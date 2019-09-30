30 Eylül - 06 Ekim 2019 haftası nasıl geçecek?

30 Eylül - 06 Ekim 2019 haftası burç yorumunuz...

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30 Eylül - 06 Ekim haftası nasıl geçecek?

Hislerimiz çok yoğun olacak! 

30 Eylül Pazartesi günü, Ay’ın Akrep'te olması çok yoğun hissetmemize sebep olacak. Gelecek iki gün boyunca daha yoğun hissetme eğilimindeyiz ve etrafımızdakilerle daha derin bağlantılar kurmaya çalışıyoruz. Pazartesi günü öğleden sonra ortasında, Boğa’daki Uranüs'le açı yapacaak, bu durum ayda bir kez oluyor, bu nedenle duygularımızın dramatik bir biçimde ilerlemesine neden olan bir tür değişimden geçmesini bekliyoruz.

 

İlişkilerde gerilim yaşanabilir! 

1 Ekim Salı gecenin ortasında Terazi'deki Venüs, Oğlak burcundaki Plüton ile açı yapacak. Bu, en önemli ilişkilerimizde gerilim anları yaratabilir. Bunun nedeni söz konusu ilişkide ihtiyacınız olanı alamamaktan kaynaklanıyor. Bu farkındalıkla, ele alınması gereken bir sorunumuz olduğunu kabul edebiliriz ve sonra ayarlamalar için çalışabiliriz ve böylece daha iyi hissederiz.


Özgürlüğümüz ön planda olacak! 

2 Ekim Çarşamba ve 3 Ekim Perşembe günleri, Ay, ruh halimizi kesinlikle aydınlatıyor. Çünkü bağımsızlık, özgürlük ve eğlence duygusuna doğru daha fazla hareket etmemize yardımcı olan Yay burcuna geçiyor.


İlişkinizde alma verme dengesi nasıl? 

4 Ekim Cuma günü Mars Terazi burcuna giriyor. Önümüzdeki 7 hafta boyunca, bereberliğinizde sizin için neyin önemli olduğunu keşfetmek ve harekete geçmekle ilgileneceksiniz. Yeterince alıyor musunuz? Alma verme dengeniz iyi mi? Eşiniz sizden çok mu istiyor yoksa siz çok mu fazla istiyorsunuz?


İstikrar ve güven hisleri içindeyiz! 

Ay da Cuma öğleden sonra ile Pazar gecesi arasında Oğlak burcunda. Yaşamlarımızda kendimizi istikrarlı hissetmek istiyoruz ve bu her zaman mümkün olmuyor, ancak Oğlak burcundaki Ay döneminde kesinlikle bu istikrar ve güvenlik anlayışına sahip olduğumuzu düşünüyoruz.


Hedeflerimize geri dönüp durum muhasebesi yapacağız! 

5 Ocak Cumartesi günü, 5 Ocak 2019 Yeni Ayında dokuz ay önce başlayan bu ay döngüsünün ikinci çeyreğindeyiz. Yeni ay dönemi için hedefler için belirlediğiniz şeye bakın, çünkü şimdi onlardan bazı tezahür görmeye başlamalısınız. Herhangi bir kasıtlı hedef belirleme yapmadıysanız endişelenmeyin, o zaman odağınızın ne olduğuna bakın. Bazı benzerlikler olup olmadığına bakın ve devam edin. Tezahür etmeye ve ilerlemeye devam edin.

 

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