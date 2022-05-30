30 Mayıs - 5 Haziran 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 30 Mayıs - 5 Haziran 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

30 Mayıs - 5 Haziran 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
30 Mayıs 2022 Pazartesi

Merhaba. Hafta İkizler Yeniay’ı nedeniyle hareketli fakat gezegensel etkileşimler açısından sakin geçiyor. Haftanın en önemli etkileri ayrıca yazısını bulabileceğiniz İkizler Yeniay’ı, Merkür Retro’sunun sona ermesi ve Satürn’ün Retro harekete başlayacak olması.


İkizler Yeniay’ın etkileri devam ederken bu hafta Merkür Retro'yu bitirme ve direkt harekete başlama aşamasında vites küçültüp, bir dönem durup, daha sonra vites büyütecek. Yani haftanın çoğunluğunda durağan geçecek diyebilirim. Hatta aynısı Satürn için de geçerli olacak.


Gezegensel açıların nerdeyse hiç olmadıği, Merkür ve Satürn’ün durağan olduğu bu hafta hayatlarımızda çok çok önemli ilerlemeler beklemediğim bir hafta açıkçası. Mümkünse çok önemli başlangıçları bu haftaya denk getirmeyin. Zira her başlangıç’ın bir an haritası vardır ve burada Merkür ve Satürn’ün durağan olması çok hızlı ilerleyecek bir iş’e girişmediğiniz anlamına gelir. Ve ileride geriye dönüp düzeltmeniz gereken durumların oluşması kuvvetle muhtemeldir.


Günlük etkilere geçecek olursak...

Pazartesi

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Haftanın iletişim trafiğinin yoğun olduğu bir günü. Ayrıca bu gün hareketli bir Yeniay var. Ay Jüpiter açısı ile de günümüz daha rahat ve özgüvenli geçebilir.


Salı

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde çok gezegensel etkileşimi yok. İletişim trafiği devam ediyor fakat Merkür 3 gün süren durağan periyoduna bugün itibariyle girecek. Bu günden itibaren iletişim trafiği oldukça yavaşlayacak, işlerin ilerlemesi de yavaşlayacak.


Çarşamba

Ay sabah saatlerinde Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Daha duygusal ve sevdiklerimizle vakit geçirmeye elverişli günlerdeyiz fakat gün içerisinde Venüs’e uyumlu açı yapsa da Mars ve Jüpiter ile kare açı yapacak olan Ay tartışma riskini de beraberinde getiriyor.


Perşembe

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Uranüs ile uyumlu etkileşime girecek. Değişiklik yapma isteğimizin arttığı bir gün, ev dekorasyonunda değişiklik yapabilir, ev’de farklı şeyler yapabiliriz.

Cuma

Ay bugün de Yengeç burcunda. Haftanın 3 gündüzünü Yengeç burcunda geçireceğimiz ilginç bir haftanın son iş gününde Ay Merkür ve Neptün ile uyumlu açı içerisinde. Kendimizi ifademizin ve yaratıcılığımızın güçlü olduğu bir gündeyiz. Hayal gücüne yönelik aktivitelerde bulunabiliriz. Kitap, sinema gibi aktiviteler için oldukça iyi.


Cumartesi

Hafta sonu oldukça keyifli. Ay Aslan burcuna geçiyor ve Koç burcundaki Mars ve Jüpiter ile uyumlu etkileşime giriyor. Oldukça eğlenceli, hareketli, kendimizi ifade ettiğimiz ve kendimize güvendiğimiz bir hafta sonu. Enerjimiz yüksek.

Pazar

Ay Aslan burcunda bugün de Güneş ile uyumlu etkileşimde. Hem aile ile ilişkiler hem ikili ilişkiler açısından güzel ve eğlenceli bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...


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Günlük burç yorumları: 30 Mayıs Pazartesi

30 Mayıs 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Fiziksel rahatlık özlemi bugün güçlü olabilir, ancak duygular da biraz huzursuz olabilir. Her zamanki öngörülebilir rutinlere karşı çıkma ve çok kısıtlayıcı görünen her şeye karşı koyma eğilimi vardır. Bugün zamanı kendinizi iyi hissettirmeyen bir şeyi yaparken geçirmek oldukça zor olacaktır. Öyleyse sevdiğiniz şeylere yönelin. Bazen hayat gerçekten bu kadar basit olabiliyor!
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Maddi bolluk hissi yaşamak üzere olabilirsiniz. Ancak, gözünüze çarpan ilk şey için fazladan para harcamanız gerektiğini düşünmeyin! Parasal olarak bir destek görseniz de sizin için gerçekten kalıcı bir olumlu etkinin ne olacağını düşünmek için zamanınız var, bu nedenle kaynaklarınızı tahsis ederken dikkatli olun. Kutunun dışında düşünmek özellikle faydalı olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Gizli işler çevirmek şu anda sizin için eğlenceli olabilir, ancak bu şekilde iyi vakit geçirmek genellikle zordur. İçinizde saklı olan ilginç her şey birdenbire ortaya çıkabilir! Gizliliğinizi bozmak şu anda bazı rahatsızlıklara neden olsa da, uzun vadeli sonuçlar muhtemelen çok ciddi olmayacaktır. Ayrıcalıklı bilgileri bilmek sizi özel hissettirse de, gerçeği ortaya çıkarmak muhtemelen daha büyük bir rahatlama olacaktır.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sosyal medya bugün aradığınız heyecanı hayatınıza getirebilir. Muhtemelen bazı dedikodularla karşılaşmanız olasıdır. Bir başkasının kişisel hikâyesini tamamen sizin hakkınızda yapmak istemeseniz de, bulduklarınıza tepki verme şekliniz kendi itibarınız üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Dramayı daha fazla alevlendirmek yerine durumu iyileştirmeyi seçin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU İş yerindeki değişiklikler yıkıcı hissettirebilir, ancak belki de ilk göründükleri kadar zor değillerdir. Ortaya çıkan herhangi bir karışıklığın parlak tarafını aramak için iyi bir nedeniniz var. Elinizde tutmak istediğiniz bir pozisyonu veya avantajı kaybetseniz bile, yerine daha iyi bir şeyin gelebileceği ihtimaline açık olun. Tam olarak ihtiyacınız olduğunda fark edilmeniz muhtemeldir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda çılgın fikirler size çekici gelebilir. Cesaretiniz ve merakınız bugün birleşiyor sizi başka türlü düşünemeyeceğiniz bakış açılarına açıyor. Bununla birlikte, olağandışı bir şeyi sadece eğlence için mi yoksa ciddi bir olasılık olarak mı araştırdığınız konusunda kendinize karşı net olmanız gerekebilir. Duyduğunuz her şeye bağlanmak zorunda değilsiniz ama gerçekten tuhaf bir hikâye bile her şeyi yeni bir şekilde düşünmenizi sağlayabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Mevcut mali durumunuzla ilgili şüpheli veya uğursuzluk içeren bir mesaj alabilirsiniz. Yine de şoktan kurtulduğunuzda, düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir. Bugün en göz korkutucu bürokrasiler bile sizin için normalden daha sorunsuz çalışabilir. Her zaman olduğu gibi, ne olursa olsun, olumlu bir tavrı sürdürmek için elinizden gelenin en iyisini yapmak, bu günden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Muhtemelen şu anda kendi başınıza yapabileceğinizden daha fazlasını yardımla yapabilirsiniz. Bu nedenle arkadaşlıklar ve iş ilişkileri dâhil her türlü bire bir ilişki sizin için iyi gidebilir. Bu rollerde henüz aklınıza kimse gelmiyorsa, yakında harika bir adayla tanışabilirsiniz. Gözlerinizi açık tutun! İşbirliği bazen size meydan okuyabilse de, kendi başınıza bulamayacağınız iç görüler getirmesi muhtemeldir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Günlük rutininizi değiştirmek artık sizin için iyi olabilir. Yaptığınız diyet veya program ilk başta garip görünse de, hayatınızın geri kalanında buna takılıp kalacağınız konusunda endişelenmeyin. Rutininizden çıkmak için sadece yoğun bir stratejiye ihtiyacınız olabilir. Mevcut alışkanlıklarınızın kilidini kırdığınızda, sizin için gerçekten neyin rahat olduğunu muhtemelen daha iyi anlayabileceksiniz. Bu noktada herhangi bir şeye bağlanmak yerine bir keşif tavrı takın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hobilerinize ilgi göstermek bugün özellikle faydalı olabilir. Kaç yaşında olursanız olun, hala eğlenebilirsiniz. Yaratıcı bir çıkış özellikle tercih edilebilirken, en önemli kısım, aktivitede kendinizi tamamen kaybedebileceğiniz bir akış durumu yaşamaktır. Şu anda böyle bir eğlenceniz yoksa bir tane arayın. Bulduğunuz şey sizi şaşırtabilir!
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Benzersiz güvenlik fikrinizi geliştirmek şimdi sizin için önemli olabilir. Kendinize uygun ortamı yaratıp rahatlamak isteyebilirsiniz ancak, sizi rahat ettiren şeyin mutlaka maddi bir şey olmayacağını unutmayın. Ne kadar sıra dışı olduklarını düşünürseniz düşünün, kişisel tercihlerinizi bulmalı ve izlemelisiniz. Özel alanınızda, kendi işinizi yargılamadan yapabilmelisiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda küçük bir konuşma sizin için çok eğlenceli olabilir. Bir yabancıyla ayaküstü sıradan bir sohbet, ikinizin de beklemediği yönlere gidebilir. Tek seferlik karşılaşmaların yeri olsa da, ikiniz de ilgileniyorsanız, devam eden bir arkadaşlığın peşinden gitmekten korkmayın. Sonuçta, iyi şeyler bir yerden başlamalı!
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugünlerde canınızı sıkan bir konu ardın görmezden gelinmeyecek bir noktaya ulaşabilir. Bazı bilgilere sadece siz sahipken onları gizleme ve istediğiniz şekilde yönetme şansınız varken olaya başkaları dâhil olduğunda bu durum mümkün olmayacaktır. Paylaştığınız şeylere, ağzınızdan çıkanlara ve mimiklerinize ekstra dikkat etmek sizi bazı zor durumlardan kurtarabilir.



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