22-28 Şubat 2021 haftası nasıl geçecek?

Korhan Kılınçkaya, 22-28 Şubat haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

22-28 Şubat 2021 haftası nasıl geçecek?
Astroloji
22 Şubat 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu haftanın en önemli astrolojik etkileri Başak burcundaki dolunay ve Venüs’ün çok güçlü olduğu Balık burcuna geçmesi. Şubat ayı için romantik bir ay olduğunu söylemiştik. Bir önceki Kova Yeniay’ı kadar olmasa da bu dolunay da oldukça romantik etkiler taşıyor. Haritanın Dolunay derecesine yakın ve güçlü bir Venüs ve Dolunay derecesi an haritasının aşk evinde bulunuyor. Ayrıca romantizm ve hayallerin burcu Balık bu hafta içerisinden itibaren yaklaşık 1 ay boyunca aşk gezegeni Venüs’e ev sahipliği yapacak. Yani Venüs çok sevdiği bir burçta ve çok güçlü olacak. Hassaslık, hayal gücü, romantizm, empati ve duygusal yoğunluğumuz çok yükselecek. Balık’ın handikabından bahsetmek gerekirse aşkta fazla idealize etme ve hayal kırıklığına meyilli bir durum oluşturması diyebiliriz.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay, Yengeç burcundayken başlıyoruz. Sabah saatlerinde Ay, Venüs ile uyumlu açı içerisinde olacak. Güne rahat ve keyifli başlayacağız. Daha sonra Güneş ile yapacağı uyumlu açı ile hedeflerimize odaklanacağımız ve daha güvenli hissedeceğimiz, kendimizi göstermek isteyeceğimiz bir gün.


Salı

Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün ortasında Neptün ile kuracağı kontak ile daha duygusal, empati yapabilen ve yardımsever bir havada günü geçireceğiz. Romantizm de yüksek.


Çarşamba

Ay’ın Aslan burcuna geçmesiyle özgüven ve görünürlüğümüz yükseliyor. Ay gün içerisinde zorlu transitler içerisinde olacak. Uranüs ile kuracağı kontak ile sürprizlere açık ve sıkılgan olabiliriz, Satürn ile yapacağı karşıt açı ile bir çeşit zorlanma ve duygusal ihtiyaçların karşılanmasında zorlanma duygusu hissedebiliriz. Sorumluluklarımız artabilir.


Perşembe

Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Düne nazaran oldukça rahat bir gün. Jüpiter ile yapacağı karşıt açı ile özgüvenimiz ve negatif anlamda kibrimiz artabilir. Uzlaşma yanlısı olmayabiliriz. Genel olarak daha neşeli bir gün.


Cuma

Ay Sabah saatlerinde Aslan burcunda ilerlerken Öğle saatlerinde sorumluluklara ve detaylara odaklanan Başak burcuna geçiyor olacak ve sağlığımıza, işlerimize daha çok odaklanacak, detay gerektiren işlere daha çok kafa yoracağız.


Cumartesi

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. İşlerimizi toparladığımız bir cumartesi günü geçireceğiz. Gün içerisinde Neptün ile karşıt açı içerisinde olacak olan Ay kafamızın karıştığı, yapmamız gereken işler varken tembelliğe ve alışkanlıklarımıza çekilebildiğimiz bir gün geçirtebilir.


Pazar

Ay Sabah saatlerinde Başak burcunda ilerliyor olacak. Mars ile kuracağı uyumlu açı ile bir gün önceki tembelliğimizi üzerimizden atıp enerjimizi hayatımızdaki somut gerçeklikler için kullanacağız. Öğle saatlerinde Terazi burcuna geçecek ay ile ikili ilişkiler konusu ön plana çıkacak.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Instagram: korhankilinckaya

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