24 - 30 Temmuz 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta oldukça sakin diyebilirim. Haftanın belki de tek aktörü Merkür ve Merkür’ün diğer gezegenle yaptığı açılar olacak.

Haftaya Merkür Uranüs karesi ile başlıyoruz. Zihnimiz çok hızlı, biraz isyankar, biraz sürprizli, bugün biraz gaf yapabiliriz, ama yaratıcı zihnimiz çok aktif. Daha sonra Merkür Venüs ile bir kavuşum açısı gerçekleştirecek. Bu da ikili ilişkilerde biraz sorunlar, anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları yaşatabilir. Fakat yine de politikliğimizi ve tatlı dilimizi kullanabileceğiz.

Hafta sonunda ise Merkür çok güçlü olduğu Başak burcuna geçecek. İşler, sorumluluklar veya sorumluluk bilinci yükselebilir. Kolay beğenmeme ve fazla detaycılık özelliklerimiz artacak. Analitik düşünme gücümüz çok yükselecek.

Günlük etkilere geçecek olursak...

Pazartesi

Ay Terazide haftaya başlıyoruz. Ay’ın gün içerisinde fazla açısı yok. Gün ikili ilişkiler, karşılıklı yapılan işler ve anlaşmalar gibi konularda ilerleyebilir.

Salı

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gece ilerleyen saatlerde Akrep burcuna geçecek. Gün içerisinde kavuşum açısına yaklaşan Merkür ve Venüs ile uyumlu açı yapacak olan ay belki de haftanın en güzel gününü oluşturacak. Önemli anlaşmalar, konuşmalar için güzel bir gün.

Çarşamba

Ay Akrep burcuna geçiyor. Gün içerisinde Mars ile uyumlu Jüpiter ile uyumsuz açı gerçekleştirecek. Bugün biraz daha fikir ayrılıklarına açık bir gün. Fazla iyimserlik de yine günün temaları içerisinde. Mars ay uyumlu açısı ise günü cesur, enerjik ve spontan hale getirecek.

Perşembe

Ay Akrep burcunda bugün biraz zorlayıcı açılar yapıyor. Öncelikle Merkür Venüs kavuşumuna kare açı yaparak ilişkiler konusunu zorlayacak, anlaşmazlıklara, fikir ayrılıklarına yol açabilecek. Sonrasında Uranüs ile yapacağı karşıt açı da günü daha isyankar, fazla değişken ve sıkılgan bir hale getirebilir.

Cuma

Ay Yay burcuna geçiyor. Bugün de iyimser ve neşeliyiz. Fakat Mars ve Satürn ile sert ekileşimi olan bir gün. Hem engel, hem abartlı sorumluluklar, hem gerginlik ve hızlı hareket etmek isteği birbiri ile çarpışacak bu da bir gerginlik yaratacak. Bugün kazalara, sakarlıklara dikkat.

Cumartesi

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün dünden çok farklı olarak hassas ve yumuşak bir gün. Ayrıca tembellik yapabileceğimiz, hayalgücü ve yaratıcılığımızın da yüksek olduğu bir gün.

Pazar

Ay Oğlak burcuna geçiyor ve Oğlak burcunun yöneticisi satürn ile uyumlu etkileşime giriyor. Bugün biraz karamsar olabilmekle birlikte sorumuluklarımıza odaklandığımız, kolaylıkla kendimizi disipline edebildiğimiz, güçlü ve çalışkan bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya