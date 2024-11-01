4 - 10 Kasım 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Hafta Mars’ın Aslan burcuna geçişi ile hareketlenecek. Aylık yazıda da yazdığım gibi özgüvenimizi, kendimizi ifademizi ve iddiamızı çok güçlendiren, biraz agresifleştiren, dikkat çekmek isteyen bir etki. Aralık ayında Mars retro yapana kadar bu etkileri yaşayacağız.
Sonrasında bu agresif etkiyi olgunlaştıran Güneş Satürn üçgenini yaşayacağız. Sorumluluklarımıza odaklanabileceğimiz, disiplinli ve odak artırıcı bir etki.
İkili ilişkilerde bizi zorlayabilecek Venüs Neptün karesi var. Bu kare ilişkilerde dengesizlikleri, aldatma/aldanma temalarını artıracak. Yani aslında genel olarak dengeli ve odaklı olsak da sosyal ve ikili ilişkilerimiz biraz daha dengesiz diyebilirim.
Günlük etkilere geçecek olursak
Pazartesi
Haftaya ay yay burcunda başlıyoruz. Aslında iyimser ve güvenli bir hafta başlangıcı demem gerekir ama Ay Satürn ile sert etkileşimde. Satürn açısı daha ağır basacaktır, yani iyimser olmaya çalışan ama biraz sorumlulukların yükü fazla olan bir gün.
Salı
Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Aslında bugün iyimser fakat bugün de fazla iyimser hatta aptalcasına, aldanırcasına iyimser ve tembel bir gün. Neyse ki akşam saatlerinde Ay Oğlak burcuna geçerek biraz daha gerçekçilik kazanacak.
Çarşamba
Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde Satürn ve Güneş ile uyumlu açıda. Oldukça disiplinli, verimli, çalışkan, kendini ifadesi ve özgüveni de güçlü bir gün.
Perşembe
Ay Oğlak burcunda ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ile yapacağı uyumlu açı ile geleneksellikten biraz çıkıp günü daha sürprizli ve eğlenceli bir hale getirebiliriz. Gece geç saatlerde Plüto kavuşumu ve Mars karşıtlığı var, geceye çok dikkat, tartışmalı kavgalı geçme olasılığı var, erken uyuyun.
Cuma
Ay Kova burcuna geçiyor. Gün içerisinde Merkür ile uyumlu açıda. Entelektüel faaliyetler, zihinsel çalışmalar, anlaşmalar, konuşmalar, eğitim için harika bir gün.
Cumartesi
Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Güneş ile sert etkileşimde. Biraz anlaşmazlıklar, ifade problemleri olabilir fakat özgüvenimiz ve iyimserliğimiz çok güçlü, Ay’ın Jüpiter ile uyumlu etkileşimi var. Dışarı aktiviteleri için oldukça iyi.
Pazar
Ay Balık burcuna geçiyor. Merkür ile sert etkileşimde, bugün biraz ifade problemleri olabilir, kendimizi yanlış ifade edebilir yanlış anlaşılabiliriz. Gece biraz melankolik, bugün de çok geç saate kalmamakta fayda var.
Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.
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