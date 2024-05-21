23 Mayıs 2024 Yay Burcunda Dolunay

23 Mayıs saat 16:53 de Yay burcunun 2. Derecesinde bir dolunay meydana gelecek.

Yay burcunun hatta yay ikizler aksının yolculuklar, eğitim, iletişim, özellikle yay tarafının akademik konularla ve yabancılarla ilgili olduğunu hemen hemen bu burçlarla ilgili tüm yazılarımda yazıyorum. Bu yeniayda da bu etkileri oldukça yoğun deneyimleyebileceğimiz bir 15 günlük dönem bizleri bekliyor. An haritasının yükselen burcu da Terazi.

Bu dolunay oldukça Venüsyen ve Jüpiteryen bir dolunay diyebilirim. Burç ötesi (yani başka bir burçta ama açı yapmak için gereken tölerans değeri içerisinde) bir Venüs ve Jüpiter kavuşumu içerisindeyiz. Hem an derecesinin içinde bulunduğu burcun hem de an haritasındaki yükselen burcun yöneticileri astrolojide iyicil olarak kabul ettiğimiz gezegenler ve birbirleriyle kavuşuyorlar. Bu çok çok şanslı, biraz tembel, fazla özgüvenli olabilecek, rahat, abartıya müsait bir dolunay diyebilirim.

Yay burcu inançlar, eğitim, uzaklar, yolculuklar, yabancılar ile alakalıdır. Bu dönemde bizi genişletecek, şanslı konularla karşı karşıya gelebiliriz. Özellikle haritamızda boğa burcu ve yay burcunun olduğu evlerde.

Ayrıca Yükselen burcun Terazi olması da diplomasi, karşılıklı yapılan işler, danışmanlıklar, ortaklıklar, sosyallik, sanat, ikili ilişkiler, evlilik gibi konuların da vurgulanması anlamına geliyor. Bu da yine haritamızdaki şanslı konular arasında. An derecesine Neptün ve Plütodan da oldukça destekleyici, sezgileri yüksek, derinleşme kabiliyeti olan, dönüşümsel etkiler getiren açılar yapılıyor.

MIRFAK ve SPICA sabit yıldızları dönemin önemli etki yapan sabit yıldızları arasında. MIRFAK bizi geliştirecek, rekabet getirecek, önemli bir görevi yerine getirmek konusunda motive eden bir durumda. Bu dönemde şans ve özgüvenimizin yanımızda olmasıyla birlikte önemli meydan okumalara girebiliriz. SPICA ise oldukça iyicil etkileri olan bir sabit yıldızdır. Deha, zeka gibi konularla öne çıkar. Atacağımız hamleler bu dönemde oldukça zekice ve mantıklı atılacağa benziyor. Kendimizi özgüvenle kandırmıyoruz. Bilgi ve sorgulama da bizimle birlikte.

23 Mayıs Yay burcunda dolunayın yükselen burçlara etkileri

Yükselen Koç

Yurtdışı konular, yolculuklar, akademik eğitim konuları vurgulanırken kardeşler ve uzak akrabalarla ilgili konulara da dikkat çeken bir dolunay. Ayrıca evlilik, ikili ilişkiler, hak hukuk konuları da dönemin öne çıkan konularından.

Yükselen Boğa

Alacak verecek konuları, borçlar, krediler, sigortalar ile ilgili konuların ağırlık kazandığı bir dönem. Bu dönemde hesabı iyi yapmak gerekebilir. Genel olarak çok şanslı olduğunuz bir dönem diyebilirim. İş ve sağlık ile ilgili konular da ön plana çıkıyor.

Yükselen İkizler

İkili ilişkiler, evlilik ve taşınma konuları gündeme gelebilir. Karşılıklı anlaşmalar, danışmanlıklar, ortaklıklar da bu dönemin konuları arasında. Bilinçaltı olarak rahatsınız ve kendinize güveniyorsunuz. Ayrıca flörtler, çocuklar, spekülatif yatırımlar konusunda da şanslı bir dönem.

Yükselen Yengeç

Sağlık, günlük rutinleriniz, günlük yapmanız gereken işler, refakatçilik tarzı işler veya ev hayvanlarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. aldığınız destek sözkonusu. Eğer sağlık operasyonu geçirecekseniz de biraz korku ve endişe yaratsa da uzun vadeli konularda destekleyici enerjiler sözkonusu.

Yükselen Aslan

Flörtler, aşk ve eğlence konuları çokça vurgu kazanıyor. Açık hava sporları, outdoor aktiviteleri, trekking gibi aktivitelerin arttığı bir dönem olabilir veya yapmıyorsanız, niyetiniz varsa yönelebilirsiniz.

Yükselen Başak

Ev, gayrimenkul, aile konuları gündeme geliyor. Evinizi genişlettiğiniz bir dönem olabilir. İkili ilişkilerle ilgili birtakım kafa karıştırıcı durumlar sözkonusu. Para ile ilgili konularda da şanslı vurgular var.

Yükselen Terazi

Yolculuklar, eğitim, öğrenme, anlaşmalar ile ilgili konular bu dönemde vurgu kazanacak. Yurtdışı ile ilgili konular da güdeme gelebilir. Ayrıca alacak verecek konuları, yatırımlar, eşin gelirleri, ortaklaşa gelirler konusunda da şanslı bir dönem.

Yükselen Akrep

Finansal konular, yeni gelir kaynakları, yurtdışı bağlantılı olabilecek gelirler bu dönemde ön plana çıkıyor. Evlilik, ikili ilişkiler konularının da oldukça şanslı olduğu bir dönemdesiniz.

Yükselen Yay

Kişisel konular, genel sağlık konuları, görünüşünüzle ilgili konularda belirgin olaylar yaşayacağınız bir dönem. Ayrıca arkadaşlar, gruplar, bir ideal uğruna birlikte olduğunuz insanlarla ilgili de önemli konular gündemde olabilir. Genel olarak oldukça şanslı bir dönem diyebilirim.

Yükselen Oğlak

Bu dönem sizin için belirsizliklerle dolu olabilir, kontrolünüz dışında olduğunu düşündüğünüz konular kafanızı oldukça karıştırıyor gibi görünüyor. Flörtler, aşk, spekülatif yatırımlar konusunda oldukça şanslı bir dönem. Kariyerinizdeki diplomatik ilişkilerinizin de öne çıktığı bir dönem.

Yükselen Kova

Gelecekle ilgili düşünceler, içinde bulunduğunuz insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları bu dönemde ön plana çıkacak. Ev ve gayrimenkul konuları oldukça şanslı. Ayrıca uzaklar, eğitim, yolculuklar gibi konularda da belirgin dönemler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Balık

Kariyeriniz, eviniz, aileniz ile ilgili konular vurgu kazacak. Özellikle kariyer ile ilgili konularda büyük belirsizlikler sözkonusu olabilir. Gelir gider dengesini korumaya çalışmakta biraz fayda var. Yakın çevrenizden, akrabalardan, kardeşlerden gelen şanslar, destekler sözkonusu.