22 - 28 Nisan 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta gezegensel etkileşimler açısından hiç görmediğim kadar boş diyebilirim. Haftaya önemli bir Dolunay ile başlıyoruz. Dolunay yazısını bu linkten okuyabilirsiniz... Diğer tek önemli etkileşim Merkür’ün Retro hareketini bitirmesi olacak.

Artık önemli konuşmalar, anlaşmalar, imzalar, yeni başlangıçlar, yeni kararlarla ilgili daha cesur olabilirsiniz fakat yine de bunun için haftanın sonunu beklemenizi öneririm zira Merkür bir 6 gün kadar durağan pozisyonda kalacak ileri harekete geçse bile.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Terazi burcunda haftaya giriş yapıyoruz. Gün içerisinde Venüs ve Merkür ile karşıtlık yapacak olan ay günü biraz yanlış anlaşılmış, ifade güçlüğü çeken bir duruma getirebilir fakat keyfimizin yerinde olduğu bir gün diyebilirim.

Salı

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün çok fazla açısal etkileşimi yok. Günü sosyal ilişkilerimiz ve ikili ilişkiler ekseninde yaşayabiliriz.

Çarşamba

Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Dolunay günü. Bugün duygusal olarak çok yüksek oktavlı geçebilir. Krizli ve manipulatif geçebilir. Biraz daha sakin olmaya çalışmakta fayda var.

Perşembe

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün düne göre daha güzel bir gün. Jüpiter Uranüs kavuşumu ile sert etkileşime girecek olan ay günü özgüveni yüksek ve sürprizlere açık bir hale getirecek. Ayrıca Satürn ile de uyumlu etkileşimde, disiplin ve istikrarımız da yüksek.

Cuma

Ay Yay burcuna geçiş yapıyor. Bugün de iyimser hissettiğimiz bir gün. Ayrıca Mars ve Neptün ile uyumlu etkileşimde. Cesaretimiz, empatimiz, idealizmimiz de oldukça yüksek. Ayrıca Plüton ile de uyumlu etkileşimi var. Duygusal ve zihinsel derinliğimiz de yüksek.

Cumartesi

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ile uyumlu etkileşime girecek olan Ay ifademizi güçlendiriyor. Duygu ve düşüncelerimiz senkron. Sunumlar, önemli konuşmalar, anlaşmalar için elverişli bir gün.

Pazar

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Öğle saatlerinden sonra Oğlak burcuna geçecek. Sorumluluk duygumuz artacak, pazartesi sendromu yavaştan başlayabilir. Ayrıca gün içerisinde Venüs ile Ay uyumlu açıda, sosyal ilişkiler açısından oldukça iyi, eğlenceli, aktif bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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