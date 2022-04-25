30 Nisan 2022 Güneş Tutulmasının etkileri

30 Nisan İstanbul saatine göre 23.28’de, 10° Boğa burcunda bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Türkiye’den direkt gözlemlenemeyecek olan bu tutulma Peru, Şili, Arjantin, Atlantik ve Antarktika bölgelerinden izlenebilecek. Tutulmaya Uranüs’ünde çok yakın dereceden eşlik edecek olması sebebiyle, bu tutulmanın ana teması sürprizlere hazır olun olacak! Hayatınızda beklemediğiniz ani olaylar, karşılaşmalar, sarsıcı değişimler bu tutulma ile tetiklenecek.

Tutulmalar 9 yıllık ve 18 yıllık döngüler olarak çalışır. Dolasıyla kadersel değişimlerin tetikleyicisidirler. Güneş Tutulmasının etkisi akşamdan sabaha çalışmaz, 15 gün öncesinden başlar, bir sonraki tutulmaya kadar etkisi devam eder. Bu tutulmanın etkilerini, Boğa burcunda yaşanacak olan 8 Kasım Ay Tutulmasına kadar yoğun bir şekilde hissedeceğiz.

Güneş Tutulmaları, Yeniay enerjisi gibi çalışır. Tohum enerjisi taşır. Hayatımızda büyüteceğimiz başlangıçlara sebep olurlar… Bu bazen bir duygu, bazen bir iş, bazen bir yatırım fırsatı olabilir. Dal budak saracak köklenecek güzel hikâyenin başlangıcını temsil eder.

Çoğu zaman değişimlere direniriz, güvenli limanlarımızdan ayrılmak zor gelir… Mutsuz da olsak koşullarımızı korumayı isteriz. Değişime direncin altında korkularımız yatar aslında… Yaşamın temel prensibidir değişim ve hayata karşı esnek olmak, rüzgârla birlikte yol almak, eğer değişime direnirsek, gün gelir, güvendiğimiz yerden kırılırız ve artık sürecin tamamı kontrolümüz dışında akar. Hiçbir değişimin sebebi, acı çekmek için değildir aslında. Süreç sancı yaşatsa da varış noktası daima mutluluğa çıkar, bunu unutmayın…

Tutulmanın yöneticisi Venüs, Jüpiter ile partil kavuşumda, Neptün de eşlik ediyor. Gökyüzü ilahi bir destek mesajı veriyor… Bu dönem yaşadıklarınıza, gelen mesajlara, hayatınızdaki kadersel kesişmelere dikkat edin. Aslında tesadüfler pek de yok. Bu dönem atacağınız adımlar, başlangıçlar, niyetler güçlenerek büyüyecek ve kök salacak. Özetle bireysel hayatlarımızda, güzel etkilere ve başlangıçlara sebep olacak bu tutulma kalıcı ve uzun vadeli başlangıçlar yapmak için çok uygun...

"Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım şimdi yeni şeyler söylemek lazım" der Mevlana… Bu dönem hayatınızda yeni başlangıçlar yapmaya çalışın ve değişimleri sevin! Bireysel açıdan güzel etkilere sahip olsa da kollektif açıdan, tutulma zamanları biraz gergin atmosfer yaşatabilir. Boğa burcunun maddi-manevi değerlerimizle alakalı olduğunu düşünürsek

Para piyasaları için hareketli bir dönem başlıyor. Piyasalarda spekülatif hareketler çoğalabilir. Güvendiğimiz kaleler yıkılabilir. Tarım, gıda, çiftçilik, ekinler, beslenme, tedarik zinciri ile alakalı sürpriz ve sıkıntılı gelişmeler gündem teşkil edebilir. Bu dönem tarım ve ziraat konusu önceliklendirilmeli ve bu alana yatırım yapılmalı. Ülkemizin de geleceği açısından tarım çok büyük önem taşıyor.

Uranüs, havayolları, uçaklar, elektrik, elektronik gibi konuları temsili ettiğinden bu konularda dikkatli olmakta fayda var. Dilerim olmasın kaza riskleri, patlama, bomba, nükleer silah temaları çok olası… Ve Dünya genelinde, Uranüs sarsıcı değişimleri, isyanları ve devrimleri sembolize eder. Kitlesel hareketlenmeler bu dönem itibari ile hızlanma potansiyeli taşıyor. Ayrıca toprak elementinin sabit niteliğinde, Uranüs’ünde eşlik ettiği bu tutulma, Dünya’da afet risklerine işaret ediyor. Bazı deprem gibi doğa olaylarını tetikleyebilir.

Türkiye’nin ise 5-11 aksını etkilediğinden meclis içerisinde bölünmeler, ani kopuşlar, tartışmalar ihtimali yüksek. Partiler içerisinde beklenmedik istifalar olabilir. Türkiye’nin bağlı olduğu organizasyonlarda ve müttefik ilişkilerinde beklenmeyen gerginlikler olabilir. Bahsettiğim tüm konular genel yorumlardır. Güneş Tutulmasının bireysel doğum haritalarınıza olan teması önemlidir

Değişimler hayatlarınıza güzellikler getirsin.

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