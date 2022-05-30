30 Mayıs 2022 İkizler burcunda Yeniay

Merhaba. 30 Mayıs saat 14.30’da İkizler burcunun 9. Derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. İkizler – Yay aksı bilgi, bilginin iletimi, öğrenme, eğitim, kısa ve uzun yolculuklar, felsefe, iletişim ile alakalıdır. Ayrıca an derecesine Jüpiter gezegeninin de uyumlu bir açısı mevcut. Bu dönemde genellikle birtakım yükselişlere, abartmalara şahit olacağımız bir dönem olacağını düşünüyorum özellikle ekonomi ile ilgili alanlarda. Eğitim ile ilgili alanlarda ise oldukça şanslıyız. Bilgi edinme ve bilginin yayılması, bilgiye verilen değer anlamında oldukça güzel bir dönemdeyiz. Bu dönemde yolculuk trafiği de artabilir.

An derecesi de haritanın 9. Evinde. Bu da eğitim, seyahatler, akademik konular vurgusunu daha da artırıyor. An haritasının yükselen burcu ise Başak. Bu da bu konularla bağlantılı olarak iş ve sağlık konularına da vurgu kazandıracak. İş seyahatleri, uluslararası işler, dünyada uluslararası sağlık ile ilgili gelişmeler bizi bekleyen önemli konular arasında.

An derecesine ALDEBARAN sabit yıldızından bir kavuşum açısı mevcut ki hem Jüpiter açısı hem de ALDEBARAN kavuşumu bu Yeniay’ı oldukça şanslı etkiler getirecek bir yeniay haline getirmekte. Aldebaran kraliyet yıldızlarından biridir ve bulunduğu yerde bir gezegenle etkileşime girerse, yani derece olarak aynı derece veya deklinasyona gelirse oraya şans ve güç getirir. Fakat Aldebaran tüm kraliyet yıldızları gibi vereceği şans ve güç’ü belli koşullar altında verir. Aldebaran’ın koşulu ise dürüst olmaktır. Eğer aldatıcı olur, yalana meyledersek bu güç değil şanssızlık olarak geri döner.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Eğitim, yayıncılık, kısa yolculuklar, tüm iletişimsel konular ile ilgili belirgin gelişmelere hazırlıklı olun. Hayatın genelinde elde edeceğiniz şanslar özellikle bu iletişimsel konulara büyük destek veriyor, aldatmadan kaçınmak şartıyla.

Yükselen Boğa

İç dünyanızda huzurlu ve güvenlisiniz, kendi kendinize mutlu olduğunuz bu dönemde bu içsel dinginliğiniz ve başkalarına olan yardımseverliğiniz kendi maddi durumunuza da pozitif etkilerde bulunacak. Yeni gelir kaynakları elde edebilir, sahip olduğunuz yeni mallar edinebilirsiniz

Yükselen İkizler

Hayatınızın genelinde ve yine eğitim, anlaşmalar, iletişim gibi konularda belirgin gelişmeler, talihli durumlar yaşayabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz topluluklar, gruplar, arkadaşlardan destekler alabilirsiniz. Geleceğe daha umutla baktığınız bir dönem.

Yükselen Yengeç

Biraz daha inzivaya çekildiğiniz bir dönem olabilir fakat özellikle kariyer açısından çok şanslı olduğunuz ve bunun psikolojinizi ve özgüveninizi oldukça yükselttiği bir dönemdesiniz.

Yükselen Aslan

İnsan grupları, projeler, arkadaşlar bu dönemde ön plana çıkacak. Arkadaşlarınızla eğitim ortamında veya yurtdışı seyahatlerinizde güzel zamanlar geçirebilir, belli bir şans elde edebilirsiniz. Eğitim hayatınızda yükselebilir veya güzel sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz.

Yükselen Başak

Kariyer ile ilgili konularda belirgin ve şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Önemli anlaşmalar, görüşmeler, toplantılar için Merkür retro da olsa elverişli zamanlar. Yine de Merkür’ün retro’dan çıkmasını beklemekte fayda var. Ayrıca alacak verecek, borçlar konularında şanslı bir dönem, fakat büyük borçlara da girilebilir. Hesabı dikkatli yapmak gerekli.

Yükselen Terazi

Yolculuklar, yabancılarla ilgili konular ve akademik eğitim için oldukça şanslı ve hareketli bir dönem. Ayrıca ikili ilişkiler, evlilik ve yaptığınız veya aldığınız tüm danışmanlık konularında da oldukça şanslısınız ve bu yolculuklar, eğitim ve yabancılar konusuna da destek verecek.

Yükselen Akrep

Borçlar, alacak verecek konularında önemli bir hareketlenme söz konusu, fakat kazanç getiren yatırımlar veya mevcut borçların azalması ve bitmesi gibi konular söz konusu olabilir. Ayrıca birlikte çalıştığınız insanlar, sağlık konuları ile de şanslı olduğunuz bir dönem. İşinizden gelen kazançlarınız da artabilir.

Yükselen Yay

İkili ilişkiler ve evlilik ile ilgili konularda önemli gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca aşk, flörtler ve çocuklar ile ilgili konularda da şanslısınız. Önemli ilişkilerin başlangıcı veya resmiyete kavuşması gibi konular söz konusu olabilir.

Yükselen Oğlak

Günlük işler, iş ortamı, iş arkadaşları ile ilgili iletişim trafiği ve yolculuklar artabilir. Önemli iş anlaşmaları yapılabilir. Ayrıca gayrimenkul ve aile ile ilgili konularda birtakım şanslar söz konusu ve bu şansların işinize yansıması söz konusu. Evden çalışma gibi konuların vurgulanacağı bir dönem.

Yükselen Kova

Aşk ilişkileri, flörtler, varsa çocuklarınız ile ilgili güzel ve iletişimi yüksek zamanlar. Ayrıca akrabalar, yolculuklar, kardeşler ve yine iletişimsel konularla ilgili şansı yüksek gelişmelerin olabileceği bir dönem. Flörtleriniz ile yolculuklara çıkabilir, eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.

Yükselen Balık

Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili önemli anlaşmalar yapılabilir, taşınma gerçekleşebilir. Gayrimenkul yatırımları için oldukça güzel bir dönem. Bu dönemde yapacağınız gayrimenkul yatırımları ilerisi için oldukça kazançlı olabilir.