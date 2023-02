Bebekle ten teması kurmak neden önemli?

Yeni bir anne veya anne adayıysanız, "ten tene temas" terimiyle karşılaşmış olmalısınız. Ten tene temas hem anne hem de bebeği için çok önemlidir. Doğru ve bir sağlık uzmanının yönergelerine göre yapılırsa, yenidoğana birçok yönden fayda sağlayabilir. Peki, ten tene temas nedir?

Ten tene temas nedir?

Doğumdan hemen sonra bebek doğrudan annenin çıplak göğsüne yatırılır. Hem anne hem de yenidoğan sıcak bir battaniyeyle örtülür. Anneye ten tene teması en az bir saat veya bebeğin ilk beslenmeye hazır olana kadar yapılması önerilir. Ten tene temas doğumdan sonraki on dakika içinde gerçekleşir ve zaman zaman doğumdan sonraki 24 saat için de tavsiye edilir.

Doğumdan sonra ten tene temasın faydaları nelerdir?

Ten tene temas bebeğin anne karnında bu kadar uzun süre kaldıktan sonra çevreye uyum sağlamasına yardımcı olur.

Anne ve bebek arasındaki bağı destekler.

Doğumdan sonra hem annenin hem de bebeğin sakinleşmesine yardımcı olur.

Bebeğin doğumdan hemen sonra bebekte zararlı bakteriyel kolonizasyon ve enfeksiyonlardan korunmasına yardımcı olur.

Anne ve bebeğin erken ten tene teması emzirmenin başlamasına yardımcı olur.

Babaların bebeği ile ten teması kurmasının faydaları nelerdir?

Bebekle ten tene temas kurduğunda babaların da vücudundaki oksitosin seviyesi yükselir. Artan oksitosin seviyeleri ile babanın testosteron seviyesi düşer. Hormonlardaki bu değişim, bir "gevşeme ve esenlik" tepkisi yaratır. Bu, babanın bebeğe karşı besleyici ve sevecen davranışlarla karşılık vermesine ve bebekle daha iyi bağ kurmasına yardımcı olur. Babalar bu sayede daha duyarlı ve bebeğinin ihtiyaçlarının farkında olduğundan, kendini bebeğe daha yakın hisseder ve ebeveynlik becerileri konusunda kendine daha çok güvenir.

Babalar ten teması kurarken nelere dikkat etmeli?

Babalar da yenidoğan bebeği ile ten teması kurmalı. Burada babaların dikkat etmesi gereken bazı unsurlar vardır:

Babanın üzerindeki kıyafeti çıkarmış olması gerekir. Yarı yatar şekilde oturup ve bebeğini göğsüne yatırmalı.

Bebeğin omuzları babanın göğüs kemiğinin üzerinde olacak şekilde, doğrudan babanın çıplak göğsüne dikey bir konumda yerleştirilmeli.

Bebek sıcak tutulmak için bir battaniyeyle örtülmeli.

Bebeğin uygun şekilde konumlandıklarına emin olunmalı. Bebeğin başı, boynu düz olacak şekilde bir tarafa döndürülmeli, bükülmemeli veya uzatılmamalıdır. Burunlarının ve ağızlarının açıkta kaldığından emin olunmalı.

Bol bol sarılmalı…

