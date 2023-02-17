Bebekle ten teması kurmak neden önemli?

Uzmanlar bebekle ten teması kurmanın şart olduğunu söylüyor. Peki, bebekle ten teması kurmak neden bu kadar önemli? Bebekle ten teması kurmanın faydaları neler?

Bebekle ten teması kurmak neden önemli?
Anne - Baba
Giriş: 17 Şubat 2023 11:17
ABONE OL

Yeni bir anne veya anne adayıysanız, "ten tene temas" terimiyle karşılaşmış olmalısınız. Ten tene temas hem anne hem de bebeği için çok önemlidir. Doğru ve bir sağlık uzmanının yönergelerine göre yapılırsa, yenidoğana birçok yönden fayda sağlayabilir. Peki, ten tene temas nedir?


Ten tene temas nedir?

Doğumdan hemen sonra bebek doğrudan annenin çıplak göğsüne yatırılır. Hem anne hem de yenidoğan sıcak bir battaniyeyle örtülür. Anneye ten tene teması en az bir saat veya bebeğin ilk beslenmeye hazır olana kadar yapılması önerilir. Ten tene temas doğumdan sonraki on dakika içinde gerçekleşir ve zaman zaman doğumdan sonraki 24 saat için de tavsiye edilir.


Doğumdan sonra ten tene temasın faydaları nelerdir?

  • Ten tene temas bebeğin anne karnında bu kadar uzun süre kaldıktan sonra çevreye uyum sağlamasına yardımcı olur.

  • Anne ve bebek arasındaki bağı destekler.

  • Doğumdan sonra hem annenin hem de bebeğin sakinleşmesine yardımcı olur.

  • Bebeğin doğumdan hemen sonra bebekte zararlı bakteriyel kolonizasyon ve enfeksiyonlardan korunmasına yardımcı olur.

  • Anne ve bebeğin erken ten tene teması emzirmenin başlamasına yardımcı olur.

Anne ve bebek arasındaki ten temasının önemi
Anne ve bebek arasındaki ten temasının önemi
Ten tene temas

Babaların bebeği ile ten teması kurmasının faydaları nelerdir?

Bebekle ten tene temas kurduğunda babaların da vücudundaki oksitosin seviyesi yükselir. Artan oksitosin seviyeleri ile babanın testosteron seviyesi düşer. Hormonlardaki bu değişim, bir "gevşeme ve esenlik" tepkisi yaratır. Bu, babanın bebeğe karşı besleyici ve sevecen davranışlarla karşılık vermesine ve bebekle daha iyi bağ kurmasına yardımcı olur. Babalar bu sayede daha duyarlı ve bebeğinin ihtiyaçlarının farkında olduğundan, kendini bebeğe daha yakın hisseder ve ebeveynlik becerileri konusunda kendine daha çok güvenir.


Babalar ten teması kurarken nelere dikkat etmeli?

Babalar da yenidoğan bebeği ile ten teması kurmalı. Burada babaların dikkat etmesi gereken bazı unsurlar vardır:

  • Babanın üzerindeki kıyafeti çıkarmış olması gerekir. Yarı yatar şekilde oturup ve bebeğini göğsüne yatırmalı.

  • Bebeğin omuzları babanın göğüs kemiğinin üzerinde olacak şekilde, doğrudan babanın çıplak göğsüne dikey bir konumda yerleştirilmeli.

  • Bebek sıcak tutulmak için bir battaniyeyle örtülmeli.

  • Bebeğin uygun şekilde konumlandıklarına emin olunmalı. Bebeğin başı, boynu düz olacak şekilde bir tarafa döndürülmeli, bükülmemeli veya uzatılmamalıdır. Burunlarının ve ağızlarının açıkta kaldığından emin olunmalı.

  • Bol bol sarılmalı…

Referanslar:

Tanya Malik. “Skin-To-Skin Contact With Baby After Birth Is A Must, Says Expert”. Şuradan alındı: https://www.herzindagi.com/advice/skin-to-skin-contact-with-baby-after-birth-benefits-article-222566

“The benefits of skin to skin contact between dad baby”. Şuradan alındı: https://nuroobaby.com/skin-to-skin/the-benefits-of-skin-to-skin-contact-between-dad-baby/ (21.06.2015).


Bebeğinizle tensel iletişimi masaj ile kurun!
Bebeğinizle tensel iletişimi masaj ile kurun!


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.