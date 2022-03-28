28 Mart - 3 Nisan 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Bu haftanın en önemli iki gökyüzü olayından biri 1 Nisan’da yaşayacağımız Koç Yeniay’ı ve hafta başında etkisi çok güçlü hissedilecek Venüs Satürn kavuşumu olacak. Koç Yeniay’ı ile ilgili detaylı yazıyı önümüzdeki günlerde paylaşacağım.

Venüs Satürn kavuşumu ise özellikle ikili ilişkilerde ve tüm sevgi alışverişi ile ilgili konularda bizi biraz mahrum bırakan, ihtiyaçlarımızın karşılanmasını engelleyen veya yavaşlatan. Veya daha tatminsiz ve beklentilerimizin yüksek olmasını sağlayan bir etki. Bu iki gezegenin de Kova burcunda olması sebebiyle tüm sosyal ilişkilerimizde kısa süreli bir izolasyon söz konusu olabilir. Sevdiklerimizle aramız bir nebze açılabilir.

Ayrıca estetik işlemler için de pek elverişli bir zaman değil. Güzellik, ev dekorasyonu gibi konularda yeni başlangıçlar, yeni kararlar almak yerine mevcut olan üzerinde daha fazla uğraşmak, sorumluluk almak, odaklanmak ve dağılan parçaları düzeltmek, gereksiz olanları elemek gibi yaklaşımlar bu dönem için daha doğru olacaktır. Ayrıca tüm ilişkilerimize de daha gerçekçi yaklaşacağımız, karşımızdaki taraf için sorumluluk almamız gereken durumları oluşturabilecek bir dönemdeyiz.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Haftaya Ay Kova ile başlıyoruz. Haftanın en elektrikli günü. Ay gün içerisinde sırasıyla Mars Venüs ve Satürn ile kavuşacak. Venüs Satürn kavuşumunun da kesinleştiği bu gün bizim için biraz sorumlulukların ve hareket gerekliliğinin fazla olduğu bir gün olabilir.

Salı

Ay, Balık burcuna geçiyor. Haraketli bir hafta başlangıcından sonra biraz daha sakinlediğimiz, hobilerimize ağırlık verebileceğimiz bir gün. Ay gün içerisinde fazla açı da yapmayacak.

Çarşamba

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Haftanın ilginç günlerinden bir tanesi zira Balık’taki ay iki Balık burcu yöneticisi Jüpiter ve Neptün ile sırasıyla kavuşacak. Bu da çok yüksek oktavlı, hassas, duygusal, romantik, empati yapabilen, kendini iyilik için feda edebilen, yaratıcılık konularında çok çok elverişli bir güne işaret ediyor.

Perşembe

Ay, sabah saatlerinde Koç burcuna geçiş yapacak ve Yeniay formasyonuna hazırlanacak. Yeni başlangıçların hızlandığı, daha enerjik ve spontane olduğumuz bir dönem. Ayrıca bu yeni başlangıçlar belli bir temizlik ile gelebilir zira Ay Pluto ile de uyumlu bir açı içerisinde. Bizi engelleyen, yavaşlatan konuları eleyebildiğimiz bir gün.

Cuma

Yeniay günü. Ay Koç burcunda Güneş ve Merkür ile kavuşuyor. Tüm yeni başlangıçlar için oldukça belirgin, bizi yeni başlangıçlara niyetimiz olmasa bile sürükleyebilecek bir gün. İletişimimiz, kendimi ifademiz oldukça fazla, hareketli bir gün.

Cumartesi

Ay, Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve gün içerisinde Venüs Mars ve Satürn ile uyumlu bir açı formasyonu içerisinde. Bu günü sosyal, enerjik, sevdiklerimizle sevgi alışverişinde geçirebilir, kendimizi iyi ifade edebiliriz. Ayrıca sportif konularda yeni başlangıçlar için inanılmaz pozitif etkili bir gün.

Pazar

Ay, Boğa burcuna geçiyor. Haftanın sakin günlerinden fakat akşam saatlerinde Ay Uranüs kavuşumu gerçekleşecek ve sürpriz gelişmelere açık, yine de hareketli, değişken bir gün. Farklı şeyler yapmak isteyebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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