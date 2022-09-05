5 - 11 Eylül 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 5 - 11 Eylül 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

5 - 11 Eylül 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
05 Eylül 2022 10:50 Güncelleme: 05 Eylül 2022 10:50
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Esenlikler. Bu hafta gökyüzünde ilginç burç geçişleri ve yön değiştirmeleri mevcut. Öncelikle sondan başlayalım. Hafta sonuna doğru ve hafta sonu en yüksek olmak üzere Güneş Uranüs ile uyumlu bir açı gerçekleştirecek. Bu da kişiliğimizi orijinal bir şekilde ifade etmemize, yaratıcılığımızı ortaya koymamıza, hafta sonu ilginç ve değişik bir şeyler yapmamıza sebep olacak. Ayrıca Güneş’in Ay düğümleri ile de olumlu kontaktları var. Yani bu orijinal ifade tarzı ve özgürleştirici hareketler düşündüğümüzden veya haftaya özel kalmaktan çok daha büyük, daha kadersel bir etki yaratabilir.


Haftanın burç geçişi Venüs’ün Başak burcu geçişi olacak. Venüs aslında çok da rahat etmediği, aşkın eleştiri ve hesapla buluştuğu Başak burcuna geçecek. Bu geçişin olumlu tarafı ikili ve sosyal ilişkilerimizi rafine etmek, güzelliğimize daha fazla özen göstermek ve detaylara sağlıklı bir ilgi anlamına gelir.


Ve meşhur Merkür retrosu da bu hafta başlayacak. 3 Gün öncesinden duraklama periyodunu da sayarsak hafta başından itibaren Merkür geri harekete başlayacak diyebiliriz. Geri harekette her zaman her yerde söylendiği gibi yeni anlaşmalara girmemek, mümkünse iletişim ve teknoloji alışverişlerini ertelemek, geçmişe dönüp düzeltmeler yapmak gereken bir haftaya giriş yaptığımızı söyleyebilirim.


Astrolojik terminolojide karşılıklı ağırlama, yani iki gezegenin birbirini yönettiği burçta olması ve birbirini açısal olarak görmese bile (açısal görse daha da güçlü) birbirine destek vermesi anlamına gelen bir etkileşim söz konusu. Merkür’ün Terazi burcunda Venüs’ün de Başak burcunda yani birbirlerinin yönettikleri burçlarda olması bu nispeten negatif sayılabilecek etkileri azaltacak bir durum olarak iyimser notlarımıza eklenebilir.


Venüs’ün bir sonraki burca geçişi ve Merkür retrosunun bitişi ise ay sonu ve diğer ay başlangıcında gerçekleşecek. Yani eylül ayının kalanını bu etkiyle yaşayacağız.


Ayrıca hafta sonu Balık’ta bir dolunay var, yazısını ayrıca paylaşacağım.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. İşlerimize sorumluluklarımıza odaklanıyoruz. Gün içerisinde Ay Venüs ile uyumlu, ikili ilişkiler ve sosyal ilişkiler de güzel ve ihtiyaçlarımızı karşılayan durumda.


Salı

Oğlak burcundaki ay ile ciddi ve disiplinli bir gün daha fakat bu gün Ay Uranüs ile de uyumlu etkileşimde, rutinin dışına çıktığımız, biraz daha eğlenceli ve farklı bir gün.


Çarşamba

Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Daha entelektüel ve bilgiye yönelik bir gün. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Mars ile uyumlu etkileşime başlayacak, çoğunlukla fiziksel enerjimiz yüksek.


Perşembe

Ay Kova burcunda. Bugünkü açıları ise biraz zor. Satürn ile kavuşarak Uranüs ile sert etkileşime girecekler. Evet eksantrik, ilginç bir gün daha fakat bugün biraz daha eski ve yeni çatışması, korkularımız ve değişiklik arzularımız arasındaki çatışmayı hissedeceğiz.


Cuma

Ay sabah saatlerinde Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde Balık burcuna geçiş yapıyor ve biraz daha hafta sonunun rehavetine giriyoruz. Ayrıca Ay Venüs ile bir karşıtlık yapacak. İkili ilişkilerde ufak da olsa anlaşmazlıklar yaşanabilir.


Cumartesi

Dolunay günü, Ay balık burcunda Güneş ile karşıtlık yapacak. Uranüs ile de uyumlu etkileşimde olacak. Bu hafta Uranüs etkileşimlerini çokça yaşadık. Bugün de çok Uranüs etkileşimi var hatta dolunay ile pekişiyor. Haftanın hatta Ay’ın en önemli cümlelerinden biri belki de “yeniye doğru yol aldığımız, prangalardan kurtulduğumuz, sürprizli ve değişik” olabilir.


Pazar

Ay sabah saatlerinde Balık öğle saatlerinde ise Koç burcunda olacak. Ve öğle saatlerinde Jüpiter ile kavuşacak. Haftanın son günü oldukça enerjik ve özgüvenli. Dışarı aktiviteleri, spor faaliyetleri için değerlendirilebilir. Ayrıca eğitim, yayıncılık gibi konular için de verimli.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 5 Eylül Pazartesi

5 Eylül 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Günlük hayatınıza güzellik katmaya çalışmak bugün sizi biraz strese sokabilir. Çabalarınızın kafanızdaki resme göre şekillenmesi çok kolay olmayabilir. Belki de bütün bu kafa karışıklığının sebebi arzularınızın gerçekte sizi yansıtmıyor oluşudur. Şimdi, gerçekten ne istediğinizi belirlemek için deneyimlerinizden yararlanabilirsiniz. Şaşırtıcı sonuçlara dikkat edin!
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Dünyadaki yerinizi bulmak artık bazı maliyetlerle gelebilir. Tanınmak ve onaylanmak için çalışırken, gerekli görünen gizlilik ve işbirlikçilikten biraz iğrenebilirsiniz. Hayal kırıklığı, kendinizi daha doğrudan ifade etmeye çalışmanıza neden olabilir. Bununla birlikte, iletişim kurmayı umduğunuz şey hakkında net bir fikre sahip olmamak, sorun yaratabilir. Süreçle ilgili sizi rahatsız eden belirli bir şeye odaklanın ve sırayla ele almak için çaba gösterin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşlarınız sizi maceralı bir şeyler yapmaya teşvik ediyor olabilir. Fikir hoşunuza gitse bile, uyarılar sizi yıpratabilir. Eve gidip bir süre dinlenme isteği duyuyorsanız, kendinizi tükenme noktasına kadar zorlamaktansa ihtiyaçlarınız konusunda gerçekçi olmak daha iyidir. Sınırlarınızı bilmek ve bunları güvenle ifade etmek, olayları lehinize kurnazca manipüle etmeye çalışmaktan daha az sorun yaratacaktır.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hedeflerinize doğru ilerlemek, finansal bir düzenlemede değişiklik gerektirebilir. Samimi bir konuşma yapmadan ihtiyacınız olan sonucu elde etmenin muhtemelen hiçbir yolu yoktur. Bu biraz gerginliğe neden olabilir mi? Tabii ki. Diğer kişinin duygularını incitmekten kaçınmak için hikâyenin bazı kısımlarını yumuşatmayı tercih etseniz de, şu anda herhangi bir bulanıklık daha sonra daha fazla soruna yol açacaktır. Kolay olmasa da doğruyu olabildiğince dürüstçe söyleyin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Artık yakın bir ilişki içinde kendinizi yüksek standartlarda tutabilirsiniz. İnanç sisteminize göre karşınızdaki kişiye maddi yardımda bulunmak zorunda kalabilirsiniz ancak uyum adına kendi ihtiyaçlarınızı bastırmaya çalışmak sizi gizliden gizliye küskün yapabilir. Aklınıza koyarsanız muhtemelen daha sürdürülebilir bir cevap bulabilirsiniz! Çatışmadan kaçmak için hemen itaat etmeden önce durumu mantıklı bir şekilde düşünün.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Son zamanlarda çok şey üstleniyor gibisiniz. Paylaşılan bir sorumlulukta üzerinize düşenden fazlasını yapmak, şu anda barışı korumanın en kolay yolu gibi görünebilir. Belki sosyal çevrenizdeki diğerleri duygusal olarak dengesiz bir yerdedir ve onları daha fazla üzmekten korkuyorsunuz. Bu durumda kendi ihtiyaçlarınızı bastırmak en iyi yol olsa da, talebin ne zaman sona ereceği konusunda gerçekçi bir fikre sahip olmaya çalışın. Uzun vadede bu tür bir dinamiğe kilitlenmeyin!


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