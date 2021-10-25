25 - 31 Ekim 2021 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 25 -31 Ekim 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

25 - 31 Ekim 2021 haftalık burç yorumları
Astroloji
25 Ekim 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu hafta yine Venüs başrolde olacak. Haftayı kapatacağımız zorlu Güneş Satürn karesi öncesi Venüs önce Neptün ile bulanık bir kare açı gerçekleştirecek. Bu dönemde ikili ilişkilerde fazla idealize etme, yanlış hedefler veya beklentiler koyma ve sonucunda hayal kırıklığına uğrama gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Bu etki hafta başında daha belirgin. Hafta ortasında ise Venüs oldukça güzel bir açı kombinasyonuna girecek ve hafta başındaki aşırı hassas durumlar temizlenecek. Venüs Jüpiter altmışlık açısına şahit olacağız bu da sosyal hayatımızı genişletecek ve kısmetimizi artıracak. Hafta sonunda yani bayram ve takip eden hafta sonu tatil de olsa bizi birtakım sorumluluklar alıkoyabilir, kendimizi doğru ifade edemediğimiz, ifademizin enerjimizin blokelendiği, uğraştırıcı birkaç gün geçirebiliriz. Yine hafta sonunda Mars burç değiştirerek oldukça güçlü olduğu Akrep burcuna geçecek. Azim ve kararlılığımız artacak, enerjimiz biraz daha sessiz ve derinden fakat oldukça yüksek bir şekilde ilerleyecek. Bankacılık, odaklanma isteyen konular, hak hukuk adalet, sportif faaliyetler özellikle savunma sporları için oldukça güzel bir yılsonu geçireceğiz.


Günlük etkilere geçecek olursak


Pazartesi

Ay, ikizler burcunda ilerliyor. Gün içerisinde iletişim ve kısa yolculuk trafiğimiz oldukça fazla olabilir. Gün içerisinde Ay’ın Venüs ile yapacağı karşıt açı ile ikili ilişkilerdeki bilgi alışverişimiz de oldukça hızlanacak.


Salı

Ay, Yengeç burcuna geçiş yapıyor ve hızlı başlayan hafta biraz duruluyor. Sevdiklerimize odaklandığımız günler içerisindeyiz. Haftanın Venüs Neptün karesi dışında güzel etkilerinden. Güneş ile olumlu açı yapacak olan Ay ile ikili ilişkilerdeki uyum teması Venüs’ün sert açılarına rağmen belli bir güç seviyesinde.


Çarşamba

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Merkür ile bir kare açı gerçekleştiriyor bu da iletişimde duyguları tam olarak ifade edememe duygusuna sebep olabilir.


Perşembe

Yengeç burunca ilerleyen ay Aslan burcuna günün ilerleyen saatlerinde geçiş yapacak. Mars ile de sert bir görünüm yapacak olan Ay bu günü biraz daha agresif, girişken ve tartışmacı yapabilir.


Cuma

Aslan burcunda ilerleyen ay Güneş ile sert bir açı kombinasyonuna girecek. Bugünlerde Satürn karesine iyice yaklaşan Güneş ile üçlü bir kombinasyon gerçekleştirecek. Haftanın en zor günlerinden biri. Egosal problemlere, otorite ile ilgili problemlere dikkat. İyi bayramlar


Cumartesi

Ay, Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Zorlu Güneş Satürn gölgesinde nispeten duygusal olarak daha eğlendiğimiz, özgüvenimizi yüksek tutabildiğimiz bir gün. Ayrıca iletişim olarak da güçlü bir gün olacak, dostlarla fikir alışverişi açısından oldukça verimli.


Pazar

Ay, Başak burcuna geçiyor ve gün içerisinde Güneş ve Mars ile olumlu kontaktlar gerçekleştiriyor. Güneş Satürn karesinin de uzaklaşması ile birlikte daha olumlu daha enerjik daha hareketli ve sağlığımıza odaklandığımız bir pazar geçireceğiz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

Instagram: korhankilinckaya



Yıldızınız bugün neler söylüyor?

25 Ekim 2021 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün rasyonel düşünmekle duygusallığınızı serbest bırakmak arasında kalabilirsiniz. Beklenmedik olaylar, sizi bu ikilemden hızlıca sıyıracaktır. Her şekilde seçtiğiniz yol, sizi net planlara götürebilecek. Günün bir olumsuz tarafı olacaksa bu, insanların tarafından sevilme ve kabul görme arzusunuz, mantığınızı bastırması olabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakın bir ilişkide samimi bir konuşma, her şeyi daha net görmenize yardımcı olabilir. Karşınızdaki kişinin size para veya inançlarınız konusunda baskı yaptığını hissedebilirsiniz. Yine de, şu anda bu konulara pembe gözlüklerle bakıyorsanız kendinize karşı dürüst olmaya çalışın. Size yöneltilen suçlamalar kırıcı olsa da tamamen asılsız olmayabilir
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Paranızı akıllıca yönettiğiniz tüm zamanlar, şu anda size gurur duyacağınız sonuçlar veriyor olabilir! Bu yeni keşfedilen finansal güvenlik, kaynaklarınızın bir kısmını kendileri için isteyen başkalarını cezbedebilir. Paranızla ne yapmanız gerektiğine dair fikirleri size doğru gelmiyorsa, bunu onlara doğrudan söylemeniz gerekebilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi açıklamak artık her zamankinden daha kolay olabilir, ancak yine de kendinize bunu yapmak için izin vermeniz gerekecek. Yakın ilişkilerinizden birinin güçlü dinamiği sizi kendinizi arka plana atmaya itebilir. Yoğun bir dönem geçirirken biraz mola verebilmek için gerekiyorsa bazı absürtlükler yapın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün evinizi güzelleştirme ve bazı tadilatlar yapma konusunda ayakları yere basan fikirlerle gelebilirsiniz. İnsanlara gönül koymadan önce, ihtiyaç ve isteklerinizi dile getirmeden anlayamayacaklarını aklınızda bulundurun. Paylaşmak, size gerçekçi çözümler getirebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Koşullar size kişisel hayatınız hakkında geniş sosyal çevrenizle normalden daha fazlasını paylaşma fırsatı verebilir. Bugün kelimelerin sizden akarak doğru yere ulaştığını hissedeceksiniz. Dikkat edin, fazlasını paylaşmak kısa süreli bir rahatlama sağlasa da uzun vadede doğuracağı sonuçlarla büyük sıkıntılar yaratabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakın ilişkilerinizden birini açıkça okuyabilmek şu anda sizin için biraz zor olabilir. İlişkinizin dışındaki insanların bağlantınızı nasıl gördüğü konusunda o kadar endişeli olabilirsiniz ki ilişkinin bir parçası olmanın gerçekte nasıl bir şey olduğunu unutabilirsiniz. Bu bağlantının finansal veya maddi bileşenine odaklanmak, gerçeğe olan bağı korumanıza yardımcı olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU İnsanlar, bugün onlar için olağan sorumluluklarınızın ötesinde şeyler yapmanız için sizi ikna etmeye çalışabilirler. Güvenliğe duyulan özlem, sizi bu isteklere teslim olmaya teşvik edebilir, çünkü bunlara uymanın sevilmenizi garantileyeceğini düşünebilirsiniz. Bu durumu hangi yolla ele almaya karar verirseniz verin, başkalarıyla ilişkilerinizi gözden geçirmek için iyi bir fırsat olacaktır.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatta gerçekten istediğiniz şeyi şu anda görmek zor olabilir ve buna değmeyebilecek şeylere para harcamanıza neden olabilir. Gerçek arzularınızı kabul etmekten korktuğunuz için değerli kaynakları dikkat dağıtıcı şeyler üzerinde kullanıyor olabilirsiniz. Cesaret verici birinden moral konuşması istemek, ilerlemek için seni özgür bırakabilir!
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızdaki önemli bir ilişki kağıt üzerinde iyi görünebilir, ancak bazı endişeleriniz olabilir. Arkadaşlarınız, net bir şekilde görmekte zorlandığınız herhangi bir dinamik hakkında yardımcı olabilir. Bilgi almanın bir başka yolu da ilişkinin fiziksel olarak nasıl hissettirdiğine dikkat etmek olabilir. Diğer kişinin yanında gerginseniz, bu bir soruna işaret edebilir!
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ne istediğinizi sormak şu anda zor olabilir. Bir başkası için iyi şeyler yapmanın, karşılığında sizin için ne yapmasını istediğinizi otomatik olarak anlayacakları ve gerçekten yapacakları anlamına geldiğini varsayarsanız, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın!
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Artık çevrenizi etkilemek söz konusu olduğunda para sizin için bir sorun olmayabilir. Zevkiniz değerli olsa da, imkanlarınızın ötesinde yaşadığımızda bundan bir fayda sağlayamazsınız. Daha fazlasını yaratmakla vakit kaybetmek yerine, size iyi gelecek ve sürdürebileceğiniz şeylere yönelin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hem sosyal hayattaki rolünüzde hem de ev yaşamınızda kendinizi arzulanan biri olarak bulabilirsiniz. Kendi tercihleriniz hakkında belirsiz davranmak, herkes için her şey olmanıza yardımcı oluyormuş gibi görünebilir ve bu performanstan gurur duyabilirsiniz! Yine de kendinize sıfat belirlemeniz gereken durumlar sınır da çizeceğinden iyi gelebilir.

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