5 - 11 Eylül 2022 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta gökyüzünde ilginç burç geçişleri ve yön değiştirmeleri mevcut. Öncelikle sondan başlayalım. Hafta sonuna doğru ve hafta sonu en yüksek olmak üzere Güneş Uranüs ile uyumlu bir açı gerçekleştirecek. Bu da kişiliğimizi orijinal bir şekilde ifade etmemize, yaratıcılığımızı ortaya koymamıza, hafta sonu ilginç ve değişik bir şeyler yapmamıza sebep olacak. Ayrıca Güneş’in Ay düğümleri ile de olumlu kontaktları var. Yani bu orijinal ifade tarzı ve özgürleştirici hareketler düşündüğümüzden veya haftaya özel kalmaktan çok daha büyük, daha kadersel bir etki yaratabilir.

Haftanın burç geçişi Venüs’ün Başak burcu geçişi olacak. Venüs aslında çok da rahat etmediği, aşkın eleştiri ve hesapla buluştuğu Başak burcuna geçecek. Bu geçişin olumlu tarafı ikili ve sosyal ilişkilerimizi rafine etmek, güzelliğimize daha fazla özen göstermek ve detaylara sağlıklı bir ilgi anlamına gelir.

Ve meşhur Merkür retrosu da bu hafta başlayacak. 3 Gün öncesinden duraklama periyodunu da sayarsak hafta başından itibaren Merkür geri harekete başlayacak diyebiliriz. Geri harekette her zaman her yerde söylendiği gibi yeni anlaşmalara girmemek, mümkünse iletişim ve teknoloji alışverişlerini ertelemek, geçmişe dönüp düzeltmeler yapmak gereken bir haftaya giriş yaptığımızı söyleyebilirim.

Astrolojik terminolojide karşılıklı ağırlama, yani iki gezegenin birbirini yönettiği burçta olması ve birbirini açısal olarak görmese bile (açısal görse daha da güçlü) birbirine destek vermesi anlamına gelen bir etkileşim söz konusu. Merkür’ün Terazi burcunda Venüs’ün de Başak burcunda yani birbirlerinin yönettikleri burçlarda olması bu nispeten negatif sayılabilecek etkileri azaltacak bir durum olarak iyimser notlarımıza eklenebilir.

Venüs’ün bir sonraki burca geçişi ve Merkür retrosunun bitişi ise ay sonu ve diğer ay başlangıcında gerçekleşecek. Yani eylül ayının kalanını bu etkiyle yaşayacağız.

Ayrıca hafta sonu Balık’ta bir dolunay var, yazısını ayrıca paylaşacağım.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. İşlerimize sorumluluklarımıza odaklanıyoruz. Gün içerisinde Ay Venüs ile uyumlu, ikili ilişkiler ve sosyal ilişkiler de güzel ve ihtiyaçlarımızı karşılayan durumda.

Salı

Oğlak burcundaki ay ile ciddi ve disiplinli bir gün daha fakat bu gün Ay Uranüs ile de uyumlu etkileşimde, rutinin dışına çıktığımız, biraz daha eğlenceli ve farklı bir gün.

Çarşamba

Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Daha entelektüel ve bilgiye yönelik bir gün. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Mars ile uyumlu etkileşime başlayacak, çoğunlukla fiziksel enerjimiz yüksek.

Perşembe

Ay Kova burcunda. Bugünkü açıları ise biraz zor. Satürn ile kavuşarak Uranüs ile sert etkileşime girecekler. Evet eksantrik, ilginç bir gün daha fakat bugün biraz daha eski ve yeni çatışması, korkularımız ve değişiklik arzularımız arasındaki çatışmayı hissedeceğiz.

Cuma

Ay sabah saatlerinde Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde Balık burcuna geçiş yapıyor ve biraz daha hafta sonunun rehavetine giriyoruz. Ayrıca Ay Venüs ile bir karşıtlık yapacak. İkili ilişkilerde ufak da olsa anlaşmazlıklar yaşanabilir.

Cumartesi

Dolunay günü, Ay balık burcunda Güneş ile karşıtlık yapacak. Uranüs ile de uyumlu etkileşimde olacak. Bu hafta Uranüs etkileşimlerini çokça yaşadık. Bugün de çok Uranüs etkileşimi var hatta dolunay ile pekişiyor. Haftanın hatta Ay’ın en önemli cümlelerinden biri belki de “yeniye doğru yol aldığımız, prangalardan kurtulduğumuz, sürprizli ve değişik” olabilir.

Pazar

Ay sabah saatlerinde Balık öğle saatlerinde ise Koç burcunda olacak. Ve öğle saatlerinde Jüpiter ile kavuşacak. Haftanın son günü oldukça enerjik ve özgüvenli. Dışarı aktiviteleri, spor faaliyetleri için değerlendirilebilir. Ayrıca eğitim, yayıncılık gibi konular için de verimli.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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