferki fragman değil filmin ta kendisi olacak.

Satürn’ün retro harekete geçmesi de aslında tekrar bir eskiye dönüştür. Yine yapıların, sistemin sorgulandığı, inşaatın yavaşladığı, geçmiş hataların revize edildiği ve düzeltilmeye çalışılması gereken bir dönemdir. Fakat engelleri çok fazla uzatır, zaten yavaşlatan doğasını iki kat daha yavaşlatır bir şekilde sergiler. Bu etki de Kasım ayına kadar bizlerle olacak. Yani neredeyse 2024’ü bu iki çok önemli etkiyle kapatacağız. Haritalarımızda Oğlak ve Balık burcu neredeyse buralar çok etkilenecek. Balık burcu kısmı biraz yavaşlayacak, engellenecek. Örneğin üçüncü evinizse ilerletmek istediğiniz iletişimler yavaşlayacak. Oğlaktaki kısımda yeniden krize, dönüşüme tabi tutulabilir. Örneğin 4. Evinizdeyse eviniz ile ilgili tekrar gözden geçirilmesi gereken bir değişim vardır.

Ayrıca ayın önemli bir etkisi de Mars Uranüs karesi olacak. Aslında bu tam olarak ay sonu bizi etkileyecek fakat yine bir 10-15 gün civarı sürecek bir etki. Ani kavgalar, tartışmalar, yangın ve kaza riski. Dünyada da birtakım askeri girişimlerin çok ani bir şekilde yapılması riskini beraberinde getirebilir.

Haziran ayının önemli gökyüzü açıları:

3 Haziran – Venüs Neptün Üçgeni:

İlişkilerdeki romantik, destek aldığımız, korunup kollandığımız zamanlar. Yaratıcı işler, tatil, müzik dinlemek için oldukça elverişli, ilhamlı günler.

4 Haziran – Merkür Uranüs Kavuşumu:

Yaratıcı fikirler zamanı. Zekânın daha kıvrak olduğu, zihnimizin daha berrak ve açık olduğu bir zaman. Bu dönemin handikabı aşırı değişken fikirli ve sıkılgan oluşumuz.

5 Haziran Venüs Aslan’da!

5 Haziran – Venüs Plüton Karşıtlığı:

Bu açı ilişkilerde kriz yaratabilecek dönüştürücü karşılaşmalara, ortaya çıkan nahoş gerçekliklere de sebep olacaktır. Hoşa gitmeyen konular bu günlerde bilincimizde daha fazla yer edebilir.

7 Haziran – Venüs Kuzey Ay Düğümü Karesi:

İkili ilişkilerle ilgili kadersel bir takım yol ayrımlarının yaşanabileceği birkaç gün de geçirebiliriz. Beklentilerimiz ve ilişkilerimizin paralel gitmediğini hissettiğimiz bir dönem.

10 Haziran – Merkür Neptün Altmışlığı:

İlhamlı ve sezgilerimizin güçlü olduğu bunu da konuşmamıza ve yazılarımıza dökebildiğimiz, daha yaratıcı ve etkileyici günler geçireceğiz. Yazılı anlaşmalar konusunda destek almak için elverişli bir zaman.

10 Haziran – Güneş Chiron Altmışlığı:

Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz.

11 Haziran Plüton Oğlak’ta!

11 Haziran – Merkür Plüton Altmışlığı:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

11 Haziran Merkür İkizler’de!

11 Haziran – Venüs Jüpiter Karesi:

İkili ilişkilerde zorlanma ve değişim temasının dağıldığı, ilişkiler açısından faydalı, özgüvenli hissettiğimiz ve destek aldığımız, belki bolluklar ve kısmetli koşulların oluştuğu bir zaman.

15 Haziran – Merkür Satürn Karesi:

Dilimiz, iletişimimiz biraz tutuk olabilir, düşüncelerimiz depresif, kafa yormak zorunda hissettiğimiz, zihinsel sorumluluklarımızın arttığı günlerdeyiz.

17 Haziran – Merkür Venüs Altmışlığı:

İlişkiler için oldukça uyumlu, kendimizi iyi ifade ettiğimiz ve sevgi alışverişini tatmin edici bir şekilde yaşadığımız, iş anlaşmaları veya önemli görüşmeler için uygun günler.

17 Haziran Satürn geri harekete başlıyor!

19 Haziran – Güneş Neptün Karesi:

Hassas, duygusal, yaratıcı ve bir o kadar da belirsiz, karışık ve yanılgılara açık bir dönem. İsteklerimiz bulanmış, sis bulutunun arkasına saklanmış şekilde hissedebiliriz. Kendimizi ifade etmekte karışıklıklar yaşayabilir, alınganlıklar ve yanlış anlamalar içerisine düşebiliriz. Spiritüel açıdan ise çok verimli, ilhamlı günlerde olacağız.

19 Haziran – Jüpiter Satürn Altmışlığı:

Oldukça önemli bir etki. Hem şanslı hem de şansı ve avantajı elde etmek için disiplinli olduğumuz, hem özgüvenimizin yüksek olduğu hem de akıllı adımlar attığımız bir dönem.

21 Haziran Güneş Yengeç’te!

21 Haziran – Merkür Mars Altmışlığı:

Duygularımızı ifade edeceğimiz, bilginin doğru aktığı güzel bir zaman dilimi. Cesur kelimeler kullanmakta fazla tereddüt etmediğimiz, iletişimi daha etkili kullanabileceğimiz, biraz da tartışmalara açık bir dönem.

22 Haziran – Merkür Chiron Altmışlığı:

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve bir şeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

23 Haziran – Güneş Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Hedeflerimize ulaşma yolunda irademizi ve motivasyonumuzu güçlü bir şekilde kullanabiliyoruz. Kendimizi ifade etme şeklimiz hedeflerimize hizmet ediyor ve güçlü pozisyondaki kişileren destek alabileceğimiz bir zaman.

23 Haziran – Mars Chiron Üçgeni:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Yine bu tecrübeler bizim hedeflerimize giden aksiyon planında ihtiyacımız olan yakıtı teşkil ediyor.

26 Haziran – Merkür Neptün Karesi:

Zihinlerin çok da berrak olmadığı günlerdeyiz. Bir takım iletişimsel aksaklıklar söz konusu olabilir. Yanlış anlamalar ve alınganlıklar meydana gelebilir.

26 Haziran – Mars Uranüs Karesi:

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

27 Haziran Merkür Yengeç’te!

27 Haziran – Merkür Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Hedeflerimize giderken aklımızı da doğru kullandığımız, yeni fikirleri hayatımıza olumlu bir şekilde adapte ettiğimiz ve networkumuzu etkin kullandığımız bir zaman dilimi.

29 Haziran – Güneş Satürn Üçgeni:

Disiplin ve motivasyonumuz yüksek. Yapılması gerekenlere odaklanıp yarım kalmış işleri tamamlayabileceğimiz, otorite figürleri ve yaşça olgun kişilerle daha iyi anlaştığımız günlerdeyiz.

29 Haziran – Venüs Chiron Üçgeni:

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman.

30 Haziran – Merkür Satürn Üçgeni:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınava veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

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