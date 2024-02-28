29 Şubat’ta doğanların yaşı nasıl hesaplanır?

Her 4 yılda 1 takvimlerde gördüğümüz 29 Şubat tarihi, bazı kişilerin doğum günü. Kimilerine göre talihsizlik, kimilerine göre ise ayrıcalık olan bu durum bazı ilginç konuları da beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de doğum günü hesaplaması. ‘29 Şubat’ta doğan birinin doğum günü nasıl hesaplanır?’ sorusu, bu tarihte doğan biriyle karşılaşan kişilerin aklını kurcalayabiliyor.

29 Şubat doğumluların yaşı

29 Şubat doğumluların, doğum günlerini her 4 yılda 1 kutlamaları gerektiği akla gelse de bir sonraki doğum günü için 4 yıl beklemeyi kimse istemez! Bu sebeple 4 yıl sonra tekrar gelecek olan 29 Şubat tarihini beklemek yerine 29 Şubat’a denk gelen sonrasında 28 Şubat veya 1 Mart tarihlerini doğum günü olarak kabul etmek yaygın kullanılan bir yöntem. Gerçek yaşı hesaplamak için de kişinin doğum tarihinden bugüne kadar geçen gün sayısı dörde bölünüyor. Örneğin, 29 Şubat 2000 tarihinde doğmuş birinin 29 Şubat 2024 tarihine gelindiğinde kaç yaşında olduğunu hesaplamak işin bazı adımlar izleniyor.

Gerçek yaşı hesaplama

Doğum tarihinden bugüne kadar geçen gün sayısını hesaplamak için 29 Şubat 2000 ile 29 Şubat 2024 arasındaki dönemi hesaplamak gerekir:

• 24 yıl geçmiştir.

• Artık yılların 29 Şubat tarihleri hesaba katılmalıdır: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024.

• Bu toplamda 7 adet 29 Şubat tarihi vardır.

Bu bilgilerle doğru yaş hesaplaması yapılır:

• 24 yıl x 365 gün + 7 artık gün = 8767 gün

• 8767 günü 365 günle bölerek gerçek yaşını buluruz: 8767 gün / 365 = 24 yaş

Dolayısıyla, 29 Şubat 2000 doğumlu bir kişi, 29 Şubat 2024 tarihinde 24 yaşında olacaktır.

Hukuki yaşı hesaplama

Türkiye'de 29 Şubat doğumlu bireylerin yaş hesaplamalarında genellikle 1 Mart tarihi referans alınıyor. Bu uygulama genellikle toplumda kabul görmüş bir uygulama ve resmi olarak belirli bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmiş bir kural değil. Ancak, 29 Şubat doğumlu bireylerin yaşlarının 1 Mart tarihi olarak kabul edilmesi genellikle yaygın bir uygulama ve bu şekilde yaş hesaplamaları yapılıyor. Dolayısıyla, bu uygulamayı genellikle kişiler, aileler ve resmi kurumlar kabul ediyor. Bu konuda net bir yasal düzenleme olmamasına rağmen, genel kabul gören bir uygulama olarak biliniyor.