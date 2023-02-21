Bebekle ten teması kurmak neden önemli?

Yeni bir anne veya anne adayıysanız, "ten tene temas" terimiyle karşılaşmış olmalısınız. Ten tene temas hem anne hem de bebeği için çok önemlidir. Doğru ve bir sağlık uzmanının yönergelerine göre yapılırsa, yenidoğana birçok yönden fayda sağlayabilir. Peki, ten tene temas nedir?
Ten tene temas nedir?
Doğumdan hemen sonra bebek doğrudan annenin çıplak göğsüne yatırılır. Hem anne hem de yenidoğan sıcak bir battaniyeyle örtülür. Anneye ten tene teması en az bir saat veya bebeğin ilk beslenmeye hazır olana kadar yapılması önerilir. Ten tene temas doğumdan sonraki on dakika içinde gerçekleşir ve zaman zaman doğumdan sonraki 24 saat için de tavsiye edilir.
Doğumdan sonra ten tene temasın faydaları nelerdir?
Anne ve bebek arasındaki ten temasının önemi
Ten tene temas
Babaların bebeği ile ten teması kurmasının faydaları nelerdir?
Bebekle ten tene temas kurduğunda babaların da vücudundaki oksitosin seviyesi yükselir. Artan oksitosin seviyeleri ile babanın testosteron seviyesi düşer. Hormonlardaki bu değişim, bir "gevşeme ve esenlik" tepkisi yaratır. Bu, babanın bebeğe karşı besleyici ve sevecen davranışlarla karşılık vermesine ve bebekle daha iyi bağ kurmasına yardımcı olur. Babalar bu sayede daha duyarlı ve bebeğinin ihtiyaçlarının farkında olduğundan, kendini bebeğe daha yakın hisseder ve ebeveynlik becerileri konusunda kendine daha çok güvenir.
Babalar ten teması kurarken nelere dikkat etmeli?
Babalar da yenidoğan bebeği ile ten teması kurmalı. Burada babaların dikkat etmesi gereken bazı unsurlar vardır:
Referanslar:
Tanya Malik. “Skin-To-Skin Contact With Baby After Birth Is A Must, Says Expert”. Şuradan alındı: https://www.herzindagi.com/advice/skin-to-skin-contact-with-baby-after-birth-benefits-article-222566
“The benefits of skin to skin contact between dad baby”. Şuradan alındı: https://nuroobaby.com/skin-to-skin/the-benefits-of-skin-to-skin-contact-between-dad-baby/ (21.06.2015).
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