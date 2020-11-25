30 Kasım 2020 İkizler burcunda Ay Tutulması

Merhaba, 30 Kasım 2020 İstanbul saatiyle 12.29’da İkizler burcunda bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Ay tutulmalarını etkisi çok daha uzun süreli Dolunaylar olarak düşünebilirsiniz. Astrolojide Yeniay veya Dolunay’ın etki süreleri yaklaşık 15 gün iken tutulmaların etki süreleri yaklaşık 6 aydır. Ayrıca 14 Aralık’ta da Yay burcunda bir Güneş Tutulması meydana gelecek ve bu iki tutulma 2021’in ilk 6 ayı üzerinde oldukça belirleyici olacaklar.

İkizler burcu her türlü iletişim, yolculuklar, esneklik, uyum sağlamak, dünya astrolojisi açısından eğitim, medya, yayıncılık, habercilik, ulaşım ve uluslararası ilişkilerle alakalıdır. 2021’in ilk yarısı bu konularla oldukça haşır neşir olacağız.

Tutulmaların ay fazlarından bir diğer farkı ay düğümleriyle yakın derecelerde olmalarıdır. Ve düğümün hangi tarafında tutulma gerçekleşiyorsa o düğümün temsil ettiği konular vurgulanır. Güney ay düğümü tarafında gerçekleşenler daha kaotik, geçmişe dönük ve biraz daha zor geçerken Kuzey ay düğümüne yakın olanlarda enerji daha akıcıdır. Bu tutulma Kuzey ay düğümüne yakın gerçekleşecek.

Tutulma derecesine Chiron Asteroid’inin uyumlu açılar yaptığını görüyoruz. Bu da önümüzdeki 6 aylık süreçte geçmişte edindiğimiz yaraları bilgi ve öğrenme yolu ile iyileştirme ve öğrendiklerimiz ile başkalarının yaralarını iyileştirme yoluna gidebileceğimiz bir dönemde olduğumuza işaret ediyor.

An haritasında tutulma derecesi haritanın tepe noktası olan 10. eve düşüyor. Toplum içine çıkma sosyalleşme konularının vurgulanacağını söyleyebiliriz. Ayrıca tutulma anının yükselen burcu Kova. Bu da sosyalleşme temasının vurgulandığı bir diğer pozisyon. Yani chiron açısı ile bahsettiğim iyileşmenin sosyalleşme ile ilgili konularda olacağını öngörebiliriz.

Bu tutulma oldukça güçlü etkilere sahip olacak çünkü an haritasındaki önemli noktalar güçlü sabit yıldızlarla sıkı ilişki içerisinde ve bu yıldızlar temas kurduğu yerlerin oktavını yükseltir. Yükselen derecesinin SIRIUS sabit yıldızıyla paralel açı içerisinde olması, tutulma derecesinin ALDEBARAN, tutulmanın karşıt derecesindeki Güneş’in ANTARES sabit yıldızı ile kavuşumda olması birazdan bahsedeceğim teknolojik değişikliklerin ve sistemlerdeki yeniden yapılandırmaların etkilerinin tahmin edilenden daha büyük sonuçlara yol açabileceğini göstermekte.

Ocak ayının son haftası ve şubat ayı tutulma etkileri açısından olumlu geçecek gibi görünüyor. Bu dönemde sosyalleşme, eğitim, ulaşım ile ilgili konuların iyileştiğini görebiliriz.

Gerilimli etkilerin ortaya çıkabileceği 2-3-4 Şubat ve 16-17-18-19 Mart dikkat çekici tarihler.

Fakat en çok dikkat çekmek istediğim aylar Nisan, Mayıs ve bu tutulmayı kapsamasa da Haziran ayları olacak. Bu tarihlerde Uranüs ile Satürn bir kare açı gerçekleştirecekler ve bu tutulma haritasını tetikleyecek. O aylarda bizi güçlü bir değişim dönemi bekliyor. Fakat bu değişim Pluto Jüpiter etkileşimlerinde olduğu gibi yavaş, duygusal ve eskiyi öldürücü nitelikte krizli dönüşümlerden ziyade ani ve sarsıcı şekilde cereyan edebilir. Teknolojik yenilikler hayatımızı çok daha ciddi etkilemeye başlayabilir. Özellikle iletişim, haberleşme ve ulaşım alanlarında teknolojik atılımlar görebiliriz. Eğitim ile ilgili konularda yeniden düzenlemeler getirilebilir. Ekonominin, paranın kullanım şeklinde ciddi değişiklikler, yıkımlar ve yeniden yapılandırmalar söz konusu olabilir. Para birimimiz muhtemelen değer kaybetmeye devam edecek ve bu bir sistemsel değişikliğin eşiğinde olduğumuz anlamına geliyor olabilir.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Yılın ilk yarısında odaklanacağınız konular iletişim, eğitim, yolculuklar, kardeşler, yakın akrabalar, insan grupları, proje takımları, sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız olacak.

Yükselen Boğa

Yılın ilk yarısında odaklanacağınız konular finansal konular, sahip olduklarınız, kariyeriniz, toplum içerisindeki yeriniz ve hedefleriniz olacak. Bu dönemde satın aldıklarınız, yaptığınız yatırımlar ve borçlar ön plana çıkabilir.

Yükselen İkizler

Yılın ilk yarısında kendinizle ilgili konulara, sağlığınıza, görünüşünüze odaklanacaksınız, ayrıca flört ve aşk ilişkileriniz, varsa çocuklarınızla ilgili konular da ağırlık kazanacak.

Yükselen Yengeç

Yılın ilk yarısında biraz daha izolasyonla ilgili, kendi iç dünyanızla ilgili konulara, iç konuşmalarınıza odaklanabilir, düşüncelerinizi olumlu yönde değiştirme ve iyileştirme fırsatını yakalayabilirsiniz, ayrıca borçlar, ortaklaşa gelirler ve kredilerle ilgili gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Aslan

Yılın ilk yarısında gruplar, çalışma takımları, sosyal çevre ve arkadaşlarınızla iletişiminiz oldukça yüksek olacak. Ayrıca aşk ilişkileri, evliliğiniz varsa çocuklarınızla ilgili konular da ön planda

Yükselen Başak

Yılın ilk yarısında odaklanacağınız konular iş, kariyer ve hedefleriniz ile ilgili konularla birlikte aile ve ebeveynlerle ilgili konular da hareketlenecek

Yükselen Terazi

Yılın ilk yarısında eğitim, yolculuklar, yabancılar ile ilgili konular ve ilgileniyorsanız yayıncılık gibi konularda hareketlilik yaşanacak. Ayrıca aşk ilişkileriniz, varsa çocuklarınız ile ilgili konular sizin için de ön planda.

Yükselen Akrep

Yılın ilk yarısında yapacağınız yatırımlar, borçlar ve krediler konusu ön plana çıkabilir, ortak veya eş’inizin gelirleriyle ilgili konular veya aile içi miras konuları gündeme gelebilir.

Yükselen Yay

Yılın ilk yarısında odaklanacağınız konular evlilik ve ikili ilişkilerle ilgili konular olacak. Ayrıca yakın akrabalar ve kardeşlerinizle ilgili konular da vurgu kazanacak.

Yükselen Oğlak

Yılın ilk yarısında sağlığınız ve işleriniz ile ilgili konular ön planda olacak. Kendi sağlığınız veya başkalarının sağlığıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Varsa ev hayvanları ile ilgili konular da ilk yarının konuları içerisinde.

Yükselen Kova

Yılın ilk döneminde kendinize ve sağlığınıza odaklanmakla birlikte aşk ve flörtlerinizle ilgili konular ve sahnede olmak sizin için önemli olacak. Spor yapıyorsanız bu dönemde daha çok ağırlık verebilir, fayda alabilirsiniz.

Yükselen Balık

Yılın ilk yarısında odaklanacağınız konular ev, aile ve ebeveynler ile ilgili konular olacak. Ayrıca finansal konuların da ön plana çıktığı bir dönem. Bu dönemde gayrimenkul yatırımı yapabilir veya gayrimenkulünüzle ilgili düzenlemeler ve harcamalar yapabilirsiniz.