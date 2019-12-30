30 Aralık 2019 - 5 Ocak 2020 haftası burç yorumları...

Rümeysa Ergüden, 30 Aralık 2019 - 5 Ocak 2020 haftası burç yorumunuzu yazdı...

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30 Aralık - 5 Ocak haftası nasıl geçecek?

Koca bir yılı devirmenin verdiği yorgunluk var sanki üzerinizde. Bu sene yaşadığınız bütün olumsuzluklara rağmen yeni yıl kelimesini bile duymak içinizde çiçekler açtırıyor. Ne yaşarsanız yaşayın hayata umutlu baktığınız sürece daha huzurlu olacağınızdan emin olabilirsiniz.

 

Haftanın ilerleyen günlerinde Merkür’ün Yay’da 9. eve girmesi, yeni insanlarla tanışmanıza yardımcı olacak. Bugün sürekli konuşmak ve kendinizi ifade etmek istiyor olmalısınız. Bunu yapmak için fırsatınızın olacağı bir ortama girebilir ve sunum yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer hazırlıklı olmadığınız bir sunum yapmak zorunda kalırsanız panik olmayın. Sakinlik her şeyin anahtarıdır.

 

Oğlak burcu 21. evinde önemli açılar yapan Güneş, bu hafta sorumluluklarınıza daha çok eğilmeniz gerektiğini öğütlüyor. Her şeyi son güne yığmak yerine her gün belirli miktarda iş yapın. Böylelikle daha hızlı ilerleyeceğinize emin olabilirsiniz.

 

 

Günlük burç yorumları! (30 Aralık 2019 Pazartesi)
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Daha önceden başladığınız ama bir türlü nokta koyamadığınız her şeyi gözünüzün önüne getirin. Bir türlü bitiremediğiniz ilişkiniz, iş yerinde sürekli ertelediğiniz görevler ya da herhangi bir şey… Bugün bu işe nokta koymalısınız. Yeni yıla bunun ağırlığıyla girmemelisiniz.

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