29 Eylül - 5 Ekim 2025 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 29 Eylül - 5 Ekim 2025 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

29 Eylül - 5 Ekim 2025 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 29 Eylül 2025 12:00
Esenlikler. Bu hafta gezegensel etkileşimler açısından çok sakin. Hafta sadece Merkür Jüpiter karesi ile geçecek diyebilirim. Tabi günlük etkilerde anlattığım Ay’ın açıları hariç.


Merkür Jüpiter karesi bu hafta iletişim trafiğinin ve kısa yolculukların, şehir içi yolculukların biraz abartılı derecede fazla olabileceği anlamına geliyor. Eğitim için değerlendirilebilir. İyimser hissedeceğimiz ve düşüneceğimiz bir gün fakat sorgulama isteğimiz veya eğilimimiz biraz azalabilir.


Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Yay burcunda başlıyoruz. İyimseriz demek isterdim fakat Satürn ve Neptün ile bugün sert etkileşim var. Sendromlu bir pazartesi, hem belirsizlik, hem iş yoğunluğu var. Ay ilerleyen saatlerde Oğlak burcuna geçecek.


Salı

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay Venüs ve Mars ile uyumlu etkileşimde. Bugün işlerimize odaklandığımız kadar sosyal ve enerjik de bir gün. Fakat Ay Merkür ile de sert etkileşimde olduğu için yine de kendimizi ifade ederken biraz daha dikkat etmemiz gerekebilir. Duygularımızı tam kelimelere dökemediğimiz bir gün olabilir.

Çarşamba

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün oğlak gibi karamsar ve geleneksel bir yapıda değiliz. Uranüs ile uyumlu, Jüpiter ile sert bir etkileşim var. Jüpiter sert etkileşimde de olsa genelde iyi hissettiren bir etkidir. Uranüs uyumlu açısıyla ise günü sürprizli ve daha eğlenceli bir hale getirebiliriz. Yenilik duygusu hissettiğimiz bir gün.

Perşembe

Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Bugün sabah saatleri biraz krizli geçebilir. Ay Plüton ile kavuşum yapacak. Devamında ise Güneş ile uyumlu etkileşimde olacak. Kendimizi ifademiz ve özgüvenimiz güçlenecek. Sosyal ve arkadaşlar ile enerjimizi harcayabileceğimiz bir gün.

Cuma

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün oldukça entelektüel bir gün ve eğitim, yazışmalar, anlaşmalar için oldukça güzel. Ay Merkür ile uyumlu etkileşimde.


Cumartesi

Ay Balık burcuna geçiş yapıyor. Bugün hayal gücümüz daha yüksek, daha farklı beklentilerimiz, değişiklik beklentilerimiz olabilir. Ay Uranüs ile sert etkileşimde. Sıkılganlığımız da oldukça yüksek. Ayrıca Ay Mars ile uyumlu etkileşimde. Bugün cesaret ve fiziksel enerjimiz de çok güçlü.


Pazar

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Öğle saatlerinde Jüpiter ile uyumlu etkileşime girecek. Oldukça özgüvenli, iyimser bir gün. Gece saatleri biraz daha karamsar. Ay Satürn ve Neptün ile kavuşum yapacak. Neyse ki geç saatlerde olduğu için çoğumuzun uyku saati oluyor fakat biraz karamsarlık getiren depresif bir açı diyebilirim.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


Günlük burç yorumları: 29 Eylül Pazartesi

29 Eylül 2025 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
Bugünün Yay burcu Ay'ı gerçeği arayan, canlı ve cesurdur. Günün erken saatlerinde gerçekleşen Venüs-Şiron küçük karesi, sosyal anlamda biraz uyumsuz hissetmemize neden olabilir. Duygusal mesafeyi koruma eğilimi vardır ve ilişkilerimizde benzerliklerden çok farklılıklara odaklanırız. Ancak gün ilerledikçe odağımız daha yapıcı ve olumlu hale gelir. Bugünkü Vesta-Pallas altmışlığıyla, gelenekten öğrenmek ile ileriye gitmek arasında tatmin edici bir denge kurabiliriz. Zamanlamamız iyidir ve iş ya da uzun vadeli projelerle ilgili bilinçli kararlar alabiliriz. Özel bir davaya kendimizi adayabilir ve emek harcamaya hazır olabiliriz.
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugün cömert ve affedici hissediyorsun, ilerlemeye hazırsın. Başkalarına uzandıkça yanında şifalı bir enerji var, yine de kendi yolundan gidiyorsun. Bu günlerde özellikle yalanlar ve ikiyüzlülük seni itiyor, bugün de bu vurgu artıyor. Kendine karşı dürüst olmak zor olabilir ama değişim ve gelişim için çok faydalıdır. Arkadaşlıklar ve uzun vadeli projeler üzerinde çalışmak için iyi bir gün, çünkü sezgin ve vizyonun güçlü. Seni mutlu eden basit şeyleri daha kolay fark ediyor ve takdir ediyorsun. Bugünkü geçişler, ortak inanç ve ilgi alanlarına dayalı arkadaşlıklar veya çalışma grupları aracılığıyla öğrenmeyi ve iş birliğini kolaylaştırıyor. Güvenin gerçekçi hayallerden ve girişimlerden geliyor.
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugünkü geçişler özgürleşme duygularını destekliyor. Beklentilerin bugün dengeleniyor, bu da sağlıksız baskıları bırakırken hayatını iyileştirmene yardımcı oluyor. Başarılı olmak ve genel bakış açını geliştirmek için hayatından hangi şeyleri çıkarman gerektiğini daha kolay fark edebilirsin. Hedeflerinin peşinden gitmene engel olan belirli zorluklardan veya tutumlardan kurtulmana yardımcı olacak psikolojik keşifler yapabilirsin. İçsel olarak bir şeylerin üstesinden gelmeye kararlı, duygusal şifa ve iyileşme hissine sahipsin. Bugün ayrıca insanlarla iyi ilişkiler kurmak veya başkalarını bir araya getirmek için de uygun bir zaman.
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugünün enerjileriyle birlikte, bir ilişkide güvenilirlik, adanmışlık ve istikrar ihtiyacını fark etmeye eğilimlisin ve bu, bağ kurmak için destekleyici bir ortam sunuyor. Bu, başkalarından öğrenmek ve onların da senden öğrenmesi için mükemmel bir zaman olabilir. Yalnızca gelişme, büyüme ve öğrenme arzun güçlü değil, aynı zamanda çaba göstermeye de hazırsın. Olumlu pekiştirme bugün öne çıkan bir tema. Bugün ve bu hafta ittifaklar kurabilir veya mevcut bağlarını güçlendirebilirsin. Hayatına daha fazla düzen getirmene yardımcı olan ya da seni motive eden biri önemli bir rol oynayabilir. Beyin fırtınası için de harika bir dönemdesin. Kendine güvenin var, ama ölçülü, ki bu da hayata ve genel bakış açına ideal, dengeli bir yaklaşım sağlıyor.
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugün doğal olarak kendini geliştirme çabalarına çekiliyorsun. Sadece motive değilsin, aynı zamanda çalışmaya da hazırsın! Özellikle finans, ilişkiler, sağlık, beslenme ve iş ile ilgili sağlam planlar yapabilirsin, dengelere özel bir vurgu var. Yaptığın işe adanmışlık ve tutkun seni şu anda ileriye taşıyabilir. Zamanını başarılı bir şekilde yönetmek kolayına geliyor ve işler ya da rutinler daha tatmin edici görünüyor. Bir fikir ya da görüş konusunda tutkulu olabilirsin ve fikirlerin ya da kişisel felsefen aracılığıyla başkalarına yardım ve destek sunma konumunda olabilirsin.
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugün bir işi tamamlamak için biriyle güçlerini birleştirmek sana ödüller getirebilir. Desteklendiğini ve saygı gördüğünü hissetmek hoşuna gidebilir, bu da seni daha çok çalışmaya motive eder. Olumlu geri bildirim, senin için her zaman olumsuzdan çok daha motive edicidir ve Aslanlar bazen kendini beğenmiş olarak bilinse de, gerçekte iltifat aldıklarında en iyisi olmak için daha da motive olurlar. Bugün kendine karşı dürüst olmak senin için kapılar açabilir. Bir partner ya da ilişki, seni yeni zirvelere ulaşmaya ya da yeni bir beceri öğrenmeye teşvik edebilir. Boş zamanlarına daha fazla adanmışlık ve yapı kazandırmak sana fayda sağlayabilir ve yaratıcılığın için yapıcı kanallar keşfedebilirsin. İlişkiler, başkalarına alan tanıyarak veya onların bağımsızlığını teşvik ederek bugün gelişebilir.
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün ilişkiler yoluyla büyüme ve olgunlaşma isteğin güçlü. İş, aile veya evle ilgili uzun vadeli planlar yapmak için güçlü bir gün. Olayları oldukça net görüyorsun ve projelere kendini adamaya daha isteklisin. İş ve ev hayatı mutlu şekillerde birleşebilir; işleri yoluna koymak için motive ve adanmışsın. Geleceğini, bugünü doğru şekilde değerlendirerek güçlendirebileceğin düşüncesinde olabilirsin. Hayatında denge ve uyum yaratmak ödüllendirici bir süreç olabilir.
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugün şifa bulma ya da iyilik hâlini geliştirme yollarına yöneliyorsun. Romantik bir bağı ya da dostluğu daha net görmek için olduğu kadar, artan motivasyon ve adanmışlık duygusuyla yaratıcı bir projeye odaklanmak için de iyi bir zaman. Özgüvenin sağlıklı, beklentilerin gerçekçi; bu da bilinçli seçimler yapmana yardımcı oluyor. İletişim, öğrenme, eğlence ve aşk alanlarında daha net bir vizyona sahipsin. Uzun vadeli planlar yapmak için sağlam bir yargı gücün var. Bugün fikirlerin sağlam temellere oturuyor. Bir proje, romantik bir ilişki veya uğraş, belki de sana gerçek bir amaç duygusu vererek tatmin edici olabilir. Gerçekçiliğin ve iyisiyle kötüsüyle her şeyi kabul etmeye istekli oluşun başarına katkıda bulunuyor. Çabalarından ve sonuçlarından oldukça memnun kalabilirsin.
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün şifa bulmaya ve sorunları çözmeye oldukça odaklanabilirsin. Ay gününü kaynaklar alanında geçiriyor, bu da dengeleyici bir enerji getiriyor. Aynı zamanda insanlar seni daha kolay dinliyor ve sana faydalı geri bildirimler veriyor. Bugün istikrar ve güvenliğe yapıcı bir şekilde odaklanabilirsin ve iyileştirmeler yapma konusunda oldukça motive olabilirsin. Para, ev ve aile meselelerine ya da özsaygını ve güvenlik hissini artıracak faaliyetlere emek vermeye isteklisin. Özellikle para ve kişisel eşyalarınla ilgili olarak kendini disipline etmeye yönelik adımlar şimdi oldukça başarılı olabilir ve çabaların hakkında iyi hissedebilirsin. Ayrıca kendi kimliğini bulmak, hayattan biraz daha fazlasını istemek ve hayatı daha tatmin edici kılmak için ne yapabileceğini sormak adına da iyi bir zaman. Hoş bir şekilde rekabetçi ve motive hissediyorsun, aynı zamanda bugünde yapılabilecek olana odaklanıyorsun.
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugün biriyle hoş ve olumlu bir uyum yakalayabilir ya da özel bir uğraşa keyifli bir şekilde odaklanabilirsin. Şu anda kişisel ilgi alanlarına daha derinlemesine dalmak büyük ödül getirebilir. Enerjini özel bir projeye dökmek hem tüketici hem de doğru şekillerde tatmin edici olabilir. Bir fikri hayata geçiriyor ya da bunun temellerini atıyor olsan da işleri bitirmek için öz disiplini kendinde buluyorsun ve bu tatmin edici geliyor. Özellikle çalışmalarına ve iletişim projelerine özel çaba harcamak öne çıkan bir tema olabilir. Kişisel gelişimine sağlam ve makul bir yaklaşımla yöneliyorsun ve temkinli ilerlemek sana iyi hissettiriyor.
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugün başkaları senden tavsiye almak isteyebilir ve sen de yardım etmeye hazırsın, ancak kendi işini yapma ve kendi sonuçlarına varma konusunda da oldukça bağımsız hissediyorsun. Projeleri tamamlama, düzenleme ve organize etme ile para veya eşyalarını yönetme konusunda yanında iyi bir enerji var. Hatta unutmuş olduğun veya hakkın olduğunu bilmediğin kaynakları keşfedebilirsin. Bugünkü enerjilerle başarılı bir yaklaşım, hem güvenlik hem de büyüme ihtiyaçlarına dikkat etmeyi içeriyor. Kendini yenileme ve dinlenme ihtiyacını dikkate almak neredeyse kesin sonucu garantiliyor. Finansal ve profesyonel anlamda daha fazla bağımsızlık arzusu, şu anda yaptığın iş için güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir. Yine de Ay'ın gün boyu doğum haritanda on ikinci evinde olması, dinlenme ve detoks ihtiyacına işaret ediyor. Duygusal beslenme, biraz yalnızlık, meditasyon veya dinlenme aracılığıyla gelebilir.
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugünkü geçişler, uzun vadeli yeni fikirler ve planlar oluşturmak için güçlü bir destek sunuyor. Hem pratik dünya hem de yüksek ideallerin ve hedeflerin konusunda iyi bir sezgiye sahipsin. Arkadaşlar yardımcı olabilir ve işine ya da hedeflerine fayda sağlayacak bilgilerle karşılaşabilirsin. Ayrıca özel bir hayali veya uğraşıyı gerçekleştirmeni sağlayacak planlar yapmaya hazır hissedebilirsin. Uzun süredir hayalini kurduğun bir şeyi gerçeğe dönüştürmek mümkün görünüyor. Sorumluluklarını yerine getirmek veya daha fazla odak ve adanmışlık göstermek güçlü bir başarı ve mutluluk duygusu sağlayabilir. İş birliği yapmak, pazarlık etmek ve sorun çözmek, bağlı ve makul bir ortamda başarılı olur.
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugün, senin için en önemli olana odaklanmak için harika bir gün. Tetiklenmeyi veya öfkeyi bıraktığında ve affettiğinde kendini en iyi hissediyorsun. Bugün şifa çalışmaları yapmak için güçlü bir gün. Öğretmek veya rehberlik etmek için iyi bir konumdasın. İyimserlik ile gerçekçilik arasında sağlıklı bir dengeye ulaşıyorsun ve özellikle inandığın değerlere daha yakın bir yaşam sürmek konusunda hayatını iyileştirmek için gerçekten çaba göstermeye hazırsın. Karar verme becerilerin bugün güçleniyor ve yüksek motivasyonunla birlikte, adım adım ilerlemenin değerini de görebiliyorsun. Kişiliğin, uyum yaratma ve arabuluculuk yapma yeteneğinle de parlıyor.


