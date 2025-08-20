23 Ağustos 2025 Başak burcunda Yeniay ve burçlara etkileri

Esenlikler. 23 Ağustos saat 9:06’da Başak burcunun 0. Derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Başak burcu düzen, sağlık, iş rutinleri, analitik düşünmek, hesap kitap yapmak ile alakalıdır. Bu dönemde özellikle sağlık ve iş konularında belirgin gelişmeler olabilir. Zira bir sonraki Ay yaşayacağımız Başak tutulmasının etkileri de yavaş yavaş başlıyor diyebilirim.

An haritasının yükselen burcu Terazi ve yükselende Mars gezegeni var. An derecesi haritanın 12. Evinde ve an derecesine Uranüs’den keskin bir sert açı mevcut. Bütün bunlar ne demek?

Öncelikle İş ve sorumluluklarla birlikte ortaklık, evlilik, diplomasi gibi konular da ön plana çıkıyor fakat bunlar biraz alevli ve tartışmalı diyebilirim. Cesaret ve girişkenliğimizin yüksek olduğu fakat biraz agresyon konusunda dengeyi tutturamayabileceğimiz bir dönemdeyiz. Uranüs sert açısı ise fazla marjinal olabilecek, çok ani değişiklikler getirebilecek, sürprizli, eğlenceli fakat bir o kadar da gergin bir döneme işaret ediyor. Bu yeniay kısacası biraz gergin.

An derecesinin 12. evde olması da aslında biraz negatif diyebileceğimiz bir etki. Yani izole olup çalışmak, kapalı kalmak, kapalı alanlar, ve yaşayabileceğimiz birtakım kayıpları anlatıyor. Ani bastıran iş, ani bir sağlık problemi bu dönemin negatif konuları arasında diyebilirim.

Yeniay’ın pozitif etkisi ise an derecesinin REGULUS sabit yıldızı ile kavuşması. REGULUS astroloji takipçilerinin bildiği gibi çok eski tarihlerden beri Aslan burcundaydı ama uzun bir süredir Başak burcunun ilk derecelerinde dolaşıyor artık. Bu yeniay’da regulus etkili bir yeniay ve bu aslında an’ın kalitesine oldukça başarı ekleyebilecek, çalışmalarımızda, yeni başlangıçlarda, yeni sağlık rutinlerimizin sonucunu ileride pozitif alabilme potansiyelini artıran bir dönemdeyiz diyebilirim. Bu yeni başlangıçlar biraz fedakarlık ve izolasyon gerektirse de ileride güzel geridönüşler, başarılar sağlayabilir.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

En çok sağlık, iş ve iletişim trafiği etkileri Yükselen Koç’lar tarafından hissedilecek. Bu dönemde yeni iş anlaşmaları yapabilir, yeni sağlık rutinlerine başlayabilir, işiniz ile ilgili iletişim trafiğiniz artabilir.

Yükselen Boğa

Yükselen Boğa’lar için aşk, eğlence, yaratıcılık ve varsa çocuklar konusu ön planda. Gündemlerine yeni bir spor rutini ekleyebilirler zira bu dönemde başlayacakları sportif aktivitelerden çok fayda sağlayacaklar. Hobilere ve varsa sahne konularına da ağırlık verebilirler.

Yükselen İkizler

Yükselen ikizler için ev, aile, yuva, gayrimenkul konuları ön plana çıkacak. Gayrimenkul yatırımları, arkadaşlarıyla evde geçirecekleri aktiviteler veya ortak bir amaç için çalışma konuları bu dönemde fayda getirecek konular arasında.

Yükselen Yengeç

Yükselen Yengeç için iletişim, kardeşler, akrabalar, yakın çevre, yolculuklar ve eğitim konuları ön planda. Üzerinde daha fazla düşünmek ve çalışmaları gereken, detay ve sorumluluk gerektiren yazı ve eğitim işleri gündemde olacaktır.

Yükselen Aslan

Yükselen Aslan’lar için finansal konular, sahip oldukları mallar ve para konuları ön planda olacak. Para konusunda sorumluluk almaları gereken, hesap yapmaları gereken bir dönemdeler. Kariyer’den kazandıkları gelirlerde artış olabilir. Finansal pazarlıklar için uygun bir dönem.

Yükselen Başak

Yükselen Başaklar için oldukça belirgin geçecek bu yeniay özellikle iş ve sağlık konularda belli tamamlanma enerjileri taşıyor. İş ve sağlık konularda bir devrin sonu veya geçeceğiniz başka bir bilinç durumu olabilir. Duygusal yoğunluğunuzun bu konularda daha fazla olduğu bir dönem. Eğitim aldığınız ve vizyon sahibi olduğunuz konular, yabancılar veya öğretmenlerinizden destek alarak kendinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz.

Yükselen Terazi

Bu dönemi en kapalı veya en az belirgin geçirecekler yükselen Teraziler olacak. Bu dönemde iş hayatınızda gözünüzden kaçan veya size yeterince bilgi verilmemiş, hatta arkanızdan çevrilen işler olabilir. Sağlık ve hastane konularıyla uğraşmanız gerekebilir. Bilinçaltında veya psikolojinizde bazı şeylerin sonu ile belli farkındalıklar yaşadığınız bir dönem olacak.

Yükselen Akrep

Yükselen Akrepler için insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları gibi ortak bir hedef uğruna çalıştığınız topluluklardaki yeriniz ön plana çıkacak. Bu konularla ilgili belli sonlanmalar ve yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Birebir arkadaşlık ettiğiniz kişiler, eşiniz veya ortağınız ile bu gruplar içinde bulunabilir ve çalışabilirsiniz.

Yükselen Yay

Yükselen Yay için bu dönem kariyer ve başarı ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bazı konularda bitişler ve yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Toplum önündeki etiketiniz, kimliğiniz ve bilinirliğiniz ile ilgili konular da gündemde. Sabırlı ve sorumluluk sahibi bir tavır içerisinde olduğunuzda bu sizi kariyerinizde bir adım öteye taşıyacaktır. Ayrıca iş arkadaşlarınızdan da destekler alabilirsiniz.

Yükselen Oğlak

Bu dönemde akademik konular, eğitim konuları, yurtdışı ile ilgili konular, yolculuklar ve yayıncılık konusunda çalışmalarınız ön planda olacaktır. Eğitim alanında iseniz sınavlar veya hazırlamanız gereken yazılar, yayınlar olabilir. Yaratıcılığınız ve sahne becerileriniz size bu alanlarda yeni açılımlar sağlayacak ve destek olacak.

Yükselen Kova

Yükselen Kova’lar için borçlar, krediler, alacak verecek konuları, ortaklaşa veya eşin gelirleri konuları ön plana çıkacak. Bu dönemde yapacağınız bazı finansal harcamalar üzerinde detaylı düşünmek ve hesap yapmak durumundasınız. Ailenizden borçlarınız ile ilgili maddi destekler almanız gündemde.

Yükselen Balık

Yükselen Balık için gündeme gelecek konular ortaklıklar ve ikili ilişkiler olacak. Evlilik veya ortaklarınızla ilgili birtakım şeyleri düzeltmek, masaya yatırmak ve analiz etmek üzere bir araya gelebilirsiniz. Kardeşleriniz ve akrabalarınız size bu konularda destek olabilir. Eğer konu ortaklık ise çevreniz ve iletişimde olduğunuz kişiler size fayda sağlayabilir.