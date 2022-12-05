5 - 11 Aralık 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 5 - 11 Aralık 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

5 - 11 Aralık 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 05 Aralık 2022 12:00 Güncelleme: 05 Aralık 2022 14:02
ABONE OL

Esenlikler. Bu hafta İkizler burcunda Mars ile güçlü etkileşimde bir dolunay var. Yazısını ayrıca yazacağım. Haftanın diğer etkileşimleri Merkür ve Venüs’ün Jüpiter ile yaptığı sert etkileşim, Güneş’in Mars ile sert etkileşimi ve Merkür ve Venüs’ün burç değiştirmesi olacak.


Öncelikle Güneş’in Mars’la sert etkileşimi tartışma, kaza riskini beraberinde getirme olasılığı yüksek olan fakat fiziksel enerjinin yüksek olduğu bir döneme işaret ederken Merkür ve Venüs’ün Jüpiterle sert etkileşimi o kadar da sert olmayacak. Çünkü Jüpiter iyicil bir gezegendir. Fakat abartma ve anlaşmazlık risklerini mutlaka beraberinde getirir fakat özgüvenimiz, iyimserliğimiz ve şansımız gayet yüksek. Eğitim gibi konulardan, yayıncılık konularından fayda sağlayabileceğimiz bir hafta olacak.


Ayrıca Merkür ve Venüs’ün Oğlak burcuna geçmesi artık yavaş yavaş başlayan Oğlak sezonunun bir habercisi. İletişimde ve ilişkilerimizde artık biraz yavaşladığımız, disiplinli, olgun ve daha sadakatli olduğumuz


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Boğa burcunda başlıyoruz. Bugün farklı şeyler yapmak isteyebiliriz, daha sıkılgan olabiliriz. Ay Uranüs ile etkileşime giriyor.


Salı

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün düne göre daha sakin ve durağan geçebilir. Ay’ın Neptün ve Plüton ile uyumlu açılar yapıyor. Sezgilerimiz ve derinliğimiz güçlü. Odaklanabilme özelliğimiz bu gün daha yüksek.

Çarşamba

Ay İkizler burcuna geçiyor. Gün içerisinde Ay'ın fazla belirgin etkileşimi yok. İletişim trafiğinin yükseldiği bir gün, önemli konuşmalar için değerlendirilebilir.

Perşembe

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Dolunay Günü. Ay’ın Mars ile kavuştuğunu görüyoruz, bu da gergin, tartışmalı, kazalara, sakarlıklara açık olabilecek bir gün meydana getiriyor. Trafikte özellikle dikkat.


Cuma

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşam saatlerinde Yengeç burcuna geçerek biraz hayatlarımızı yavaşlatacak, zihinsel, mantıksal bir formdan daha duygusal bir noktaya getirecek. Gün içerisinde Jüpiter ile sert etkileşimde, bugün de anlaşmazlıklara açık, abartılara kaçmaya müsait bir gün.


Cumartesi

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Uranüs ile uyumlu açı yapacak. Yengeç burcunda sevdiklerimize, evimize, ailemize odaklanıyoruz fakat rutin ve sıradan bir gün geçirmeyeceğiz.


Pazar

Ay Yengeç burcunda Neptün ve Jüpiter ile uyumlu açıda. Haftanın en güzel günü. Hem özgüvenli, hem bilgi, eğitim konuları için faydalı hem romantik, sezgilerimizin güçlü olduğu, sevdiklerimizle bir arada ve destekler alacağımız bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...


Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya






Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.