30 Mayıs 2022 Yeniay’ı – Kaderin ellerinde!

Bazen her şey kontrolden çıkmış ve ne yaparsan yap akıntıya karşı koyamıyormuşsun gibi gelebilir. Böyle zamanlarda andan hoşnut olmayıp geçmişe sığınırız. Her şeyin bir zamanlar ne kadar güzel olduğunu veya başka adımlar atsaydık bambaşka olabileceğini düşünürüz. Oysa onlar seni kendine yakınlaştıran, paha biçilemeyecek kadar değerli olan 'deneyimlerin'dir. Ve geçmişe gitmek, en değerli hazinenden, kendinden uzaklaşmayı seçmektir.

Artık akıntıyla beraber sürüklenmek zorunda değilsin. Deneyimlerinden anladıklarınla çok daha güçlü ilerleyebilir, her şeyi telafi edebilirsin. Bu Yeniay, dümenin başına geçme zamanının geldiğini hatırlatacak. Kendinin en gerçek potansiyellerini yaşamak için kadersel bir eşiktesin.

Yeniay 4 Kraliyet Yıldızı'ndan biri olan Aldeberan Yıldızı'nda çok karmik etkilerle gerçekleşiyor. Aldeberan; bilgiye değer veren, dürüst, etik, ahlaklı olana büyük ödüller kazandırır. Yaratıcılık ve ilham verir. Kısa vadede kolay yoldan kazandım sananlara, yarı yolda bırakanlara, aldatanlara, haksızlıklara, yalana, dedikoduya, yanlış bilgi yayanlara ise ciddi karmik sınavlar getirir.

Sen hangi yolu seçeceksin? Kaderin ellerinde!

Merkür ise Algol Yıldızı ile buluşarak ileri harekete geçiyor. Yeniay ile birlikte büyük ifşalar ortaya çıkabilir. Karşımıza dürüstlük sınavları gelebilir. Karamsar düşünmemek, çözüm odaklı olmak, araştırmak, öğrenmeye açık olmak önem kazanacaktır. 2021 Haziran ayının karmasını yaşatabilir. Bir süre daha Merkür Retro gibi hissedebiliriz. Bugünlerde yaşadıklarımızın esas sınavlarını ise 29 Ekim - 13 Ocak tarihlerinde verebiliriz. Özellikle ülkemiz için çok etkili olabilir. Gizli planlar, denizler, hastaneler, hapishaneler ile ilgilidir.

İlişkilere dair 5 Haziran'a dek yaşayacağımız her şey, dengelenmek, arınmak, bizi geçmişte tutanlardan özgürleşmek için yaşanacaktır. Geçmişten gelen veya yeni başlayacak olan ilişkiler buna dâhildir. Yalnız kendimize dürüst olmadığımızda aldanır, kendimize adil olmayı öğreniriz. 5 Haziran ile birlikte öz değerimizin güçlendiği, gerçek aşklar yaşayabileceğimiz bir sürece başlayacağız.

Yeni tanıştığımız kişilere zaman tanımak, sabırla ve yavaşça ilerlemek, aslında kendimize ve aradaki bağa değer vermek, saygı duymak, seçici olmak, herkesi alanımıza almamaktır. Karşılaştığımız tüm zorluklar, hak ettiğimizi, güzel olanı görüp seçmemiz, bize eş olanı gördüğümüzde tanımamız içindir.

Yeniay'ın Sabian Sembolü: 'Pike yapan bir uçak'

Uçağın pike yapması demek, gökyüzünde süzülürken dik konumda dünyaya doğru hızla ilerlemesi demektir. Bu sembol hiçbir şey kontrolümüzde değilmiş gibi gözükürken, direksiyonda olduğumuzu hatırlamakla ilgilidir. Evet, yer çekimi güçlü olabilir ancak hala kontrol edebilir, bir şeyleri değiştirebiliriz. Bunun için pike yapmamız, yani risk almamız, meydan okumamız da gerekebilir. Ancak sabırlı ve soğukkanlı olmak, dürtüsel hareket etmemek, riskleri hesaplamak önemlidir. Eğer fiziksel gerçekleri ihmal edersek, düşebilir veya yanabiliriz. Ancak kontrollü ilerlersek, hayallerimize doğru yükselebilir, engelleri aşabilir ve gerçek potansiyellerimize yaklaşabiliriz.

Yeniay 30.05.2022 tarihinde saat 14.30'da (TR) İkizler burcunun 9 derecesinde gerçekleşiyor olacak. En çok; İkizler, Yay, Başak ve Balık burçlarını etkilerken, hepimize güçlü deneyimler yaşatacak. Ve etkilerini bir ay boyunca deneyimleyeceğiz. Keyifli bir Yeniay süreci dilerim.

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi