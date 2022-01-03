3 - 9 Ocak 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Bu haftanın iyicil etkileri var. Güneş’in Uranüs ile Venüs’ün Neptün ile uyumlu açıları mevcut. Bu da bireyliğimizi, farklılığımızı, yaratıcılığımızı ifade edebildiğimiz, ilişkiler anlamında da sevgi alışverişini yoğun bir şekilde hissettiğimiz romantik bir hafta sonu yaşayacağız ki haftanın bir diğer açısı da Güneş Venüs kavuşumu olacak. Tabii Venüs’ün Oğlak burcunda retro yani etkilerinin biraz daha düşük olduğu gerçeğini göz ardı etmeden… Ayrıca Merkür’ün Kova burcuna geçecek olması da zihinsel yeteneklerimizi daha yaratıcı, daha farklı ve bilgi toplama konusuna odaklı bir hale getirecek. Bilimsel ve yaratıcı düşünce, teknoloji alanlarında alınacak eğitimler veya geliştirmeler varsa olumlu bir etki olarak söylenebilir.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Güne Ay, Oğlak geçişi ile başlıyoruz. Gün içerisinde ay Venüs Plüto yakınlaşmasına kavuşum yapıyor olacak. Hafta başlangıcı ilişkiler açısından biraz zorlayıcı geçebilir. Oğlak burcundaki ay ile sorumluluklarımıza daha çok odaklanıyoruz.

Salı

Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor fakat Satürn kavuşumu ile sorumluluklarımızın ve iş yoğunluğumuzun belirginliğini koruduğu bir Salı olacak. Ay ayrıca Uranüs ile de kare açı gerçekleştirecek, haftanın en gerilimli günü.

Çarşamba

Ay, Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Haftanın geriliminin yavaş yavaş azaldığı bir gün. Gün içerisinde Ay’ın fazlaca açısı olmayacak. Entelektüel faaliyetlere odaklandığımız bir gün.

Perşembe

Ay, Balık burcuna geçiş yapıyor. Güneş Venüs kavuşumunun ve Venüs Neptün kavuşumunun etkilerini iyice hissetmeye başlamışken Ay’da Jüpiter ile kavuşum yapacak. Haftanın en şanslı günü. Bu günü olumlu bir şekilde değerlendirebilir, birtakım fırsatlar yakalayabiliriz.

Cuma

Ay, Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Neptün ile kavuşum yapacak olan ay ile bugün biraz daha hayatın zorluklarından kaçtığımız, sorumluluklarımıza odaklanmakta güçlük çekebileceğimiz, alkol gibi sağlıksız alışkanlıklara meylimizin daha fazla olabileceği fakat daha duygusal ve romantik hissettiğimiz bir gün.

Cumartesi

Ay, Koç burcuna geçiş yapıyor. Bir gün öncesinin enerji düşüklüğünü attığımız ve gün içerisinde daha enerjik olduğumuz bir zaman. Ayrıca sportif faaliyetler için de uygun bir zaman çünkü Ay Satürn ile uyumlu açı içerisinde ve bu disiplin artırıcı bir etkidir.

Pazar

Ay, Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde kavuşum yapan Güneş ve Venüs ile biraz zorlayıcı bir açı içerisinde. Bu gün abartıya kaçabiliriz. İlişkilerde belki birtakım yanlış anlamalar söz konusu olabilir ama bunlar fazla büyütülecek şeyler olmayacaktır. Yani bu gün rahatı fazla kaçırabileceğimiz haftanın güzel bir günü.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya