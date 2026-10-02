Merkür bugün Mars'la, daha sonra da Plüton'la kare açı yapıyor. Bu sırada Mars ve Plüton karşıt açıya doğru ilerliyor. Neptün de bu açı kalıbına dâhil oluyor; Merkür'le 150'lik (quincunx) açı, Mars'la ise üçgen açı yapıyor. Bu durum, gergin enerjiyi yapıcı biçimde değerlendirebileceğimiz bazı fırsatlar sunuyor. Zorluklarla karşılaşmayı bekliyor ya da mevcut zorluklarla baş etmeye çalışıyoruz. İnançlarımız ve yöntemlerimiz konusunda daha yoğun, tutkulu ve hassas davranıyoruz. Bu dönem, takıntılı düşünceleri ve zihinsel saplantıları kontrol altına almak için de uygun olabilir. Tepki almak amacıyla kullandığımız sözler kırıcı, hatta yıkıcı olabilir. Bugün ve yarın sabahın erken saatlerinde gerilmek ve olayları gereğinden fazla büyütmek oldukça kolay. Mevcut koşullardan duyduğumuz hoşnutsuzluk belirginleşebilir. Bu gezegen geçişleri, iletişimimizi ve düşüncelerimizi harekete geçiriyor ya da huzursuzlaştırıyor. Aceleyle yapılan konuşmalara ve bazı adımları atlamaya karşı dikkatli olmalıyız. Etkili ya da sabırlı bir şekilde iletişim kuramadığımız için kendimizi kolayca anlaşmazlıkların içinde bulabiliriz. Örneğin fikirlerimizi, düşüncelerimizi ve görüşlerimizi ifade ederken söz hakkı için rekabete girebiliriz. Bu da sağlıklı bir diyalog kurmayı zorlaştırabilir. Mesajımızı mutlaka karşı tarafa ulaştırmaya ve başkalarının fikirlerimize ya da inançlarımıza katılmasını sağlamaya kararlı olabiliriz. Olumlu açıdan bakıldığında, bu gezegen geçişleri olayları yeterince hareketlendirerek bizi soru sormaya ve sorgulamaya yöneltebilir. Bununla birlikte, ihtiyacımız olan tüm bilgilere ulaşamadığımız ya da başkalarının görüşlerimize saygı duymadığı yönündeki güvensizlikleri ve korkuları da tetikleyebilirler. Şüpheciliğimizi sağlıklı bir düzeyde tutmaya çalışmalı; kuşkuculuğun ya da paranoyanın etkisine kapılmamalıyız. Şu sıralar takıntılı düşünceler ortaya çıkabilir. Ancak öz farkındalığımızı koruyup bilinçli hareket edersek derinlemesine ve nüfuz edici konuşmalar yapabilir ya da bir konuyu çok daha kapsamlı biçimde değerlendirebiliriz. Deneyimlerimizde daha derin anlamlar ararken ve olayları kendi çabalarımızla gerçekleştirebileceğimize inanırken hayallerimizi, projelerimizi veya hedeflerimizi sınar gibi görünen engellerle karşılaşabiliriz. Birbirinden güçlü iki arzuyu aynı anda uzlaştırmakta zorlanabiliriz. İçinde bulunduğumuz koşullar, enerjimizi hangi alanlarda gereğinden fazla ya da yetersiz kullandığımızı değerlendirmemizi gerektiriyor. Özellikle fiziksel hareket içeren yaratıcı faaliyetler, biriken gerginliği üzerimizden atmamıza yardımcı olabilir. Genel olarak bugünün zaman zaman yoğun ve hayal kırıklığı yaratan enerjisi, doğru adımları atarsak olayları daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Venüs'ün geri hareketine başlamadan hemen önce durağan konuma geçeceğini de unutmamalıyız. Venüs yarın sabah çok erken saatlerde retro hareketine başlayacak. Bu durum duygularımızı, kendimizi ifade etme biçimimizi ve başkalarından aldığımız tepkileri daha karmaşık hâle getirebilir.