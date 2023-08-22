23 Ağustos - 16 Eylül Merkür Retrosu ve burçlara etkileri

Hızla akıp giden hayat yolculuğumuzda, zihnimiz de aynı hızla ona eşlik eder. Zihnin yaşamak, oldurmak, anlamak, anlatmak için hep acelesi vardır. Tıpkı güneş sisteminde zihnimizi yöneten ve en hızlı hareket eden gezegenin Merkür olması gibi. Bu yüzden en çok zihnimize nefes aldırmaya ihtiyaç duyar, en çok Merkür Retrolarını yaşarız.

Zihninize, yaşamınıza, günlük rutinlerinize nefes aldırmaya, durup dinlenmeye, hayat filminizi yavaşlatıp geri sararak tüm gerçekleri görmeye hazır olun. Bazen hayatınızın seyircisi olmak, yaşamaktan daha değerlidir. Kendinizi daha çok alkışlayacağınız yeni hikayeler yaratmak için.

Merkür Retrosu yönettiği burçta yaşanacağı için en güçlü haliyle yaşamımızı aydınlatıyor olacak. Bu süreçte akıntıya karşı yüzerken, aynı zamanda anestezi almış gibi hissediyorsanız, en güzeli sırt üstü uzanarak kendinizi suyun akışına bırakmaktır.

Hayat durup dinlenmemizi isterken, yaşamla beraber akmak ve akışa güvenmek yerine, yeni başlangıçlar yapmaya, meşguliyetlere devam eder, durup dinlenmeye izin vermezsek; erteleme, iptal, teknolojik arızalar, gecikmelerle hayat tarafından durdurulabiliriz.

İlişkilerde; karmadan veya çocukluktan gelen travmalar bugünlerde açığa çıkabilir. Zarar görme korkusuyla daha korkulu davranabilir, eleştirebilir, güvensizlik ve şüphelere düşerek bir konuya fazla takılı kalabiliriz. Geçmiş ilişki gündemlerini bugünkü ilişkimize yansıtarak ilişkiye zarar veriyor olabiliriz.

Başlayan ve biten ilişki gündemlerinde korku ve zihin, sevgi ve kalbin önüne geçiyor olabilir. Yaşadığımız tüm ilişki gündemleri bize kalple bağ kurmayı, andaki güzellikleri takıntılı düşüncelerle bozmamayı anlatacak. Kimileri için ise yalnız kalma korkusuyla kurulmuş veya gerçekçi olmayan, fazla beklentili ve dengesiz bağları gösterecek. Konuşulmayanlar konuşulacak ve netleşecek. Ruhunuzun hangi deneyimi anlamaya ihtiyacı varsa, geçmiş veya şu anki ilişki gündemlerinin buna aracı olduğunu unutmayın.

Özellikle 23 Ağustos ve 16 Eylül tarihlerinde yaşamımızdan kalıcı olarak bir şeyleri çıkartabiliriz. Diyet ve spora başlamak, eski işlerimizi tamamlamak, plan, proje, sorumluluk ve eğitimlere yönelmek, ders tekrarları yapmak, yeni iş düzeni kurmak, yarım kalan konuşmaları sonuçlandırmak için retro dönemi çok verimli olacaktır. Bu dönemde esas değerli olanı fark edebilir, kendi değerimizin önünde tuttuklarımızı görebiliriz. İçimize attıklarımıza; alerji, cilt ve bağırsak sorunları rehberlik edebilir. Anksiyete, depresyon ve panik atak için nefes egzersizlerine başlamak iyi gelecektir.

Mükemmel olmak zorunda değilsin, olduğun halinle mükemmelsin!

Bugünlerde mükemmel olmayı beklemek, olduğumuz halimizle kendimizi yargılamak ve belki de hiç o sahneye çıkmayarak güzel zamanları, yeteneklerimizi, yaşayacaklarımızı geciktirmektir. Başkalarının beklentilerine göre kendimizi değiştirerek özümüzden uzaklaşmak, kendimizdeki eşsiz güzelliklerden uzaklaşmaktır.

İş ve ilişkilerimizde yanlış tutum ve davranışlarımızı göreceğimiz bugünlerde, kendimizi ve çevremizi suçlamak yerine olanı olduğu gibi görmeyi, kendimizi olduğumuz gibi sevmeyi öğrenmeliyiz. Kendimizi anlatmak için çırpınmak yerine, önce kendimizi anlamalı, zaten bizi anlayanla olmayı seçmeliyiz.

Dünyada; gıda, tarım, besin veya alkol zehirlenmeleri, iş yeri ve sağlık düzenlemeleri, altın, kaybolan değerli şeylerin bulunması, soylu veya zengin aileler gündeme gelebilir. Geçmiş hak edişler, haberler, terfiler alınabilir. Ülkemizde; eğitim, taşıma, araç, sağlık sektöründe yeni kararlar alınabilir ancak bir süre oturmayabilir. Evlilik, alışveriş, imza konuları için 22 Temmuz - 17 Eylül aralığı tercih edilmemelidir. Estetik için 28 Ekim sonrası daha uygun olacaktır.

Kendine daha iyi gelmek için zihnini, ruhunu, kalbini dinlendir. Yaşam akışında kalbine iyi gelmeyen bağları, bedenine iyi gelmeyen alışkanlıklarını, üretkenliğine ve başarına engel olan iş düzenini, zihnini yoran düşüncelerini toparla ve rafa kaldır. Ruhuna nefes üfle, yaşamına bembeyaz tertemiz çarşaflar ser, çiçeklerine yeni vazolar koy, kalbini temiz tut. 17 Eylül ile başlayacak yepyeni yaşamını bekle.

“Umarım dilinizi konuşan birini bulursunuz, ve bu yüzden ruhunuzu tercüme etmek için bir ömür harcamak zorunda kalmazsınız...”

Burç ve yükselen burca göre etkileri

Koç: Şimdi zihnini ve yaşam akışını durdurma, rahatlama vakti. Kendine iyi gelmek için yeni bir beslenme düzeni oluşturmalı, karmaşık olan alanları ferahlatmalı, günlük rutinlerini yenilemeli, eski eşyalardan arınmalısın. İş hayatında geçmiş hak edişlerin yaşamına gelirken, ruhunun ihtiyaçlarını duydukça bedenin şifa bulacak. Durup dinlenmek, daha çok uyumak ve nefes almak için kendine izin ver.

Boğa: Yaşamı aşkla yaşamak için, aşkın sana rehber olacağı günlerdesin. Bugünlerde kendi değerini ilişkilerin aracılığıyla fark edebilir, geçmiş ilişki gündemlerini daha çok anlayabilirsin. Eski korku ve kaygılarını, bugünün güzelliklerine taşımamadan bağ kurmanın güzelliklerini yaşa. Daha yaratıcı ve ilham dolu olduğun bugünlerde sanatsal aktiviteler ruhuna iyi gelecek. Varsa çocuklarınla daha çok zaman geçirmeli, ani büyük yatırımlar yapmaktan imtina etmelisin. Kalbinin sesini daha çok duyma vakti.

İkizler: Bir zaman tüneli ile çocukluğuna gideceğin, orada görülmeyi bekleyen içindeki çocuğu daha iyi duyabileceğin zamanlardasın. Bugünlerde iç dünyana çekilerek ihtiyaçlarını ve duygularını anlamak için kendine izin ver. Evini ferahlatmak, aile ilişkilerinde konuşulmayanları konuşmak, eski albümlere bakmak ruhuna iyi gelecek. Geçmiş, karmik konular ve alışkanlıklardan özgürleşme zamanı.

Yengeç: Önemli konuşmaların, geçmiş haberlerin ve karşılaşmaların gündemine geleceği zamanlardasın. Bugünlerde zihnin dinlenmeye çok ihtiyaç duyduğundan; iletişim, trafik, eğitim, ticaret ve teknolojik konularda erteleme ve gecikmeler yaşayabilirsin. İçindekileri yazmak, özellikle yakın çevre ve kardeş ilişkilerinde konuşulmayanları konuşmak ruhuna iyi gelecek. Yaşayacağın farkındalıklarla sorularına ve belirsizliklere pratik çözümler bulabileceksin.

Aslan: Hayatındaki dengeleri yenileyerek, herkesi ve her şeyi olması gereken yere koyacağın zamanlardasın. Kendi değerinin farkında oldukça sana değer olanı çekeceğin bugünlerde, yeni ve yaratıcı fikirlerle bolluk bereketini çoğaltabilirsin. Kaygılardan sıyrılarak kaynaklarını düzenlemek, yeni yatırım planları yapmak, harcamalarını yavaşlatarak birikimler yapmak için destekleniyorsun.

Başak: Kendine doğru bir yolculuğa çıkarak yenilenmeye hazır mısın? Kendine daha iyi gelmek, sadeleşmek, yaptıklarını ve yapmak istediklerini daha çok görmek için yavaşlamaya, zihnine nefes aldırmaya davetlisin. Bedenin, ruhun, kalbin iyileşmek için tarafından görülmeye ihtiyaç duyarken, ilişkilerin sana ayna olacak. Kendini olduğun gibi daha çok sevmenin yepyeni yollarını bulacaksın. Sessizlik, tatiller, yazı yazmak, detoks ve arınma terapileri ruhuna çok iyi gelecek.

Terazi: Göremediklerini göreceğin, belirsizlikleri netleştireceğin, inzivaya çekilerek kendini daha çok duyacağın günlere başlıyorsun. Bugünlerde geçmiş konular veya gizlenen gerçekler gündemine gelebilir. Korku ve kaygılarının geçmişine etkisini fark ettiğinde, yoluna kendinden daha emin devam edebilirsin. Kendi halinde kalarak gelecek planları ve hazırlıkları yapmak, yaratıcı çalışmalara yönelmek, doğa tatilleri ile uzaklaşmak ruhuna iyi gelecek, sessizlikte yenileneceksin.

Akrep: Hayallerin, dileklerin, özlemini duydukların için nelere ihtiyaç duyduğunu göreceğin, korkularından özgürleştikçe daha verimli planlar yapabileceğin zamanlara başlıyorsun. Bugünlerde seni gerçekten destekleyen, değerini yaşadığın arkadaşlık bağlarını görebilir, aynı enerjide olmadıklarınla yollarını ayırabilirsin. Yeni organizasyonlar, buluşmalar, kutlamalar için planlamalar yapabilirsin. Hayallerini yaşamak için hazır olduğuna güven.

Yay: Hayatının zirvesine doğru adım adım ilerlediğin yolculuğunda, durup basamaklarda dinlenmeye, nefes almaya davetlisin. Geleceğin, kariyerin veya aile yaşamına dair yapacağın sorgulama ve planlar, daha net ve sağlam adımlar atmana yol açacak. Yaşamın seni yavaşlattığı her konunun; kaygılarından arınarak daha yeni ve güzel fikirler üretmek, kendini yenilemek için bir fırsat olduğunu bilmelisin.

Oğlak: Kendi sınırlarını aşarak kendini bulman için ihtiyacın olanı göreceğin günler başlıyor. Bugünlerde; geleceğe dair özlem duyduklarını, gitmek istediğin yerleri, almak istediğin eğitimleri daha çok düşünebilirsin. Eğitim, seyahat, hukuk, ticaret, seyahat gibi alanlarda geçmiş meseleler tamamlanabilir, uzaklardan önemli haberler alabilirsin. Ufkunu genişletecek farkındalıklar yaşayacağın bugünlerde rüyalarına ve işaretlere güven. Farklılıklara açık oldukça, renklerine renk ekleyeceksin.

Kova: İç dünyana çekilerek hayatına gelenleri, gidenleri, kalanları ve onlara duyduğun duyguları göreceğin, ruhunun derinliklerini keşfedeceğin günlere başlıyorsun. Geçmişinin sana kattıklarına teşekkür ederek geleceğe odaklandıkça, küllerinden yeniden doğacaksın. Bugünlerde ödemeler ve kaynaklarına dair konular yavaşlarken, geçmiş hak edişlerine kavuşabilir, yaşamdan almayı da öğreneceğin deneyimler yaşayabilirsin.

Balık: İlişkilerinin sana ayna olacağı bugünlerde, dengeli ve güzel ilişkiler kurmak için ihtiyacın olanı daha çok görebilirsin. Anlaşılmak için önce kendini anlamalı, mükemmel olmak için yalnız kendin olmalı, sağlıklı bağlar kurmak için içine attıklarını söylemelisin. İlişkilerin, evliliğin veya ortaklıkların sana katacağı farkındalıklar, güzel değişimlerin yolunu açıyor olacak.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi