30 Mayıs - 5 Haziran 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Hafta İkizler Yeniay’ı nedeniyle hareketli fakat gezegensel etkileşimler açısından sakin geçiyor. Haftanın en önemli etkileri ayrıca yazısını bulabileceğiniz İkizler Yeniay’ı, Merkür Retro’sunun sona ermesi ve Satürn’ün Retro harekete başlayacak olması.

İkizler Yeniay’ın etkileri devam ederken bu hafta Merkür Retro'yu bitirme ve direkt harekete başlama aşamasında vites küçültüp, bir dönem durup, daha sonra vites büyütecek. Yani haftanın çoğunluğunda durağan geçecek diyebilirim. Hatta aynısı Satürn için de geçerli olacak.

Gezegensel açıların nerdeyse hiç olmadıği, Merkür ve Satürn’ün durağan olduğu bu hafta hayatlarımızda çok çok önemli ilerlemeler beklemediğim bir hafta açıkçası. Mümkünse çok önemli başlangıçları bu haftaya denk getirmeyin. Zira her başlangıç’ın bir an haritası vardır ve burada Merkür ve Satürn’ün durağan olması çok hızlı ilerleyecek bir iş’e girişmediğiniz anlamına gelir. Ve ileride geriye dönüp düzeltmeniz gereken durumların oluşması kuvvetle muhtemeldir.

Günlük etkilere geçecek olursak...

Pazartesi

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Haftanın iletişim trafiğinin yoğun olduğu bir günü. Ayrıca bu gün hareketli bir Yeniay var. Ay Jüpiter açısı ile de günümüz daha rahat ve özgüvenli geçebilir.

Salı

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde çok gezegensel etkileşimi yok. İletişim trafiği devam ediyor fakat Merkür 3 gün süren durağan periyoduna bugün itibariyle girecek. Bu günden itibaren iletişim trafiği oldukça yavaşlayacak, işlerin ilerlemesi de yavaşlayacak.

Çarşamba

Ay sabah saatlerinde Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Daha duygusal ve sevdiklerimizle vakit geçirmeye elverişli günlerdeyiz fakat gün içerisinde Venüs’e uyumlu açı yapsa da Mars ve Jüpiter ile kare açı yapacak olan Ay tartışma riskini de beraberinde getiriyor.

Perşembe

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Uranüs ile uyumlu etkileşime girecek. Değişiklik yapma isteğimizin arttığı bir gün, ev dekorasyonunda değişiklik yapabilir, ev’de farklı şeyler yapabiliriz.

Cuma

Ay bugün de Yengeç burcunda. Haftanın 3 gündüzünü Yengeç burcunda geçireceğimiz ilginç bir haftanın son iş gününde Ay Merkür ve Neptün ile uyumlu açı içerisinde. Kendimizi ifademizin ve yaratıcılığımızın güçlü olduğu bir gündeyiz. Hayal gücüne yönelik aktivitelerde bulunabiliriz. Kitap, sinema gibi aktiviteler için oldukça iyi.

Cumartesi

Hafta sonu oldukça keyifli. Ay Aslan burcuna geçiyor ve Koç burcundaki Mars ve Jüpiter ile uyumlu etkileşime giriyor. Oldukça eğlenceli, hareketli, kendimizi ifade ettiğimiz ve kendimize güvendiğimiz bir hafta sonu. Enerjimiz yüksek.

Pazar

Ay Aslan burcunda bugün de Güneş ile uyumlu etkileşimde. Hem aile ile ilişkiler hem ikili ilişkiler açısından güzel ve eğlenceli bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...

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