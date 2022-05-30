30 Mayıs 2022 İkizler burcunda Yeniay

Korhan Kılınçkaya, 30 Mayıs günü saat 14.30'da İkizler burcunda gerçekleşecek Yeniay ve etkilerini kaleme aldı.

30 Mayıs 2022 İkizler burcunda Yeniay
Astroloji
30 Mayıs 2022 Pazartesi

Merhaba. 30 Mayıs saat 14.30’da İkizler burcunun 9. Derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. İkizler – Yay aksı bilgi, bilginin iletimi, öğrenme, eğitim, kısa ve uzun yolculuklar, felsefe, iletişim ile alakalıdır. Ayrıca an derecesine Jüpiter gezegeninin de uyumlu bir açısı mevcut. Bu dönemde genellikle birtakım yükselişlere, abartmalara şahit olacağımız bir dönem olacağını düşünüyorum özellikle ekonomi ile ilgili alanlarda. Eğitim ile ilgili alanlarda ise oldukça şanslıyız. Bilgi edinme ve bilginin yayılması, bilgiye verilen değer anlamında oldukça güzel bir dönemdeyiz. Bu dönemde yolculuk trafiği de artabilir.


An derecesi de haritanın 9. Evinde. Bu da eğitim, seyahatler, akademik konular vurgusunu daha da artırıyor. An haritasının yükselen burcu ise Başak. Bu da bu konularla bağlantılı olarak iş ve sağlık konularına da vurgu kazandıracak. İş seyahatleri, uluslararası işler, dünyada uluslararası sağlık ile ilgili gelişmeler bizi bekleyen önemli konular arasında.


An derecesine ALDEBARAN sabit yıldızından bir kavuşum açısı mevcut ki hem Jüpiter açısı hem de ALDEBARAN kavuşumu bu Yeniay’ı oldukça şanslı etkiler getirecek bir yeniay haline getirmekte. Aldebaran kraliyet yıldızlarından biridir ve bulunduğu yerde bir gezegenle etkileşime girerse, yani derece olarak aynı derece veya deklinasyona gelirse oraya şans ve güç getirir. Fakat Aldebaran tüm kraliyet yıldızları gibi vereceği şans ve güç’ü belli koşullar altında verir. Aldebaran’ın koşulu ise dürüst olmaktır. Eğer aldatıcı olur, yalana meyledersek bu güç değil şanssızlık olarak geri döner.


Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:


Yükselen Koç

Eğitim, yayıncılık, kısa yolculuklar, tüm iletişimsel konular ile ilgili belirgin gelişmelere hazırlıklı olun. Hayatın genelinde elde edeceğiniz şanslar özellikle bu iletişimsel konulara büyük destek veriyor, aldatmadan kaçınmak şartıyla.


Yükselen Boğa

İç dünyanızda huzurlu ve güvenlisiniz, kendi kendinize mutlu olduğunuz bu dönemde bu içsel dinginliğiniz ve başkalarına olan yardımseverliğiniz kendi maddi durumunuza da pozitif etkilerde bulunacak. Yeni gelir kaynakları elde edebilir, sahip olduğunuz yeni mallar edinebilirsiniz


Yükselen İkizler

Hayatınızın genelinde ve yine eğitim, anlaşmalar, iletişim gibi konularda belirgin gelişmeler, talihli durumlar yaşayabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz topluluklar, gruplar, arkadaşlardan destekler alabilirsiniz. Geleceğe daha umutla baktığınız bir dönem.


Yükselen Yengeç

Biraz daha inzivaya çekildiğiniz bir dönem olabilir fakat özellikle kariyer açısından çok şanslı olduğunuz ve bunun psikolojinizi ve özgüveninizi oldukça yükselttiği bir dönemdesiniz.


Yükselen Aslan

İnsan grupları, projeler, arkadaşlar bu dönemde ön plana çıkacak. Arkadaşlarınızla eğitim ortamında veya yurtdışı seyahatlerinizde güzel zamanlar geçirebilir, belli bir şans elde edebilirsiniz. Eğitim hayatınızda yükselebilir veya güzel sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz.


Yükselen Başak

Kariyer ile ilgili konularda belirgin ve şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Önemli anlaşmalar, görüşmeler, toplantılar için Merkür retro da olsa elverişli zamanlar. Yine de Merkür’ün retro’dan çıkmasını beklemekte fayda var. Ayrıca alacak verecek, borçlar konularında şanslı bir dönem, fakat büyük borçlara da girilebilir. Hesabı dikkatli yapmak gerekli.


Yükselen Terazi

Yolculuklar, yabancılarla ilgili konular ve akademik eğitim için oldukça şanslı ve hareketli bir dönem. Ayrıca ikili ilişkiler, evlilik ve yaptığınız veya aldığınız tüm danışmanlık konularında da oldukça şanslısınız ve bu yolculuklar, eğitim ve yabancılar konusuna da destek verecek.


Yükselen Akrep

Borçlar, alacak verecek konularında önemli bir hareketlenme söz konusu, fakat kazanç getiren yatırımlar veya mevcut borçların azalması ve bitmesi gibi konular söz konusu olabilir. Ayrıca birlikte çalıştığınız insanlar, sağlık konuları ile de şanslı olduğunuz bir dönem. İşinizden gelen kazançlarınız da artabilir.


Yükselen Yay

İkili ilişkiler ve evlilik ile ilgili konularda önemli gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca aşk, flörtler ve çocuklar ile ilgili konularda da şanslısınız. Önemli ilişkilerin başlangıcı veya resmiyete kavuşması gibi konular söz konusu olabilir.


Yükselen Oğlak

Günlük işler, iş ortamı, iş arkadaşları ile ilgili iletişim trafiği ve yolculuklar artabilir. Önemli iş anlaşmaları yapılabilir. Ayrıca gayrimenkul ve aile ile ilgili konularda birtakım şanslar söz konusu ve bu şansların işinize yansıması söz konusu. Evden çalışma gibi konuların vurgulanacağı bir dönem.


Yükselen Kova

Aşk ilişkileri, flörtler, varsa çocuklarınız ile ilgili güzel ve iletişimi yüksek zamanlar. Ayrıca akrabalar, yolculuklar, kardeşler ve yine iletişimsel konularla ilgili şansı yüksek gelişmelerin olabileceği bir dönem. Flörtleriniz ile yolculuklara çıkabilir, eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.


Yükselen Balık

Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili önemli anlaşmalar yapılabilir, taşınma gerçekleşebilir. Gayrimenkul yatırımları için oldukça güzel bir dönem. Bu dönemde yapacağınız gayrimenkul yatırımları ilerisi için oldukça kazançlı olabilir.


Günlük burç yorumları: 30 Mayıs Pazartesi

30 Mayıs 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Fiziksel rahatlık özlemi bugün güçlü olabilir, ancak duygular da biraz huzursuz olabilir. Her zamanki öngörülebilir rutinlere karşı çıkma ve çok kısıtlayıcı görünen her şeye karşı koyma eğilimi vardır. Bugün zamanı kendinizi iyi hissettirmeyen bir şeyi yaparken geçirmek oldukça zor olacaktır. Öyleyse sevdiğiniz şeylere yönelin. Bazen hayat gerçekten bu kadar basit olabiliyor!
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Maddi bolluk hissi yaşamak üzere olabilirsiniz. Ancak, gözünüze çarpan ilk şey için fazladan para harcamanız gerektiğini düşünmeyin! Parasal olarak bir destek görseniz de sizin için gerçekten kalıcı bir olumlu etkinin ne olacağını düşünmek için zamanınız var, bu nedenle kaynaklarınızı tahsis ederken dikkatli olun. Kutunun dışında düşünmek özellikle faydalı olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Gizli işler çevirmek şu anda sizin için eğlenceli olabilir, ancak bu şekilde iyi vakit geçirmek genellikle zordur. İçinizde saklı olan ilginç her şey birdenbire ortaya çıkabilir! Gizliliğinizi bozmak şu anda bazı rahatsızlıklara neden olsa da, uzun vadeli sonuçlar muhtemelen çok ciddi olmayacaktır. Ayrıcalıklı bilgileri bilmek sizi özel hissettirse de, gerçeği ortaya çıkarmak muhtemelen daha büyük bir rahatlama olacaktır.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sosyal medya bugün aradığınız heyecanı hayatınıza getirebilir. Muhtemelen bazı dedikodularla karşılaşmanız olasıdır. Bir başkasının kişisel hikâyesini tamamen sizin hakkınızda yapmak istemeseniz de, bulduklarınıza tepki verme şekliniz kendi itibarınız üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Dramayı daha fazla alevlendirmek yerine durumu iyileştirmeyi seçin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU İş yerindeki değişiklikler yıkıcı hissettirebilir, ancak belki de ilk göründükleri kadar zor değillerdir. Ortaya çıkan herhangi bir karışıklığın parlak tarafını aramak için iyi bir nedeniniz var. Elinizde tutmak istediğiniz bir pozisyonu veya avantajı kaybetseniz bile, yerine daha iyi bir şeyin gelebileceği ihtimaline açık olun. Tam olarak ihtiyacınız olduğunda fark edilmeniz muhtemeldir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda çılgın fikirler size çekici gelebilir. Cesaretiniz ve merakınız bugün birleşiyor sizi başka türlü düşünemeyeceğiniz bakış açılarına açıyor. Bununla birlikte, olağandışı bir şeyi sadece eğlence için mi yoksa ciddi bir olasılık olarak mı araştırdığınız konusunda kendinize karşı net olmanız gerekebilir. Duyduğunuz her şeye bağlanmak zorunda değilsiniz ama gerçekten tuhaf bir hikâye bile her şeyi yeni bir şekilde düşünmenizi sağlayabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Mevcut mali durumunuzla ilgili şüpheli veya uğursuzluk içeren bir mesaj alabilirsiniz. Yine de şoktan kurtulduğunuzda, düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir. Bugün en göz korkutucu bürokrasiler bile sizin için normalden daha sorunsuz çalışabilir. Her zaman olduğu gibi, ne olursa olsun, olumlu bir tavrı sürdürmek için elinizden gelenin en iyisini yapmak, bu günden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Muhtemelen şu anda kendi başınıza yapabileceğinizden daha fazlasını yardımla yapabilirsiniz. Bu nedenle arkadaşlıklar ve iş ilişkileri dâhil her türlü bire bir ilişki sizin için iyi gidebilir. Bu rollerde henüz aklınıza kimse gelmiyorsa, yakında harika bir adayla tanışabilirsiniz. Gözlerinizi açık tutun! İşbirliği bazen size meydan okuyabilse de, kendi başınıza bulamayacağınız iç görüler getirmesi muhtemeldir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Günlük rutininizi değiştirmek artık sizin için iyi olabilir. Yaptığınız diyet veya program ilk başta garip görünse de, hayatınızın geri kalanında buna takılıp kalacağınız konusunda endişelenmeyin. Rutininizden çıkmak için sadece yoğun bir stratejiye ihtiyacınız olabilir. Mevcut alışkanlıklarınızın kilidini kırdığınızda, sizin için gerçekten neyin rahat olduğunu muhtemelen daha iyi anlayabileceksiniz. Bu noktada herhangi bir şeye bağlanmak yerine bir keşif tavrı takın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hobilerinize ilgi göstermek bugün özellikle faydalı olabilir. Kaç yaşında olursanız olun, hala eğlenebilirsiniz. Yaratıcı bir çıkış özellikle tercih edilebilirken, en önemli kısım, aktivitede kendinizi tamamen kaybedebileceğiniz bir akış durumu yaşamaktır. Şu anda böyle bir eğlenceniz yoksa bir tane arayın. Bulduğunuz şey sizi şaşırtabilir!
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Benzersiz güvenlik fikrinizi geliştirmek şimdi sizin için önemli olabilir. Kendinize uygun ortamı yaratıp rahatlamak isteyebilirsiniz ancak, sizi rahat ettiren şeyin mutlaka maddi bir şey olmayacağını unutmayın. Ne kadar sıra dışı olduklarını düşünürseniz düşünün, kişisel tercihlerinizi bulmalı ve izlemelisiniz. Özel alanınızda, kendi işinizi yargılamadan yapabilmelisiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda küçük bir konuşma sizin için çok eğlenceli olabilir. Bir yabancıyla ayaküstü sıradan bir sohbet, ikinizin de beklemediği yönlere gidebilir. Tek seferlik karşılaşmaların yeri olsa da, ikiniz de ilgileniyorsanız, devam eden bir arkadaşlığın peşinden gitmekten korkmayın. Sonuçta, iyi şeyler bir yerden başlamalı!
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugünlerde canınızı sıkan bir konu ardın görmezden gelinmeyecek bir noktaya ulaşabilir. Bazı bilgilere sadece siz sahipken onları gizleme ve istediğiniz şekilde yönetme şansınız varken olaya başkaları dâhil olduğunda bu durum mümkün olmayacaktır. Paylaştığınız şeylere, ağzınızdan çıkanlara ve mimiklerinize ekstra dikkat etmek sizi bazı zor durumlardan kurtarabilir.


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