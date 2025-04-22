27 Nisan 2025 Boğa burcunda Yeniay

Esenlikler. 27 Nisan saat 22:31'de Boğa burcunun 7. derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Boğa burcundaki tüm gökyüzü olayları maddi güvenlik konuları ile, lüks, konfor, sahip olduklarımız, finansal kaynaklarımız ile alakalıdır. Bu dönemde dünya genelinde ve ülkemizde para piyasaları hareketlenebilir, alacak verecek konuları, maddi kaynaklarımızla ilgili yeni gelişmeler hayatımızda yer alabilir.

An derecesi haritanın 5. evinde. Bu da borsada yine birtakım kırılmalara, düşüşlere yol açabilecek gelişmelere, spekülasyonlara yol açabilir. Çocuklarla ilgili konular, sanatçılar ve spor dünyası ile ilgili belirgin kırılmalar olabilir. Bu kırılmaları yaratan Mars ve Plüton’un karşıtlığına an derecesinin kare yapması olacak. Mars Plüton açısı haftalık yazımda da bahsettiğim gibi çok sert, çok patlayıcı ve koparıcı olabilir. Bu dönemde yine siyasi krizler çıkabilir. Kazalar, tartışmalar konusunda daha dikkatli olmamız gereken bir 15 günlük sürece giriyoruz. Olayların en belirgin zamanı 27 Nisan ve önceki 1 hafta olabilir.

Mars ve Plüton haritanın 2. ve 8. evinden karşıt yapıyorlar. Bu da yine para piyasalarına, finansal konulara işaret ediyor.

An derecesine HAMAL, SCHEDIR sabit yıldızlarından kavuşum DIADEM sabit yıldızından paralel açı var. Haritanın yükselen burcu Yay ve yükselene de ANTARES sabit yıldızı kavuşum yapıyor. ANTARES oldukça olumlu bir sabit yıldızdır ve ana pozitif bir hava katar. Fakat biraz takıntılı ve obsesif tarafımızın da daha fazla ortaya çıkmasına sebep olabilir.

HAMAL bağımsızlığı ve kendi yolumuzda gitmek için uyguladığımız direnci anlatırken SCHEDIR kadınlarla ilgili konulara vurgu yapıyor ve kadın gücünü ortaya çıkaracak birtakım olaylara gebe bir dönem olabileceğini gösteriyor. DIADEM sabit yıldızının anlamı ise fedakarlık. Yani diplomatik, fedakar, bağımsız ve kendi yolumuzda gittiğimiz, her ne kadar pozitif bir tarafı olsa da çok agresif ve kırılmalarla, krizlerle dolu bir yeniay bizleri bekliyor. Kişisel tartışmalardan uzak bir şekilde, daha sağduyulu davrandığımız bir dönem diliyorum.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Finansal konularda yeni gelişmelere açık bir dönem. Yeni bir projeye başlayabilir, yeni bir gelir kaynağı yaratabilir, iş teklifleri alabilirsiniz. Bu dönemde mevcut finansal durumunuzu değiştirmek adına adımlar atabilir veya dışarıdan gelen sürpriz gelişmelere ayak uydurmak durumunda kalabilirsiniz.

Yükselen Boğa

Oldukça önemli bir yeniay sizler için. Hayatınızın geneli ile ilgili önemli yenilikler dönemi ayrıca fiziksel görünüşünüz ve imajınız da değişecek. Konfor alanınızdan çıkmaya daha çok zorlandığınız bir dönem.

Yükselen İkizler

Finansal konularda kontrolünüz dışında harcamalar gündeme gelebilir. Tam olarak araştırmadığınız konularla ve insanlarla finansal konularda anlaşmalar yapmak için doğru bir zaman dilimi değil. Bilinçaltı zorlamaları yaşadığınız, değişmek istediğiniz fakat bu değişikliği hayatınıza nasıl uygulayacağınızı bilmediğiniz bir dönem olabilir.

Yükselen Yengeç

Arkadaşlarınızla finansal alışverişleriniz, alacak verecek konuları, arkadaşlığınızın devamlılığıyla ilgili konular, kariyerden elde ettiğiniz gelirler bu dönemde vurgu kazanıyor. Sosyal ortamınızda sürpriz değişiklikler olabilir, sıra dışı insanlar hayatınıza girebilir.

Yükselen Aslan

Kariyerinizdeki devamlılığınız huzurunuz bu dönemde sorgulama altında. Bu alanla ilgili önemli değişikliklere şahit olabilirsiniz. Kariyer değişiklikleri yüzünden ev değiştirebilir, ailenizde değişiklikler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Başak

Akademik konulardaki finansal konular, uzak akrabalarla olan para alışverişleriniz veya uluslararası işleriniz veya yolculuklarla ilgili yeni gelişmelere, yeni eğitimlere, yayıncılıkla ilgilenenler varsa bu konularda elde ettiğiniz maddi gelirler sorgulama altında olacak. Bu konularda sizi tamamen farklı bir yöne yönelten gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Terazi

Finans konularında, özellikle harcamalar, eş ile ortak gelirleriniz, krediler ve borçlar alanında yeni gelişmeler söz konusu olabilir. 8. Evde gerçekleşen bu yeniay hayatınıza birtakım korkuları, tehlikeleri de getirebilir. Düşünmeden hareket etmek aleyhinize çalışacaktır.

Yükselen Akrep

İkili ilişkileriniz, varsa evliliğiniz ile ilgili konularda yeni gelişmeler yaşanabilir. Bir taşınma da bu dönemin önemli olabilecek konuları arasında. Hayatınıza sıra dışı insanlar girebilir, ani bir ortaklık kararını da alabilirsiniz.

Yükselen Yay

Günlük işler, evcil hayvanlar, sağlık ile ilgili konularda belirgin gelişmeler yaşanabilir. Sağlık konusuna dikkat etmek gerekli. İş ortamınız, iş yapış şekliniz veya iş arkadaşlarınız tamamen yeni bir forma bürünebilir. Boğaz ve üst solunum yollarına dikkat etmekte fayda var.

Yükselen Oğlak

Aşk ilişkileriniz, varsa çocuklarınız ile ilgili yenilikçi durumlar söz konusu. Hayatınıza yeni flörtler, sıra dışı insanlar girebilir. Var olan flörtünüz ile ilgili duygusal konuları sağlamlaştırma zamanı. Ayrıca yine çocuklar ve eğlence, hobiler ile ilgili para girdisi veya çıktısı yaşayacağınız birtakım gelişmeler de yaşanabilir.

Yükselen Kova

Aile, ebeveynler, özellikle baba ve ev, gayrimenkul konularında finansal başlıkların, yatırımların, alacak verecek konularının ön plana çıktığı bir dönem. Tarımla ilgilenen veya arsa yatırımı düşünenler için oldukça uygun bir zaman. Ev, şehir veya ülke değişikliğinin gündeme gelebileceği bir dönem.

Yükselen Balık

Eğitim, şehir içi veya kısa yolculuklar, akrabalar, yazışmalar ile ilgili konuların vurgulandığı bir dönem. Bu konular genellikle finansla bağlantılı olabilir. Yeni bir finans anlaşması veya çevrenizle, kardeşlerinizle, yakın akrabalarınızla aranızdaki para alışverişleri konuları gündemde.