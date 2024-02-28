29 Şubat’ta doğanların yaşı nasıl hesaplanır?

Her 4 yılda 1 gelen özel tarih olan 29 Şubat, bazı kişilerin doğum günü! Peki, 29 Şubat doğumluların gerçek yaşı nasıl hesaplanır? Kafa karışıklığına son vermek için basit bir formül paylaşıyoruz.

29 Şubat’ta doğanların yaşı nasıl hesaplanır?
Yaşam
Giriş: 28 Şubat 2024 23:21
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Her 4 yılda 1 takvimlerde gördüğümüz 29 Şubat tarihi, bazı kişilerin doğum günü. Kimilerine göre talihsizlik, kimilerine göre ise ayrıcalık olan bu durum bazı ilginç konuları da beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de doğum günü hesaplaması. ‘29 Şubat’ta doğan birinin doğum günü nasıl hesaplanır?’ sorusu, bu tarihte doğan biriyle karşılaşan kişilerin aklını kurcalayabiliyor.


29 Şubat doğumluların yaşı

29 Şubat doğumluların, doğum günlerini her 4 yılda 1 kutlamaları gerektiği akla gelse de bir sonraki doğum günü için 4 yıl beklemeyi kimse istemez! Bu sebeple 4 yıl sonra tekrar gelecek olan 29 Şubat tarihini beklemek yerine 29 Şubat’a denk gelen sonrasında 28 Şubat veya 1 Mart tarihlerini doğum günü olarak kabul etmek yaygın kullanılan bir yöntem. Gerçek yaşı hesaplamak için de kişinin doğum tarihinden bugüne kadar geçen gün sayısı dörde bölünüyor. Örneğin, 29 Şubat 2000 tarihinde doğmuş birinin 29 Şubat 2024 tarihine gelindiğinde kaç yaşında olduğunu hesaplamak işin bazı adımlar izleniyor.


Gerçek yaşı hesaplama

Doğum tarihinden bugüne kadar geçen gün sayısını hesaplamak için 29 Şubat 2000 ile 29 Şubat 2024 arasındaki dönemi hesaplamak gerekir:


• 24 yıl geçmiştir.

• Artık yılların 29 Şubat tarihleri hesaba katılmalıdır: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024.

• Bu toplamda 7 adet 29 Şubat tarihi vardır.


Bu bilgilerle doğru yaş hesaplaması yapılır:

• 24 yıl x 365 gün + 7 artık gün = 8767 gün

• 8767 günü 365 günle bölerek gerçek yaşını buluruz: 8767 gün / 365 = 24 yaş


Dolayısıyla, 29 Şubat 2000 doğumlu bir kişi, 29 Şubat 2024 tarihinde 24 yaşında olacaktır.


Hukuki yaşı hesaplama

Türkiye'de 29 Şubat doğumlu bireylerin yaş hesaplamalarında genellikle 1 Mart tarihi referans alınıyor. Bu uygulama genellikle toplumda kabul görmüş bir uygulama ve resmi olarak belirli bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmiş bir kural değil. Ancak, 29 Şubat doğumlu bireylerin yaşlarının 1 Mart tarihi olarak kabul edilmesi genellikle yaygın bir uygulama ve bu şekilde yaş hesaplamaları yapılıyor. Dolayısıyla, bu uygulamayı genellikle kişiler, aileler ve resmi kurumlar kabul ediyor. Bu konuda net bir yasal düzenleme olmamasına rağmen, genel kabul gören bir uygulama olarak biliniyor.


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1. Futbol oyuncularının çoğu, bir maç sırasında ortalama 11 km koşar.
2. Yalnızca tavşanlar ve papağanlar, kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler.
3. Kırbacın çatlama sesi çıkarmasının sebebi, ucunun sesten daha hızlı hareket etmesidir.
4. Titanik'in inşasına 7 milyon dolar harcanmıştı. Filmin maliyeti ise 200 milyon dolardı.
5. Su aygırları üzüldüklerinde terleri kırmızı renk alır.
6. Her hapşırıkta, beyin hücrelerinin bir kısmı ölür.
7. Kalbin yeri dolayısıyla sol akciğer, sağdakinden daha küçüktür.
8. Gülmek, stres hormonunu azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. 6 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 300 kez gülerken, yetişkinler yalnızca 15-100 kez gülerler.
9. Soğan doğrarken sakız çiğnerseniz ağlamazsınız.
10. Dönmeye çalışırken kanatları kopmayacak olsa, Boeing 747 ters bir şekilde uçabilecek sisteme sahiptir.
11. İpek böcekleri, 56 günde kendi ağırlıklarının 86.000 katı kadar beslenirler.
12. Hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı aynı anda asla kapamayın; gözleriniz yerinden çıkabilir.
13. Madison'daki bir matematik öğretmeninin sahip olduğu dünyanın en zeki domuzu çarpım tablosunu 12'lere kadar ezberlemişti.
14. Antik Yunan'da zengin aile çocukları hayatları boyunca kılsız olmaları için doğdukları anda zeytinyağına batırılırlardı.
15. Her Labrador retriever, ara sıra muzlar hakkında rüya görür.
16. Hayatınızın yaklaşık 6'da 1'i çarşamba günlerinde geçer.
17. Ucunu açacağınız kalemi alüminyum folyoya sararak kalemtıraşınızın bıçaklarını keskinleştirebilirsiniz.
18. 7. 111.111.111 x 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321
19. Her gün 12 yeni doğan bebek yanlış aileye veriliyor.
20. Amerikan otoyollarında yaklaşık 123.000.000 araba kullanılıyor.
21. Dünyanın en geniş yolu olan Brezilya'daki Anıtsal Eksen'de 160 araba yan yana gidebilir.
22. Hamam böcekleri kafaları kopsa bile birkaç hafta daha yaşayabilirler.
23. Tayvanlı bir şirket, buğdaydan, yenebilen mutfak gereçleri üretiyor.
24. İnekler, bir günde insanlardan 200 kat daha fazla gaz üretirler.
25. On sentlik paraların kenarları boyunca 118 kabartma çizgisi bulunur.
26. Yusufçukların ömürleri yaklaşık 24 saattir.
27. Zürafalar yaklaşık 53 cm'lik dilleri ile kendi kulaklarını temizleyebilirler.
28. Zürafalar susuzluğa devlerden daha iyi dayanırlar.
29. Japon balıklarının hatırlama ömürleri yaklaşık 3 saniyedir.
30. Gıda renklendiricileri eklenmeseydi eğer, kolanın rengi yeşil olurdu.
31. Suudi Arabistan'da kadın kocasına kahve yapmazsa boşanma yaşanabilir.
32. Köpek balıkları, her iki gözlerini de kırpabilen tek balıklardır.
33. Dünyanın yalnızca %11'i solaktır.
34. İnsanın kalça kemiği betondan sağlamdır.
35. Dünyanın en eski sakızı 9.000 yaşındadır.
36. İguanalar su altında 28 dakika kalabilirler.
37. Devekuşlarının gözleri beyinlerinden büyüktür.
38. Yarasalar, bir mağaradan çıktıklarında her zaman sola dönerler.
39. Batı Afrika'daki Matami kabilesinin futbol anlayışı biraz farklıdır; futbol topu yerine insan kafatası kullanırlar.
40. Yunuslar bir gözleri açık uyurlar.
41. İnsanlar, yılda ortalama 5 milyon kez nefes alırlar.
42. Atlı insan heykellerinde, atın iki ön ayağı da havadaysa kişi savaşta ölmüştür, atın tek ayağı havadaysa kişi savaşta aldığı yaralar yüzünden ölmüştür, atın tüm ayakları yere değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüştür.
43. Bozuk bir parayı yazı tura için 10.000 kez attığınızda, 5.000 kez tura gelmez; sayı yaklaşık 4.950'dir. Çünkü tura yüzündeki resim ağırlığı artırır ve dolayısıyla altta kalır.
44. Birçok reklamda ve gazetelerde, bir saat üzerinde gösterilen zaman genelde 10.10'dur.
45. İnsanlar 300 kemikle doğarlar; yetişkin olduklarında ise bu sayı 206'ya düşer.
46. Bir yılda basılan Monopoly paralarının sayısı, dünya genelinde basılan gerçek para sayısından daha fazla.
47. Her yıl uçak kazalarında ölen insan sayısından daha fazla insan eşekler tarafından öldürülüyor.
48. Mavi diş fırçası kullanan insan sayısı, kırmızı fırça kullananlardan daha fazladır.
49. Sivrisineklerin dişleri vardır.
50. Çoğu arabanın kornası, fa notasından çalar.
51. İneklerin çoğu müzik dinlediklerinde daha çok süt verir.
52. Evinizdeki toz parçacıklarının çoğu, ölü derilerden oluşur.
53. Birçok rujda balık pulları bulunur.
54. Her yıl yaklaşık 1000 kuş pencerelere çarparak ölür.
55. Mavi rengi görebilen tek kuş türü, baykuştur.
56. Ortalama bir insan 7 dakikada uykuya dalar.
57. Ortalama bir insan yılda 1460'tan fazla rüya görür.
58. İnsan vücudundaki kemiklerin 4'te 1'i ayaklardadır.
59. 2080 yılına kadar, dünya nüfusunun 15 milyarı bulması bekleniyor.
60. Nebraska'da kiliselerin içerisinde geğirmek ya da hapşırmak kanunlara aykırıdır.
61. Ortalama bir insan, modern hayatın getirdiği stres olmasaydı, günde 10 saat uyurdu.
62. Bir arının yarım kilo bal üretebilmek için 2 milyon çiçeğe konması gerekir.
63. 500 yarasadan oluşan bir koloni, 1 saat içersinde 250.000 böcek yiyebilir.
64. 1386 yılında, Fransa'da bir domuz, çocuk cinayeti sebebiyle halka açık bir şekilde idam edildi.
65. Amerika'da 52,6 milyondan fazla köpek yaşıyor.
66. Dünyadaki tavuk sayısı, insan sayısından fazladır.
67. Amerika'da gerçek olanlarından daha çok plastik flamingo var.
68. Her beş yetişkinden biri, dünyada insan kılığına girmiş uzaylıların yaşadığına inanıyor.
69. Dünyada yalnızca 13 adet keşif balonu var; ve bunların 9'u Amerika'da.
70. Yılanlar iki başlı doğduklarında, yemek için kavga ederler.
71. Yel değirmenleri, daima saatin tersi yönünde dönerler; İrlanda'dakiler hariç.
72. Sıçrayamayan tek hayvan türü, fildir.
73. Rüzgârlı bir günde arı tarafından sokulma riskiniz, diğer günlere kıyasla en yüksektir.
74. Amerikalıların yalnızca %38'i sabahları kahvaltı eder.
75. Parmak izinde olduğu gibi, her insanın dil izi de birbirinden farklıdır.
76. Denizyıldızları, midelerini tersyüz edebilen tek hayvandır.
77. Florida eyaleti İngiltere'den büyüktür.
78. Wendy ismi, Peter Pan kitabı için uydurulmuştur.
79. Yunanistan'ın milli marşı, 158 dörtlükten oluşur. Ülke'de tüm marşı ezbere bilen yoktur.
80. Neandertal insanının beyni bizimkinde büyüktü.
81. Bilinen en yaşlı Japon balığı, 41 yaşındaydı, adı da Fred'di.
82. Dünyanın en büyük gözlü hayvanı dev kalamardır.
83. Ortalama bir insan, hayatının iki haftasını trafik ışıklarının kırmızıdan yeşile dönmesini bekleyerek geçirir.
84. Pensilvanya'daki en yüksek nokta, Kolorado'daki en alçak noktadan daha alçaktadır.
85. Karasinekler, fa notasından vızıldarlar.
86. Antarktika'nın uluslar arası telefon kodu 672'dir.
87. Çekirgeler, arka bacaklarındaki delikler aracılığıyla duyarlar.
88. Ortalama bir kurşun kalem ile 56 km uzunluğunda bir çizgi çizilebilir.
89. Bir kerevizi yemek için harcanan kalori, kerevizin kendi kalorisinden daha fazladır.
90. Bir tavuğun kaydedilen en uzun uçuş süresi 13 saniyedir.
91. Oxford sözlüğüne göre, en uzun İngilizce kelime bir hastalık ismi olan "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis" dir.
92. Indiana Üniversitesinin ana kütüphanesi, 2.5 cm'den fazla dibe batar. Çünkü yapım aşamasında mühendisler binada olacak kitapların toplam ağırlığını hesaba katmamışlardır.
93. Ölü yakmak için kullanılan tabutların sapları genelde plastik olur.
94. Dünya, isimlendirilirken tanrı adlarından esinlenilmemiş tek gezegendir.
95. Önceleri ketenden yapılan prezervatifler, ilk olarak 1500lü yılların başında kullanılmaya başlamışlardır.
96. Lüks yolcu gemisi Queen Elizabeth II, yaktığı her bir galon mazotla yalnızca 15 cm ilerler.
97. Dünya, yaklaşık olarak 6,588,000,000,000,000,000,000,000 ton ağırlığındadır.
98. Elektrikli sandalye, bir dişçi tarafından icat edilmiştir.
99. İlk Ford arabaların motorları Dodge markaydı.
100. Bilim adamları, kelebeklerin yaklaşık 4800 km boyunca uçtuklarına tanık olmuşlardır.

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