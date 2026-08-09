10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Merkür bugün güneş haritandaki üçüncü eve, yani iletişim, öğrenme ve yakın çevre alanına geçiyor. 25 Ağustos'a kadar sürecek bu transit boyunca iletişim kurmaya, insanlarla bağlantı oluşturmaya ve daha hareketli bir yaşam sürmeye her zamankinden daha istekli olabilirsin. Bu canlandırıcı döngüde daha konuşkan, kendini daha rahat ifade eden, meraklı ve sosyal bir ruh halinde olacaksın. Düşüncelerini daha akıcı bir şekilde dile getirebilir, zaman zaman ise oldukça objektif ve analitik bir üslup kullanabilirsin. İnsanlarla daha sık iletişime geçme ve bağlantıda kalma eğilimin artıyor. Bu dönemin öne çıkan temaları arasında önemli haberler almak veya paylaşmak, zaman zaman dedikodulara kulak vermek, bilgi toplamak, günlük işlerini daha yakından takip etmek, kısa yolculuklar yapmak, sık sık dışarı çıkmak ve kardeşlerin ya da yakın çevrendeki insanlarla daha fazla vakit geçirmek yer alıyor. Merak ettiğin konuların peşinden gitmekten büyük keyif alacağın hareketli bir dönem seni bekliyor. Ancak günün ikinci yarısında hassas konular gündeme gelebilir ya da duyacağın veya söyleyeceğin bir söz canını sıkabilir. Bu durum kasıtlı olmayabilir; ancak etkisi yine de hissedilebilir. Bir yanın bunu görmezden gelip yoluna devam etmek isterken, diğer yanın ya da hayatındaki bir kişi bu konunun üzerini kapatmana izin vermeyebilir. Aslında bu meseleyi açıkça ele almak uzun vadede senin yararına olacaktır ve sonunda kendini çok daha iyi anlamanı sağlayabilir. Yine de bugün kelimelerini özenle seçmen ve iletişimde biraz daha dikkatli davranman faydalı olacaktır.