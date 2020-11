Dünyaya ne için geldiğimizi, hayatı ne için yaşadığımızı bulmak istememiz, problem yaşadıkça da “Neden hep aynı şeyleri yaşıyorum?” diye sorgulamamız oldukça insani ihtiyaçlar. Hayatımızın amacını bulmak için yapabileceğimiz şeylerden biri, doğum tarihimizin şifrelerini çözmek. Dan Millman’ın Hayat Amacı Sistemi, “Hayatımın amacı ne?” ve “Hayatımın amacını nasıl bulabilirim?” diye soranlar için numeroloji hesaplamanın en ilginç yöntemlerinden birini gösteriyor.

Hayat Amacı Sistemi’ni anlatan “Hayatınızın Amacı Doğum Tarihinizde Gizlidir” kitabında Dan Millman, doğum sayılarını oluşturan her ana sayıya ilişkin hayat konularından bahsederek giriş yapıyor. Yazara göre her ana sayının nitelikleri ve konuları bulunuyor. Kişi, sistem üzerinde çalışmaya başladığında herhangi bir ana sayıyla ilgili konuları, sayıların dinamiğini ve anlamını öğrenirken herhangi bir sayıyla ilişkili yetenek ve dürtülerin kişide zaten ortaya çıkmış veya halen saklı olabileceğini söylüyor. Ana sayıların nitelikleri ve konuları kitapta şöyle sıralanıyor;

1. Yaratıcılık ve güvenlik

2. İş birliği ve denge

3. İfade ve duyarlılık

4. Sağlamlık ve süreç

5. Özgürlük ve disiplin

6. Vizyon ve kabul

7. İtimat ve açıklık

8. Etki ve bolluk

9. Doğruluk ve bilgelik

10. İçsel yetenekler

Yaşam amacına denk düşen sayı, ana hayat amacı olarak o hayat yoluna sahip olmayı temsil ediyor. Elbette hayat boyunca tek bir sayının konusu içinde kalmak söz konusu olmuyor. Yazar, yaşamımız boyunca her bir sayıya ilişkin konu ile bir dereceye kadar karşılaştığımızı belirtiyor. Kişinin yaşamında en fazla etkiye kendi hayat yolu sayısı ile ilişkili konular veya zorluklar sebep oluyor.

Numerolojiye ilgisi olanların yakından tanıdığı, 25 yıldan fazla süredir ilgi çeken kitap, Hayat Amacı Sistemi’ne göre yaşam amacı sayısını göstermenin yanı sıra, kişinin doğum sayısındaki her bir sayının önemine de değiniyor. Sisteme göre, doğum sayımızın her bir sayısı hayat amacımızla ilgili gizli anlamları ortaya çıkarıyor. Bu durumu bir tabloda yer alan her bir rengin bütünlüğe hizmet etmesine benzeten Millman, ortaya koyduğu “Hayat Amacı Sistemi”nde her sayının sırası veya konumunun kişiye olan etki derecesini farklı şekilde belirleyeceğini söylüyor. Örneğin, sisteme göre 24/6 doğum sayısına sahip olan birinin, 6 rakamı ile temsil edilen “uygulanabilir vizyonu” gerçekleştirmek için önce alma-verme dengesini (2) bulmanın yollarını keşfetmesi ve süreci dikkatli şekilde yürütmesi (4) gerekiyor. Sistemdeki doğum sayısını bulmak için web sitesindeki hesaplayıcı kullanıldıktan sonra, bulunan sayıyla ilgili öneriler ve detaylar kitaptan takip edilebiliyor.

Dan Millman, “Hayatınızın Amacı Doğum Tarihinizde Gizlidir” mottosuyla ortaya koyduğu eserde doğum sayısını bulan kişiler için bir çeşit rehberlik sistemi sunuyor. Yazara göre, doğum sayımız yaşamımızda öne çıkan konularla birlikte sahip olduğumuz potansiyeli de işaret ediyor. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, potansiyeli gerçekleştirmek için kişinin öncelikle konuları çözüme kavuşturması gerekiyor. Kişinin sahip olduğu potansiyele dikkat çekilirken, doğum tarihinde bazı sayılara sahip olmanın kişiye o sayılarla ilgili konuların tekelini vermediği de vurgulanıyor. Sayıların avantaj veya potansiyel etki taşıması söz konusu olsa da Hayat Amacı Sistemi'ni kullanan kişilerin potansiyel güçlüklerin veya ihtimalleri öğrenmesinin bir avantaj da olacağı hatırlatılıyor. Millman bunu “Size tırmanılacak bir dağ verildiğinde, o yolculuğu yapacak kapasite de verilir” sözleriyle özetliyor. Engelleri temizlemenin deneyimden gelen bir bilgelik getireceğini ve bunun da hayat amacını gerçekleştirmek için bir donanım olduğunu belirtiyor.

“Hayatınızın Amacı Doğum Tarihinizde Gizlidir” kitabı, hayat yolu konularını sıralamanın ve yaşam amacını bulmanın formülünü verirken her bir hayat yolu konusunun özünü, o sayıyla ilgili yoldaki zorlukları, sayının taşıdığı nitelikleri, içerdiği potansiyelin zirve noktasını anlatırken, kişinin potansiyeline ulaşabilmesi için yapabileceği bazı eylemlerin de listesini veriyor. Deepak Chopra’nın “Hayat-Amacı Sistemi çok şaşırtıcı bir öngörü sistemi. O, hayatınızı çözümlemenize yardımcı olacak ve hayat amacınızı gerçekleştirmeniz için size rehberlik edecektir” diyerek yorumladığı sistemde, Dan Millman potansiyeli olumlu şekilde ifade etmenin, eyleme geçmenin, anlayışı derinleştirmenin yolları için de uygulanması kolay kurallar, anahtar sorular ve tavsiyeler sunuyor.