24 Nisan 2024 Akrep burcunda Dolunay

Esenlikler. 24 Nisan saat 2:48'de Akrep burcunun 4. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Boğa akrep aksı genellikle finansal konuları, sahip olma konularını anlatır. Akrep işin kendinde olmayanı elde etmek için krize girme, kötüye bulaşma temasını anlatırken Boğa elindekini koruma ve onunla mutlu olma aşamasıdır. Bu dönem krizli ve cesur Akrep dönemi olacak. Yani daha manipulatif, şartları zorlayan, haritamızda hangi alandaysa krizlere girmeye müsait, elde etme tutkusu yüksek bir yapıda olacağız.

An haritasının yükselen burcu Kova ve Kova burcundaki Plüton ile dolunay derecesi arasında bir sert açı mevcut. Bu da Akrep burcunun özelliklerine benzer özellikler taşıyan Plütonun ortaya iki kat daha etkili bir Akrep etkisi çıkarması anlamına geliyor. Önemli kırılmalar, dönüşümler, krizler patlak verebilir. Tartışma, manipulatif durumlar ortaya çıkabilir. Finansal konularda da belli kırılmalar bekleyebiliriz hem dünya genelinde hem ülke genelinde hem de kişisel hayatlarımızda.

An haritasında dolunay derecesi ve karşısındaki Güneş haritanın 3. Ve 9. evlerine yerleşmiş durumda. Bu da iletişim konuları, kısa ve uzun yolculuklar, tatil, dinsel konular, felsefi konular, hem ilk öğretim, lise hem de yüksek öğrenim gibi konularda bu krizlerin meydana gelebileceği anlamına geliyor. Ayrıca uzak ve yakın akrabalarımızla, kardeşlerimizle de birtakım krizler olabilir bunlara da dikkat etmek gerekli.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Alacak verecek konuları, krediler, borçlar, yatırımlar ve sahip olduklarınız, para kaynaklarınız ile ilgili ani değişikliklere ve yeniliklere hazır olun. Ayrıca kariyer ile ilgili konular da bu 15 günlük dönemin önemli konuları arasında.

Yükselen Boğa

İkili ilişkiler, evlilik, danışmanlık, davalar gibi konularda beklenmedik gelişmelere sebep olabilecek bir dolunay. Ayrıca uzun yolculuklar, uzak akrabalar, eşin akrabaları, yabancılar, eğitim ve akademik konular da gündeme gelecek.

Yükselen İkizler

Günlük işleriniz, iş arkadaşlarınız, sağlık rutinleriniz ile ilgili birtakım yüzleşmeler ve bu yüzleşmeler sonucu yeni başlangıçlar dönemindesiniz. Ayrıca alacak verecek, borçlar konuları da ön planda. Bu dönemi en krizli geçirebilecek yükselen burçlar ikizler olacak.

Yükselen Yengeç

Aşk hayatınız, flörtleriniz ile ilgili beklenmedik değişikliklere sahne olacak bir dolunay. Ayrıca yeni hobiler veya yeni bir spor rutini edinebilirsiniz. Ayrıca ikili ilişkiler, evlilik, ev değişikliği veya danışmanlık yapanlar veya almak isteyenler için de gelecek için belirleyici adımlar attığınız bir dönemlerden geçiyorsunuz.

Yükselen Aslan

Yükselen Aslan’lar için oldukça önemli ve belirgin olaylara sahne olacak bir dolunay. Gayrimenkul yatırımları, ev ile ilgili güncellemeler, aile büyükleri ile ilgili gelişmeler, harcamalar gündeme gelebilir. Ayrıca sağlık konuları da ekstra önem arzediyor.

Yükselen Başak

Eğitim, yolculuklar, entelektüel üretimleriniz ile ilgili yeni ve sürpriz gelişmeler gündeminizde olacak. Flörtler, varsa çocuklarınız, sahnede olmak, spor ve hobi konuları da bu dönemin ön plandaki konuları.

Yükselen Terazi

Finansal kaynaklarınız, sahip olduklarınız ve sahip olmak istedikleriniz, borçlar, krediler gibi konularda birtakım ani gelişmeler sözkonusu olacak. Ayrıca gayrimenkul, ev ve aile ile ilgili konular da ön ön plana çıkıyor.

Yükselen Akrep

Oldukça önemli bir dolunay. Hem finansal konularda sürprizler hem de hayatınızın geneliyle ilgili yeni gelişmelere çokça şahit olacağınız bir dönem. Fiziksel görünüşünüz ve genel sağlığınız üzerinde etkisi olan bir dolunay. Ayrıca ikili ilişkiler ve evlilik konularında da değişimler sözkonusu. Ani ayrılıklar veya birleşmeler sözkonusu olabilir. Eğitim, kardeşler, akrabalar konuları da ağırlıklı.

Yükselen Yay

Sağlık ile ilgili beklenmedik konular ortaya çıkabilir. Sizi bir süre inzivaya sokacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir sağlık rutini için oldukça güzel bir zaman. Kontrol edemediğiniz durumlar veya arkanızdan konuşan, iş çeviren insanlar olabilir. Ayrıca finansal konular, yeni harcamalar da oldukça önemli ve biraz krizli geçebilir.

Yükselen Oğlak

Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, ortak hedef uğruna içinde bulunduğunuz insan grupları, proje grupları ile ilgili değişiklikler sözkonusu. Bulunduğunuz grup değişebilir. Kariyerden elde ettiğiniz gelirlerde değişiklikler gündeme gelebilir.

Yükselen Kova

Kariyeriniz ile ilgili oldukça önemli ve sürprizli bir dolunay. İçerisinde kriz olan fakat olumlu yönde gelişebilecek kariyer gündemleri içerisindesiniz. Ev, aile, taşınma konuları da gündeme geliyor. Bu dolunay bir evliliğe ve sosyal statü değişikliğine de işaret edebilir. Ayrıca arkanızdan dönebilecek oyunlar, dedikodular veya farkında olmadığınız durumlara karşı da biraz daha tedbirli olmakta fayda var.

Yükselen Balık

Yüksek eğitim, akademik konular, yurtdışı ile bağlantılı konular bu dönem oldukça gündemde. Yurtdışı seyahatleri yapılabilir veya eğitimle ilgili yeni başlangıçlar veya dönem sonları gelebilir. Yayıncılık yapan yükselen balıklar için de oldukça belirleyici bir dönem. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız da bu dönemde dönüşüm içerisinde.