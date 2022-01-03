3 - 9 Ocak 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 3 - 9 Ocak 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

3 - 9 Ocak 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
03 Ocak 2022 Pazartesi

Merhaba. Bu haftanın iyicil etkileri var. Güneş’in Uranüs ile Venüs’ün Neptün ile uyumlu açıları mevcut. Bu da bireyliğimizi, farklılığımızı, yaratıcılığımızı ifade edebildiğimiz, ilişkiler anlamında da sevgi alışverişini yoğun bir şekilde hissettiğimiz romantik bir hafta sonu yaşayacağız ki haftanın bir diğer açısı da Güneş Venüs kavuşumu olacak. Tabii Venüs’ün Oğlak burcunda retro yani etkilerinin biraz daha düşük olduğu gerçeğini göz ardı etmeden… Ayrıca Merkür’ün Kova burcuna geçecek olması da zihinsel yeteneklerimizi daha yaratıcı, daha farklı ve bilgi toplama konusuna odaklı bir hale getirecek. Bilimsel ve yaratıcı düşünce, teknoloji alanlarında alınacak eğitimler veya geliştirmeler varsa olumlu bir etki olarak söylenebilir.


Günlük etkilere geçecek olursak:


Pazartesi

Güne Ay, Oğlak geçişi ile başlıyoruz. Gün içerisinde ay Venüs Plüto yakınlaşmasına kavuşum yapıyor olacak. Hafta başlangıcı ilişkiler açısından biraz zorlayıcı geçebilir. Oğlak burcundaki ay ile sorumluluklarımıza daha çok odaklanıyoruz.


Salı

Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor fakat Satürn kavuşumu ile sorumluluklarımızın ve iş yoğunluğumuzun belirginliğini koruduğu bir Salı olacak. Ay ayrıca Uranüs ile de kare açı gerçekleştirecek, haftanın en gerilimli günü.


Çarşamba

Ay, Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Haftanın geriliminin yavaş yavaş azaldığı bir gün. Gün içerisinde Ay’ın fazlaca açısı olmayacak. Entelektüel faaliyetlere odaklandığımız bir gün.


Perşembe

Ay, Balık burcuna geçiş yapıyor. Güneş Venüs kavuşumunun ve Venüs Neptün kavuşumunun etkilerini iyice hissetmeye başlamışken Ay’da Jüpiter ile kavuşum yapacak. Haftanın en şanslı günü. Bu günü olumlu bir şekilde değerlendirebilir, birtakım fırsatlar yakalayabiliriz.


Cuma

Ay, Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Neptün ile kavuşum yapacak olan ay ile bugün biraz daha hayatın zorluklarından kaçtığımız, sorumluluklarımıza odaklanmakta güçlük çekebileceğimiz, alkol gibi sağlıksız alışkanlıklara meylimizin daha fazla olabileceği fakat daha duygusal ve romantik hissettiğimiz bir gün.


Cumartesi

Ay, Koç burcuna geçiş yapıyor. Bir gün öncesinin enerji düşüklüğünü attığımız ve gün içerisinde daha enerjik olduğumuz bir zaman. Ayrıca sportif faaliyetler için de uygun bir zaman çünkü Ay Satürn ile uyumlu açı içerisinde ve bu disiplin artırıcı bir etkidir.


Pazar

Ay, Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde kavuşum yapan Güneş ve Venüs ile biraz zorlayıcı bir açı içerisinde. Bu gün abartıya kaçabiliriz. İlişkilerde belki birtakım yanlış anlamalar söz konusu olabilir ama bunlar fazla büyütülecek şeyler olmayacaktır. Yani bu gün rahatı fazla kaçırabileceğimiz haftanın güzel bir günü.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


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Yıldızınız bugün neler söylüyor?

3 Ocak 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bunu beklemeyebilirsiniz ancak bugün herkes bir beceri, yetenek veya başarı için hak ettiği gibi kabul edilir ve onurlandırılır. Büyük bir kalbe sahip olanlar fark edilip takdir edilirler. Bugün, değiştirebileceğiniz veya etkileyebileceğiniz şeylerin sayısı oldukça az olacaktır. Her ne olursa olsun uyum sağlayabilir ve yine de biraz tatmin ve başarı elde edebilirsiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün size karışık sonuçlar getirebilir. Her şey yolunda görünüyor, ancak bugün iş veya eğlence amaçlı seyahat ediyorsanız dikkatli olmalısınız. Tüm finansal endişeleriniz ve çatışmalarınız bitiyor, sevineceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bugün, karmaşık sorunları çözmek sizin için oldukça kolay olacaktır. Partnerinizle daha fazla zaman geçirmek, güçlü bir bağ ve mutlu bir ilişki sağlayabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün büyük yatırımlar yapmayı planlayabilirsiniz, ancak biraz daha beklemeniz gerekebilir. İyi iş teklifleri ve kariyer fırsatları kapınızı çalabilir. Zihninizi ve bedeninizi rahatlatmak için biraz boş zaman bulabilirsiniz. Eşinizle önemli konuları tartışmak için uygun bir gün, özel ve romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Bazı cesaret verici ve iyi haberler almanız olasıdır.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Gün genel olarak adınıza sevindirici olsa da iç dünyanızı sakinleştirmek için çaba harcamanız gerekebilir. Yeteneklerinize güvenmeli ve kendinizi geliştirmeye odaklanmalısınız. Sakin olmaya çalışın ve ev cephesinde ani planlar veya kararlar vermeyin. Maceracı zihniyetiniz, sizi eğlenmenin yeni yollarını bulmaya zorlayabilir. Romantik hayatınızı canlandırmak için bir sürpriz planlamayı düşünebilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Mali cephede güzel haberler bekleniyor, bununla birlikte alanınızda daha üst düzey bir eğitim alma planları su yüzeyine çıkabilir. Kariyerinizi en üst düzeye çıkarmak için bilginizi artırmak ve yeni şeyler öğrenmek konusunda daha fazla endişe duyabilirsiniz. Evdeki herkesin mutlu ve iyi bir ruh halinde olması, genel atmosferi de iyileştirecektir. Herhangi bir şey için endişelenmeyi bırakın ve etrafınızda olan iyi şeylere odaklanın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Fazla problem yaşamayacağınız bir gün olsa da iş hayatınızda muhatap olduğunuz kişilere karşı daha dikkatli olmanız gerekebilir. Ailenizde bir süredir aksayan bir huzur varsa bunu bugün tekrar sağlayabilirsiniz. Kişisel olarak tanıdığınız birileriyle maddi ortaklık kurma fikri gündemde olabilir. Bugün birçok sorumluluğu yerine getirmek isteseniz de ruh haliniz fazla yoğunluğu kaldıramayabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Mali durumunuzdaki düzelmeler sizi yatırım veya yüklü harcama yapmak gibi bir ikileme götürebilir. Ev hayatının getirdiği görevler veyahut bir davet tarafından meşgul edilebilirsiniz. Çok fazla zaman harcadığınız bazı konularda daha pratik çözümler üretmeye çalışmalısınız. Aşk hayatınızda yapmak istediğiniz değişiklikler olsa da bazı şeyler tek taraflı olmayacağınızı fark edeceksiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Çabalarınız ve olumlu yaklaşımınızla bazı finansal sorunları çözebilirsiniz. Bekleyen tüm görevleri bugün bitirmek sizin için zor olabilir. Aile cephesinde herkesi mutlu etme çabalarınız meyvesini verebilir. Tatlı sözlerinizle başkalarına ilham vereceğiniz, içgörünüz ve zekânızla alkışları toplayacağınız sosyal bir gün olacaktır. Birine olan hislerinizi belli etmek için bazı adımlar atabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Mali durumunuzun iyi olması, hayalinizdeki uzun zamandır almayı planladığınız bir şeyi satın almanıza olanak sağlayabilir. Seyahat gerektiren bazı durumlar yaşanabilir. Ev ve aile ortamınızda bazı gerilimler yaşansa da yakında işler yoluna girebilir. Sağlık konusunda sizi endişelendiren sorunlara bir çözüm bulabilirsiniz. Özel hayatınızda bir boşluk hissediyorsanız size iyi gelecek kişilerle tanışmanız olasıdır.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Birinden finansal yardım istemeniz gerekebilir, risk almaktan kaçının. Önemli bir hedefe ulaşmak için uzun süredir çok çalışıyorsanız bugün şanslı gününüz olabilir. Birlikte kaliteli zaman geçirme veya romantik bir geziye çıkma şansı bulabilirseniz, sizin için değerli olan o kişiyle istediğiniz yakınlıkta bir bağ kurma şansınız artacaktır. Bu durumda, kendi şansınızı kendiniz yaratmayı deneyebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Dengeli bir mali duruma erişiyor ve daha fazla para kazanmak için motive oluyorsunuz. Bugün kan bağınız olan kişilerle samimi sohbetler edebilir, evde neşeli bir havanın tadını çıkarabilirsiniz. Kariyer yolunuzla ilgili tüm kafa karışıklıklarınız ve şüpheleriniz netleşiyor ve profesyonel hayatınızda tüm zorlukları üstlenmeye hazırlanıyorsunuz. Ciddi olmayan bazı gönül işlerine adım atabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Gelir miktarınızı artırmak için yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Aile hayatınızda oluşan gerilimden kaçmak için meydandan çekilmek pek işe yarayan bir strateji olmayacaktır. Bugün, oluşan zorluklara ön cephede göğüs germeniz gerekecektir. Kendinizi ruhsal ve fiziksel açıdan sağlam tutabilmek için stresli koşullarla başa çıkmanın ve duygularınızı kontrol etmenin yolunu öğrenmeniz gerekiyor.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sosyal çevrenizden arındıramayacağınız kişiler hakkında yalnızca olumsuz şeylere odaklanmaktan kaçının. Bazı tatsız durumlarda kendinizi korumak adına bardağa dolu tarafından bakmanız gerekebilir. Sevdikleriniz size bir sürpriz veyahut yardım yaparak sizi sevindirebilir. Aşk hayatınız şu sıralar pek heyecan verici olmayabilir fakat huzursuzluk oluşturacak bir şey de yok.



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