5-11 Ekim 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, gökyüzü bu hafta hafta sonuna kadar sert enerjiler barındırıyor. Hafta ortasında Merkür Uranüs ile bir karşıtlık gerçekleştirecek. Düşüncelerimizde ani ve isyankâr olabiliriz. Düşüncesizce konuşmalar yapabiliriz. Muhtemel fikir ayrılıklarında ilk eğilimimiz gemileri yakmak olabilir. Bunların dışında fikirlerimizde oldukça yaratıcı olduğumuz da bir zaman dilimi olacak. Dâhice fikirler, yeni girişimler için oldukça elverişli.

Haftanın daha zorlayıcı açısı ise Mars’ın Pluto ile yapacağı kare açı olacak. Mars Pluto kontakları oldukça yıkıcı kontaktalardır. Agresyon ve eylem gezegeni olan Mars yıkım gezegeni Pluto ile birlikte olduğunda Merkür Uranüs karşıtlığında bahsettiğim gemileri yakma, o gemiler üzerine atom bombası atma olarak telaffuz edilebilir. Pire için yorgan yaktığımız, intikam duyguları içinde olabileceğimiz, en azından karşı tarafa bedel ödetmeyi isteyeceğimiz bir zaman diliminde olabiliriz. Askeri müdahaleler açısından da tehlike arz eden bir etkileşim.

Ayrıca Pluto hafta başında ileri harekete geçecek fakat bu hafta boyunca hız artırmak için durağan konumda kalacak. Hayatımızda kriz ve dönüşüm geçirdiğimiz konular 5 ay kadar duraksamış ve geçmişteki dönüşüm konuları tekrar edip bazı düzenlemeler gerektirmişti, artık bu dönüşüm konuları yavaş yavaş bir ivme kazanıyor olacak ve bu hafta tabiri caizse bizi bekleyen konularla ilgili bir perspektif, bir öngörü kazandığımız durumları yaşayacağız.

Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Ay Boğa burcunda ilerliyor, hafta geneline göre sakin bir gün. Jüpiter Satürn ve Pluto ile olumlu görünümler gerçekleştirecek. Üzerimizde çok baskı hissetmeden üretken olduğumuz bir gündeyiz.

Salı

Ay, İkizler burcuna geçiyor. İletişim ve yolculukların hareketlendiği bir gün. Akşam saatlerinde Ay, Güneş ile olumlu görünüm yapacak ve her türlü ilişki açısından bu hafta için değerlendirebileceğimiz güzel bir gün.

Çarşamba

Hafta gerginleşmeye başlıyor. Merkür Uranüs karşıtlığı kesinleşiyor. Ay da ikizler burcunda. Bugün gerçekten üst bilinçten çok yaratıcı fikirlere ulaşabileceğimiz özel bir gün fakat tartışmalara ve küskünlüklere de çok açık. Ayrıca Mars Pluto karesi etkilemeye başlıyor olacak.

Perşembe

Ay sabah saatlerinde ikizler burcunda olacak. İletişim hareketliliği devam ediyor. Öğleden sonra Yengeç burcuna geçiş yapacak. İletişim vurgusu yerini duygulara bırakacak. Ailemizle sevdiklerimizle zaman geçirmek isteyeceğiz. Ayrıca duygusal hassasiyet ve alınganlıklara açık bir gün olabilir.

Cuma

Mars Pluto karesi kesinleşiyor. Bu gün duygusal hassasiyetlerimiz bizi yıkıcı davranmaya ve olması gerektiğinden büyük tepkiler göstermeye sevk edebilir, bu gün özellikle dikkatli olmalıyız.

Cumartesi

Haftanın gerginliği devam etmesine rağmen Venüs Uranüs ile eğlenceli bir üçgen açı meydana getirecek. Kafamızı rahatlatmak ve ilgi çekici, rutinimizin dışında aktiviteler yaparak rahatlamak mümkün.

Pazar

Ay, Aslan burcuna geçiş yapıyor. Venüs Uranüs’le dansına devam ederken Mars Pluto’nun gergin enerjisinden biraz daha uzaklaşıyor. Haftayı eğlenceli kapatma fırsatları içerisindeyiz. Kendimizi ifade edebildiğimiz meteoroloji açısından olmasa da astroloji açısından güneşli bir gün olabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…