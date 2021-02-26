Merhaba. 27 \u015eubat \u0130stanbul saati ile 11.17\u2019de Ba\u015fak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Ba\u015fak burcu toprakla, d\u00fczenle, detaylarla, i\u015f hayat\u0131yla, bizi u\u011fra\u015ft\u0131ran, sorgulamam\u0131z\u0131, detaya inmemizi, analiz yapmam\u0131z\u0131 gerektiren hatta bizi bir nevi k\u00f6lele\u015ftiren i\u015flerimiz ile alakal\u0131d\u0131r. Ayr\u0131ca Ba\u015fak sa\u011fl\u0131k ve temizlik konular\u0131 ile de yak\u0131ndan alakal\u0131d\u0131r. Bu d\u00f6nemde i\u015f d\u00fcnyas\u0131, toprak ve tar\u0131m ile ilgili konular, \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131 ile ilgili konular ve sa\u011fl\u0131k konular\u0131 d\u00fcnyada, \u00fclkemizde ve ki\u015fisel hayatlar\u0131m\u0131zda \u00f6n plana \u00e7\u0131kacak. \u00a0 Dolunay derecesi an haritas\u0131nda Uran\u00fcs ile uyumlu a\u00e7\u0131lar al\u0131yor. Bu da i\u015f hayat\u0131m\u0131za, kariyerimize, toprakla ilgili yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131z veya toprakla ilgili i\u015flerimize, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131za, g\u00fcnl\u00fck i\u015f ve sa\u011fl\u0131k rutinimize g\u00fczel yeni ba\u015flang\u0131\u00e7lar, bizi bir ad\u0131m \u00f6teye getirecek hareketler getirecektir. Global anlamda sa\u011fl\u0131k ve a\u015f\u0131 ile ilgili olumlu geli\u015fmeler, kriptoparalarda y\u00fckseli\u015flerin devam\u0131 s\u00f6z konusu olabilir. Ayr\u0131ca Dolunay derecesi THUBAN sabit y\u0131ld\u0131z\u0131 ile kavu\u015fum a\u00e7\u0131s\u0131 i\u00e7erisinde. THUBAN fiziksel veya spirit\u00fcel hazineler anlam\u0131na gelen bir sabit y\u0131ld\u0131zd\u0131r. Bu d\u00f6nemde i\u015f hayat\u0131m\u0131z ve sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z ile ilgili meydana gelecek de\u011fi\u015fimler tabiri caizse \u201chazine\u201d de\u011ferinde faydalar sa\u011flayabilir. \u00a0 An haritas\u0131n\u0131n Y\u00fckselen burcunun \u0130kizler oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcyoruz. Bu da ileti\u015fimin, k\u0131sa yolculuklar\u0131n, e\u011fitim konular\u0131n\u0131n trafi\u011finin artt\u0131\u011f\u0131na haber vermekte. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki s\u00fcre\u00e7te pandemi k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n\u0131n gev\u015fetilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrsek bizi daha hareketli g\u00fcnlerin bekledi\u011fi a\u015fik\u00e2r. \u00a0 Y\u00fckselen bur\u00e7lar \u00fczerinden de\u011ferlendirecek olursak; \u00a0 Y\u00fckselen Ko\u00e7 En \u00e7ok sa\u011fl\u0131k, i\u015f ve ileti\u015fim trafi\u011fi etkileri Y\u00fckselen Ko\u00e7\u2019lar taraf\u0131ndan hissedilecek. Bu d\u00f6nemde yeni i\u015f anla\u015fmalar\u0131 yapabilir, yeni sa\u011fl\u0131k rutinlerine ba\u015flayabilir, i\u015finiz ile ilgili ileti\u015fim trafi\u011finiz artabilir. \u00a0 Y\u00fckselen Bo\u011fa Y\u00fckselen Bo\u011fa\u2019lar i\u00e7in a\u015fk, e\u011flence, yarat\u0131c\u0131l\u0131k ve varsa \u00e7ocuklar konusu \u00f6n planda. G\u00fcndemlerine yeni bir spor rutini ekleyebilirler zira bu d\u00f6nemde ba\u015flayacaklar\u0131 sportif aktivitelerden \u00e7ok fayda sa\u011flayacaklar. Hobilere ve varsa sahne konular\u0131na da a\u011f\u0131rl\u0131k verebilirler. \u00a0 Y\u00fckselen \u0130kizler Y\u00fckselen ikizler i\u00e7in ev, aile, yuva, gayrimenkul konular\u0131 \u00f6n plana \u00e7\u0131kacak. Gayrimenkul yat\u0131r\u0131mlar\u0131, arkada\u015flar\u0131yla evde ge\u00e7irecekleri aktiviteler veya ortak bir ama\u00e7 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma konular\u0131 bu d\u00f6nemde fayda getirecek konular aras\u0131nda. \u00a0 Y\u00fckselen Yenge\u00e7 Y\u00fckselen Yenge\u00e7 i\u00e7in ileti\u015fim, karde\u015fler, akrabalar, yak\u0131n \u00e7evre, yolculuklar ve e\u011fitim konular\u0131 \u00f6n planda. \u00dczerinde daha fazla d\u00fc\u015f\u00fcnmek ve \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 gereken, detay ve sorumluluk gerektiren yaz\u0131 ve e\u011fitim i\u015fleri g\u00fcndemde olacakt\u0131r. \u00a0 Y\u00fckselen Aslan Y\u00fckselen Aslan\u2019lar i\u00e7in finansal konular, sahip olduklar\u0131 mallar ve para konular\u0131 \u00f6n planda olacak. Para konusunda sorumluluk almalar\u0131 gereken, hesap yapmalar\u0131 gereken bir d\u00f6nemdeler. Kariyerden kazand\u0131klar\u0131 gelirlerde art\u0131\u015f olabilir. Finansal pazarl\u0131klar i\u00e7in uygun bir d\u00f6nem. \u00a0 Y\u00fckselen Ba\u015fak Y\u00fckselen Ba\u015faklar i\u00e7in olduk\u00e7a belirgin ge\u00e7ecek bu Dolunay \u00f6zellikle i\u015f ve sa\u011fl\u0131k konularda belli tamamlanma enerjileri ta\u015f\u0131yor. \u0130\u015f ve sa\u011fl\u0131k konularda bir devrin sonu veya ge\u00e7ece\u011finiz ba\u015fka bir bilin\u00e7 durumu olabilir. Duygusal yo\u011funlu\u011funuzun bu konularda daha fazla oldu\u011fu bir d\u00f6nem. E\u011fitim ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z ve vizyon sahibi oldu\u011funuz konular, yabanc\u0131lar veya \u00f6\u011fretmenlerinizden destek alarak kendinizi bir ad\u0131m \u00f6teye ta\u015f\u0131yabilirsiniz. \u00a0 Y\u00fckselen Terazi Bu d\u00f6nemi en kapal\u0131 veya en az belirgin ge\u00e7irecekler y\u00fckselen Teraziler olacak. Bu d\u00f6nemde i\u015f hayat\u0131n\u0131zda g\u00f6z\u00fcn\u00fczden ka\u00e7an veya size yeterince bilgi verilmemi\u015f, hatta arkan\u0131zdan \u00e7evrilen i\u015fler olabilir. Sa\u011fl\u0131k ve hastane konular\u0131yla u\u011fra\u015fman\u0131z gerekebilir. Bilin\u00e7alt\u0131nda veya psikolojinizde baz\u0131 \u015feylerin sonu ile belli fark\u0131ndal\u0131klar ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131z bir d\u00f6nem olacak. \u00a0 Y\u00fckselen Akrep Y\u00fckselen Akrepler i\u00e7in insan gruplar\u0131, arkada\u015f gruplar\u0131, proje gruplar\u0131 gibi ortak bir hedef u\u011fruna \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z topluluklardaki yeriniz \u00f6n plana \u00e7\u0131kacak. Bu konularla ilgili belli sonlanmalar ve yeni ba\u015flang\u0131\u00e7lar ya\u015fayabilirsiniz. Birebir arkada\u015fl\u0131k etti\u011finiz ki\u015filer, e\u015finiz veya orta\u011f\u0131n\u0131z ile bu gruplar i\u00e7inde bulunabilir ve \u00e7al\u0131\u015fabilirsiniz. \u00a0 Y\u00fckselen Yay Y\u00fckselen Yay i\u00e7in bu d\u00f6nem kariyer ve ba\u015far\u0131 \u00f6n planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili baz\u0131 konularda biti\u015fler ve yeni ba\u015flang\u0131\u00e7lar ya\u015fayabilirsiniz. Toplum \u00f6n\u00fcndeki etiketiniz, kimli\u011finiz ve bilinirli\u011finiz ile ilgili konular da g\u00fcndemde. Sab\u0131rl\u0131 ve sorumluluk sahibi bir tav\u0131r i\u00e7erisinde oldu\u011funuzda bu sizi kariyerinizde bir ad\u0131m \u00f6teye ta\u015f\u0131yacakt\u0131r. Ayr\u0131ca i\u015f arkada\u015flar\u0131n\u0131zdan da destekler alabilirsiniz. \u00a0 Y\u00fckselen O\u011flak Bu d\u00f6nemde akademik konular, e\u011fitim konular\u0131, yurtd\u0131\u015f\u0131 ile ilgili konular, yolculuklar ve yay\u0131nc\u0131l\u0131k konusunda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131z \u00f6n planda olacakt\u0131r. E\u011fitim alan\u0131nda iseniz s\u0131navlar veya haz\u0131rlaman\u0131z gereken yaz\u0131lar, yay\u0131nlar olabilir. Yarat\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131z ve sahne becerileriniz size bu alanlarda yeni a\u00e7\u0131l\u0131mlar sa\u011flayacak ve destek olacak. \u00a0 Y\u00fckselen Kova Y\u00fckselen Kova\u2019lar i\u00e7in bor\u00e7lar, krediler, alacak verecek konular\u0131, ortakla\u015fa veya e\u015fin gelirleri konular\u0131 \u00f6n plana \u00e7\u0131kacak. Bu d\u00f6nemde yapaca\u011f\u0131n\u0131z baz\u0131 finansal harcamalar \u00fczerinde detayl\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmek ve hesap yapmak durumundas\u0131n\u0131z. Ailenizden bor\u00e7lar\u0131n\u0131z ile ilgili maddi destekler alman\u0131z g\u00fcndemde. \u00a0 Y\u00fckselen Bal\u0131k Y\u00fckselen Bal\u0131k i\u00e7in g\u00fcndeme gelecek konular ortakl\u0131klar ve ikili ili\u015fkiler olacak. Evlilik veya ortaklar\u0131n\u0131zla ilgili birtak\u0131m \u015feyleri d\u00fczeltmek, masaya yat\u0131rmak ve analiz etmek \u00fczere bir araya gelebilirsiniz. Karde\u015fleriniz ve akrabalar\u0131n\u0131z size bu konularda destek olabilir. E\u011fer konu ortakl\u0131k ise \u00e7evreniz ve ileti\u015fimde oldu\u011funuz ki\u015filer size fayda sa\u011flayabilir. \u00a0 Haber i\u00e7in t\u0131klay\u0131n\u0131z...