5 - 11 Aralık 2022 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta İkizler burcunda Mars ile güçlü etkileşimde bir dolunay var. Yazısını ayrıca yazacağım. Haftanın diğer etkileşimleri Merkür ve Venüs’ün Jüpiter ile yaptığı sert etkileşim, Güneş’in Mars ile sert etkileşimi ve Merkür ve Venüs’ün burç değiştirmesi olacak.

Öncelikle Güneş’in Mars’la sert etkileşimi tartışma, kaza riskini beraberinde getirme olasılığı yüksek olan fakat fiziksel enerjinin yüksek olduğu bir döneme işaret ederken Merkür ve Venüs’ün Jüpiterle sert etkileşimi o kadar da sert olmayacak. Çünkü Jüpiter iyicil bir gezegendir. Fakat abartma ve anlaşmazlık risklerini mutlaka beraberinde getirir fakat özgüvenimiz, iyimserliğimiz ve şansımız gayet yüksek. Eğitim gibi konulardan, yayıncılık konularından fayda sağlayabileceğimiz bir hafta olacak.

Ayrıca Merkür ve Venüs’ün Oğlak burcuna geçmesi artık yavaş yavaş başlayan Oğlak sezonunun bir habercisi. İletişimde ve ilişkilerimizde artık biraz yavaşladığımız, disiplinli, olgun ve daha sadakatli olduğumuz

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Boğa burcunda başlıyoruz. Bugün farklı şeyler yapmak isteyebiliriz, daha sıkılgan olabiliriz. Ay Uranüs ile etkileşime giriyor.

Salı

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün düne göre daha sakin ve durağan geçebilir. Ay’ın Neptün ve Plüton ile uyumlu açılar yapıyor. Sezgilerimiz ve derinliğimiz güçlü. Odaklanabilme özelliğimiz bu gün daha yüksek.

Çarşamba

Ay İkizler burcuna geçiyor. Gün içerisinde Ay'ın fazla belirgin etkileşimi yok. İletişim trafiğinin yükseldiği bir gün, önemli konuşmalar için değerlendirilebilir.

Perşembe

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Dolunay Günü. Ay’ın Mars ile kavuştuğunu görüyoruz, bu da gergin, tartışmalı, kazalara, sakarlıklara açık olabilecek bir gün meydana getiriyor. Trafikte özellikle dikkat.

Cuma

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşam saatlerinde Yengeç burcuna geçerek biraz hayatlarımızı yavaşlatacak, zihinsel, mantıksal bir formdan daha duygusal bir noktaya getirecek. Gün içerisinde Jüpiter ile sert etkileşimde, bugün de anlaşmazlıklara açık, abartılara kaçmaya müsait bir gün.

Cumartesi

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Uranüs ile uyumlu açı yapacak. Yengeç burcunda sevdiklerimize, evimize, ailemize odaklanıyoruz fakat rutin ve sıradan bir gün geçirmeyeceğiz.

Pazar

Ay Yengeç burcunda Neptün ve Jüpiter ile uyumlu açıda. Haftanın en güzel günü. Hem özgüvenli, hem bilgi, eğitim konuları için faydalı hem romantik, sezgilerimizin güçlü olduğu, sevdiklerimizle bir arada ve destekler alacağımız bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...

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