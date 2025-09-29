29 Eylül - 5 Ekim 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta gezegensel etkileşimler açısından çok sakin. Hafta sadece Merkür Jüpiter karesi ile geçecek diyebilirim. Tabi günlük etkilerde anlattığım Ay’ın açıları hariç.

Merkür Jüpiter karesi bu hafta iletişim trafiğinin ve kısa yolculukların, şehir içi yolculukların biraz abartılı derecede fazla olabileceği anlamına geliyor. Eğitim için değerlendirilebilir. İyimser hissedeceğimiz ve düşüneceğimiz bir gün fakat sorgulama isteğimiz veya eğilimimiz biraz azalabilir.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Yay burcunda başlıyoruz. İyimseriz demek isterdim fakat Satürn ve Neptün ile bugün sert etkileşim var. Sendromlu bir pazartesi, hem belirsizlik, hem iş yoğunluğu var. Ay ilerleyen saatlerde Oğlak burcuna geçecek.

Salı

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay Venüs ve Mars ile uyumlu etkileşimde. Bugün işlerimize odaklandığımız kadar sosyal ve enerjik de bir gün. Fakat Ay Merkür ile de sert etkileşimde olduğu için yine de kendimizi ifade ederken biraz daha dikkat etmemiz gerekebilir. Duygularımızı tam kelimelere dökemediğimiz bir gün olabilir.

Çarşamba

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün oğlak gibi karamsar ve geleneksel bir yapıda değiliz. Uranüs ile uyumlu, Jüpiter ile sert bir etkileşim var. Jüpiter sert etkileşimde de olsa genelde iyi hissettiren bir etkidir. Uranüs uyumlu açısıyla ise günü sürprizli ve daha eğlenceli bir hale getirebiliriz. Yenilik duygusu hissettiğimiz bir gün.

Perşembe

Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Bugün sabah saatleri biraz krizli geçebilir. Ay Plüton ile kavuşum yapacak. Devamında ise Güneş ile uyumlu etkileşimde olacak. Kendimizi ifademiz ve özgüvenimiz güçlenecek. Sosyal ve arkadaşlar ile enerjimizi harcayabileceğimiz bir gün.

Cuma

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün oldukça entelektüel bir gün ve eğitim, yazışmalar, anlaşmalar için oldukça güzel. Ay Merkür ile uyumlu etkileşimde.

Cumartesi

Ay Balık burcuna geçiş yapıyor. Bugün hayal gücümüz daha yüksek, daha farklı beklentilerimiz, değişiklik beklentilerimiz olabilir. Ay Uranüs ile sert etkileşimde. Sıkılganlığımız da oldukça yüksek. Ayrıca Ay Mars ile uyumlu etkileşimde. Bugün cesaret ve fiziksel enerjimiz de çok güçlü.

Pazar

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Öğle saatlerinde Jüpiter ile uyumlu etkileşime girecek. Oldukça özgüvenli, iyimser bir gün. Gece saatleri biraz daha karamsar. Ay Satürn ve Neptün ile kavuşum yapacak. Neyse ki geç saatlerde olduğu için çoğumuzun uyku saati oluyor fakat biraz karamsarlık getiren depresif bir açı diyebilirim.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

