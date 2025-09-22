22 - 28 Eylül 2025 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 22 - 28 Eylül 2025 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

22 - 28 Eylül 2025 haftalık burç yorumları
Astroloji
22 Eylül 2025 11:00
Esenlikler. Bu haftanın başrolünde Güneş ve Mars var. Hafta başında bu ikisi burç değiştirecek. Mars Akrep’e, Güneş Terazi’ye geçecek. Mars Akrep’i sever çünkü Akrep Mars’ın burcudur. Güneş Terazi’yi sevmez, orada astrolojide düşüşte olarak tabir ettiğimiz bir durumdadır. Bildiğimiz gibi Güneş biraz bencildir ama Terazi kendinden çok başkalarını düşünme eğiliminde olduğu için Terazi'de pek rahat edemez.


Mars ise Akrep'te çok dayanıklı, odaklı, inatçı ve belli etmese de amaca doğru emin adımlarla ilerleyen bir yapıdadır. Bu 2.5 aylık süreçte irademiz çok güçlü olacak. Tutkumuz da artacak.


Mars Akrep’e girer girmez Plüton ile sert etkileşimde olacak. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Oldukça devrimsel bir açı diyebilirim. Biraz sert ve patlayıcı. Çok manipülatif, kontrolcü bir etki. Güç savaşlarına, öfke patlamalarına çok dikkat. Bu duygusal olarak da çok güçlü bir açı.


Güneş ise birçok açı yapacak; Özellikle kolektif etkileri olan uzak gezegenlerle. Güneş Mars’tan farklı olarak Plüton ile uyumlu etkileşimde. Bu, Mars-Plüton sert etkileşimini yumuşatabilir. Plüton’un iyi taraflarını kullanabileceğimiz, güçlü dönüşümler başlatabileceğimiz, iradesi çok güçlü bir hafta diyebilirim.


Bir uyumlu Güneş açısı da Uranüs ile... Güneş, Uranüs ile uyumlu etkileşimde; kendi farklılığımızı ifade edebildiğimiz, zekice kararlar aldığımız, olayları farklı açıdan değerlendirebildiğimiz, farklı şekillerde çözüm bulabildiğimiz bir hafta olacak.


Fakat kafamız biraz karışık. Güneş, Neptün ile karşıt açı içerisinde. Karşıt açı zorlayıcıdır. Neptün ise kaos getirir. Aldanma, aldatma riskini beraberinde getirir. Evet odaklıyız, zihnimiz iyi çalışıyor ama bir bulanıklık da var. Buna dikkat etmek lazım. Bu hafta bir kere düşünüyorsak bir kez daha düşünmemiz lazım.


Günlük etkilere geçecek olursak;


Pazartesi

Bugün Ay çok etkileşimli. Ay Terazi burcunda ve Plüton, Satürn, Neptün ve Uranüs ile etkileşimde. Satürn ve Neptün ile sert etkileşim biraz sendromlu bir Pazartesi olabileceğini gösteriyor fakat Uranüs ve Plüton uyumlu açıları bu kaos ve sorumluluk içerisinde çıkabilecek güzel, uzun zamandır beklediğimiz dönüşümleri gerçekleştirebileceğimiz bir güne işaret ediyor. Zor ama güzel bir başlangıç.


Salı

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Ay’ın açısal etkileşimi yok. İkili ilişkiler odaklı geçireceğimiz sosyal bir gün.


Çarşamba

Ay Akrep burcuna geçiyor. Bugün kesinleşen Mars Plüton Karesine dahil oluyor. Bu oldukça sert bir açı ve bugüne dikkat. Bugün çok duygusal, çok patlayıcı bir gün olabilir. Bu gün özellikle sakin kalmamız gerekli.


Perşembe

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bu gün dünden farklı olarak daha iyi hissettiğimiz, özgüvenimizin daha yüksek olduğu bir gün. Eğitim konularında değerlendirilebilir. Yine de Ay Akrep’te huzursuzdur.


Cuma

Ay, sabah saatlerinde Akrep burcunda devam edecek. Bugün Ay Pazartesi gününde olduğu gibi çokça etkileşim yapıyor. Güneş, Satürn ve Neptün ile uyumlu etkileşimde. Yine sorumlulukların yüksek olduğu bir gün fakat çok kaosa girmiyoruz ve şartlar çok baskılı değil. Plüton ile de Ay’ın uyumlu etkileşimi var. İrademiz, tutkumuz, odağımız da oldukça güçlü. Uranüs ile sert etkileşim var bu da bizi biraz fazla değişken, gergin, isyankar yapabilir. Ay öğle saatlerinde Yay burcuna geçiyor. Bu saatlerde daha iyimser ve rahat bir enerji var.


Cumartesi

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Venüs ile sert bir etkileşim var ama Venüs sert bir gezegen değil, o yüzden bu gün yine oldukça iyi hissettiğimiz sosyal bir gün.


Pazar

Ay Yay burcundaki ilerlemesine bugün de devam ediyor. Genel olarak yine iyimser ve sosyal bir gün. Bir tek akşam saatlerinde biraz fazlaca sorumluluk ve kaos olabilir. "Pazar akşamı neyin sorumluluğu?" diyebilirsiniz ama en azından biraz negatif duygular içerisinde olabiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


Günlük burç yorumları: 22 Eylül Pazartesi

22 Eylül 2025 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
Bugün Başak burcunda bir Yeni Ay/Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Geçen ay Başak burcunun ilk derecesinde bir Yeni Ay meydana gelmişti, bu Yeni Ay ise burcun son derecesinde gerçekleşiyor! Bu nedenle yeni başlangıçlarımızda bir aciliyet hissi olabilir. Bu tutulma Satürn ve Neptün'e karşıt, Uranüs ve Plüton ile uyumlu bir açı yapıyor. Başkalarına olan sorumluluklarımız, duygusal sağlığımız ve dinlenme ihtiyacımız bizi geçici olarak zorlayabilir, fakat uzaklaşmak güç olsa da şimdi büyüme için gerekli değişiklikleri yapma araçlarına sahibiz. Dikkat çekici bir nokta: Eylül 2024'ten Şubat 2027'ye kadar sürecek olan Başak-Balık tutulma döngüsünde bu Eylül Güneş Tutulması tek Güneş Tutulması olacak; geri kalan tutulmalar Ay Tutulması şeklinde gerçekleşecek. Bu, bu burç döngüsündeki dördüncü tutulmadır. Başak burcunda gerçekleştiği için, bu tutulmayı takip eden aylarda iş ve sağlık konuları kişisel düzeyde önemli bir odak noktası olacak. Bu ay döngüsü; iş, detaylara dikkat, zindelik, sağlık düzenleri, alışkanlıklar ve günlük rutinlerle ilgili yeni başlangıçlarla ilgilidir. Zihnimizi dağınıklıktan arındırmak için günlük hayatımızın detaylarını daha düzenli bir şekilde yönetmeye kendimizi adamanın zamanıdır. Bu tutulma Güneş-Satürn karşıtlığına çok yakın gerçekleştiğinden, hayatımızda bazı yeniden yapılanmalara ve kurallara, sınırlamalara özel dikkat gerekebilir. Kuşkuculuk, tutarsızlıklar karşısında hayal kırıklığı ve neye güveneceğimizi bilmekte zorlanma yaşayabiliriz. Unutulmamalıdır ki, bir tutulma hayatımızın bir alanını gizlerken başka bir alanı büyütür. Bu nedenle bakış açımız çarpıtılmış ve abartılıdır. Yani, bütünü göremiyoruz ve bu yüzden dikkatli ilerlememiz gerekiyor. Ay daha sonra Terazi burcuna geçiyor ve yarın Güneş bu zarif, nazik burca ilerleyecek. Ay, öğleden sonra boşlukta olacak; burç değiştirmeden önceki son açısı (Güneş ile kavuşum) ile başlayıp akşam üstü Terazi burcuna geçişine kadar.
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugünkü Güneş Tutulması, iş, sağlık, alışkanlıklar ve rutinlerle ilgili hayatında bir yenilenme ya da yeni bir sayfa açılmasına vesile oluyor. Daha sağlıklı rutinlerin ve tatmin edici iş programlarının başlayabileceği bir dönemin habercisi. İşlerini halletmek, detaylarla ilgilenmek ve verimliliğini artırmak için iyi bir konumdasın, ancak bu yeni başlangıçlardan önce biraz zaman tanımak en iyisi olacaktır. Çevrendeki koşullar bu konuları zorlayabilir veya seni büyük değişiklikler yapmaya motive edebilir. Ne kadar verebileceğin ve yapabileceğin konusunda sınırlarını fark etmek ve bunlara saygı göstermek için iyi bir zaman. Hayatını yeniden yapılandırma, işleri düzene koyma ve faydalı olma arzusu şimdi kendini gösteriyor. Eğer son zamanlarda sorumluluklardan kaçıyor veya bazı görevlerini ihmal ediyorsan, yeniden kontrolü ele alma ve kendini düzene sokma isteğini güçlü bir şekilde hissedeceksin.
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugünkü Güneş Tutulması, senin aşk, kendini yaratıcı ifade, eğlence, çocuklar ve hobiler alanında gerçekleşiyor. Şimdi ve önümüzdeki haftalarda yaşanan olaylar, hayatının bu alanlarında yeni başlangıçlara zemin hazırlıyor. Romantik eğilimler öne çıkıyor, aynı şekilde kutlama, oyun ya da sadece eğlence amaçlı girişimler de öne çıkıyor. Bu dönemde başkalarından onay ve geri bildirim alma ihtiyacının özellikle farkında olacaksın ve yaratıcılığının çevrendeki dünyaya etkisinden keyif alacaksın. Kendini gerçekten ifade etmene engel olan insanlara ya da projelere fazla sıkı tutunuyorsan, bu gerekli değişiklikleri yapma zamanı. Özellikle romantik veya yaratıcı anlamda başkalarının olumlu ilgisini çekmen olası. Yeni bir hobiye başlayabilir ya da mevcut bir hobini bir adım ileri taşıyabilirsin. Kişisel ve sosyal hayatına odaklanma isteğin güçlü, ancak bu alanlarda büyük resmi göz önünde bulundurmak da önemli; fazlası kendini fazla zorlamana ve bunalmış hissetmene yol açabilir. Bu yüzden daha iyi bir denge kurmaya çalışmalısın.
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugünkü Güneş Tutulması, hayatında yeni başlangıçların önünü açıyor ve özellikle kariyerin ve ev yaşamınla ilgili seni gelişmekten alıkoyan şeyleri değerlendirmen için bir zaman başlatıyor. Önümüzdeki haftalar; ev yaşamını kontrol altına almak, güvenlik ve emniyet konularına dikkat etmek, aileyle ve kendi duygularınla bağ kurmak açısından güçlü bir dönem. Bu tutulma, köklerini keşfetmen, değerini anlaman, güvenlik duygunu sağlamlaştırman ve destek sistemini ya da temellerini kurmaya odaklanman için kozmik bir itici güç olabilir. Şimdi kişisel hayatına öncelik verme ihtiyacı ya da arzusu doğabilir ve ufukta değişiklikler görünüyor. Taze bir başlangıç yapmak ve kontrolü eline almak için harika bir konumdasın. Evle ilgili konularda gelişmeler şimdi dikkat çekici olabilir, özellikle daha iyi günlük rutinler ve gelişmiş sağlıkla. Bu görev bazen dış dünyaya karşı olan sorumluluklarınla çelişebilir, ancak kişisel hayatında işleri yoluna koymak her alanda olumlu etkiler yaratabilir ve şu an güçlü bir dikkati hak ediyor.
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugünkü Güneş Tutulması, yeni başlangıçların yolunu açıyor ve çalışmaların, iletişimin ya da bağlantılarınla ilgili yeni bir sayfa açıyorsun. Bu süreç; yeni bir şey öğrenmek, fikirlerini paylaşmak, bağlantılar kurmak ve iletişimin gücünü hedeflerini ilerletmek için kullanmakla ilgili olabilir. Önümüzdeki aylarda öğrenme, ulaşım, iletişim ya da kendini ifade etme yollarında yeni fırsatlar bulman olası. Başkalarıyla zihinsel uyum geliştirmek, fikirlerini paylaşmak, ilgi alanlarına ya da çalışmalarına enerji harcamak odaklanabileceğin ve gelişim sağlayabileceğin alanlar olacak. Gerçekten de tutulmalar enerjimizi geçici olarak dağıtabildiği için başlangıçta bunalmış hissedebilirsin, ancak değişim ufukta görünüyor. Şimdi seni eski koşulları, bir şeyleri ve durumları bırakmaya motive eden bir sarsıntı ya da belli ölçüde bir drama yaşanabilir, böylece büyümenin bir sonraki aşamasına geçebilirsin. İlerlemek ve parlamak için harika yeni fırsatlar doğabilir, ancak kendini fazla yıpratacak kadar çok şey üstlenmemeye dikkat etmelisin.
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugünkü Güneş Tutulması, senin kaynaklar alanında gerçekleşiyor ve önümüzdeki haftalarda kişisel finans, iş ve pratik konularla ilgili önemli kararlar alabilirsin. Duygusal düzeyde bu dönem, kendini sağlamlaştırmak, doğal yeteneklerini ve kişisel kaynaklarını keşfetmek ve geliştirmek için uygun bir zaman. Maddi durumun, gelirlerin veya güvenlik ve konforla ilgili düzenlemelerin yeni başlangıçlara, iyileştirmelere ve değişimlere açık. Şimdi gerçekçi para hedefleri belirlemek önemli olabilir. Gelirini ya da kazanç potansiyelini artırmanın yollarını da keşfedebilirsin. Kendini daha sağlam ve bağlı hissetmene yardımcı olacak, somut, dokunsal ve huzur verici aktiviteler için güzel bir dönem. Sana fayda sağlamayan bir yaşam tarzına ya da finansal alışkanlıklara fazla sıkı tutunuyorsan, artık bırakılması gerekenleri göreceksin. Bu tutulma, paranı ve kaynaklarını daha iyi yönetmeye seni yönlendirecek. Bu nihayetinde parlaman ve büyümen için bir fırsat sunarken, aşırılıkları da dizginlemek önemli. Yeni başlangıçlara ve taze adımlara yavaş yavaş, zamana yayarak ilerlemen en iyisi olacaktır.
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugünkü Güneş Tutulması senin burcunda gerçekleşiyor ve önümüzdeki haftalarda hatta aylarda önemli kişisel değişimlerin yolunu açıyor. Bu, kendini kişisel bir şekilde yeniden keşfetme zamanı olabilir; yeni bir görünüm, kendini ifade etme biçimin veya kendini sunuş tarzın gibi. Özgüvenini artıracak kişisel alışkanlıklarını değiştirmeye odaklanabilir ve en iyi yönünü ortaya koymaya konsantre olabilirsin; çünkü bu dönem, fark edileceğin ve başkaları üzerinde güçlü bir izlenim bırakacağın bir zaman. Yine de bu yeni başlangıç, tatminsizlik ya da değerinin bilinmediğini hissetmekten kaynaklanabilir. Koşullar, yeni başlangıçlara yaklaşımını, cesaretini, liderlik rolünü, bağımsızlığını ve kendini içgüdüsel olarak savunma biçimlerini yeniden düşünmene neden olabilir. Şimdi, inatçı bir şekilde ayak direme ve bağımsızlığını ortaya koyma eğilimi olabilir ki bu kişisel gelişim için gerekli olsa da süreçte kendine sadık kalmaya özen göstermelisin. Gerçekten ne istediğinle bağlantı kur, onu hayal et ve peşinden git, ama tamamen adım atmadan önce ortalığın biraz durulmasını bekle. Tutulma döneminde kendini biraz yorgun hissedebilirsin, fakat enerjin zamanla yeniden yükselecek. Ayrıca, kişisel plan ve girişimlerin güçlü bir şekilde odakta olsa da, ilişkilerine gereken ilgiyi göstererek hayatında dengeyi korumak başarıya giden yolda çok şey katacaktır.
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugünkü Güneş Tutulması, bir gözden geçirme, bırakma ve ruhsal ya da duygusal enerjini yeniden şarj etme dönemini başlatıyor. Bu, arınma, şifa bulma ve geçmişte kalmış girişimleri ya da durumları geride bırakma zamanı. Tutulma enerjisi seni sosyal anlamda biraz geri çekilmeye, içsel bir yolculuğa çıkmaya ve zihinsel huzuru aramaya teşvik ediyor. Kendine, yalnız başına geçireceğin fazladan zamana ihtiyacın var! Eğer psişik, ruhsal ya da duygusal ihtiyaçlarını ihmal ettiysen, koşullar seni iç dünyana daha fazla dikkat etmeye zorlayabilir. Şimdi enerjiler biraz yoğun ve kafa karıştırıcı olabilir, ancak ilerleyen süreçte hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini daha net göreceksin. Eğer yalnızlığa ihtiyacın varsa, bunun yollarını bulacaksın. Geçmişte toksik bağların varsa, onları koparmanın yollarını bulmaya başlayacaksın. Kendini çok fazla zorlamak çözüm değil. Sorumluluklarını yerine getir, ama aynı zamanda önceliklerini yeniden değerlendir ve iş-dinlenme dengeni daha sağlıklı hale getirmenin yollarını düşün.
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugünkü Güneş Tutulması, önümüzdeki haftalar ve hatta aylar boyunca hem sosyal hem de profesyonel anlamda başkalarıyla bağlantı kurma ve onlara ulaşma temasını vurguluyor. Yaşanan olaylar ve koşullar, özellikle arkadaşlarınla ve toplumla nasıl uyum sağladığın konusunda yeni başlangıçların önünü açıyor. Kendini, hayatındaki konumunu artık daha çok bir grubun parçası olarak görmeye başlıyorsun, bireysel odaklı bir bakış açısından ziyade. Ağ kurma, başkalarıyla bağlantı kurma, bir grup projesine ya da faaliyetine katılma veya mevcut bağları güçlendirme, iyi niyet geliştirme gibi hedefler odakta olacak. Sosyal hayatında belli ölçüde bir drama yaşanabilir, ama bu da önemli değişimlerin yolunu açacak. Özellikle sosyal yaşamındaki "yerini" belirleme açısından, önümüzdeki haftalarda hayatını nasıl yönlendirmek istediğini düşünmek için iyi bir zaman. Zor insanlara ya da durumlara fazla sıkı tutunuyorsan, koşullar seni bu bağları bırakmaya zorlayabilir ve ilerlemene yardımcı olabilir. Bir miktar yalnızlık, yeni planlar yapıp insanlarla bağlantıya geçmene vesile olabilir. Eğer kişisel projelerine ya da romantik konulara gösterdiğin dikkat arkadaşlıklarının aleyhine olduysa, şimdi denge kurma ihtiyacını hissedeceksin. Ama öncelikle, dinlenmeye, düşünmeye ve iç sesini dinleyerek sonraki adımını sezgisel olarak belirlemeye odaklan.
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugünkü Güneş Tutulması, toplumdaki konumun ve profesyonel hedeflerin konusunda farkındalığını ve hassasiyetini artırıyor. Şimdi kariyer, itibar ve yaşam yolu ile ilgili konularda, değişimi nasıl yönettiğine bağlı olarak heyecan ya da huzursuzluk hissedebilirsin. Önümüzdeki aylarda, gelişiminin mevcut aşamasını daha iyi yansıtan yeni ya da geliştirilmiş iş planları oluşturmak ve hedefler koymak için uygun bir zaman olacak. Kariyer hedeflerin konusunda yenilenme ve tazelenme duygusu ufukta görünüyor. İş, odak, yaşam yönü, patronlar, otorite figürleri, itibar ya da kendi otoriten ve etkinle ilgili değişimler şimdi ve önümüzdeki aylarda gündeme gelebilir. Bu dönem, kariyerinde ya da toplum içinde yansıttığın kişilik unsurlarına odaklanarak onları iyileştirme zamanı. Başkalarının seni algılayışında önemli değişimler yaşanabilir. Hayatına daha fazla yapı veya kural getirme gerekliliğinin farkına varabilir ya da performansını ve genel uygulamalarını geliştirme kararı alabilirsin, böylece belirli kuralları daha iyi takip edebilirsin. Şimdi yaşanabilecek drama ya da karışıklıklar, yeni yaklaşımlar ve yeni başlangıçların yolunu açacak.
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugünkü Güneş Tutulması, ruhunun büyümesini, keşfetmesini ve yaşamındaki "alışılmış" deneyimlerin ötesine geçmesini yöneten alanda gerçekleşiyor. Nihayetinde, seni alışılmış rutininden çıkaracak canlandırıcı olaylar hayatına girebilir. Geçmişten bir şekilde kopuyorsun ve bu, gelecekteki büyüme ve gelişim için yolu açmana yardımcı oluyor. Seyahat, eğitim, yaşam deneyimi veya macera aracılığıyla ufkunu genişletme fırsatları doğabilir. Ayrıca çalışmalarını yayımlama veya tanıtma, fikirlerini paylaşma ve zihni genişleten deneyimlerden keyif alma imkanları ortaya çıkabilir. Bu çabalar sayesinde önemli insanlarla tanışman da mümkün. Ulaşım konuları da gündemde olabilir ve dışarı çıkıp hareket etmenin yeni yolları açılabilir. Geçen yıldan bu yana, bağlantı kurma, öğrenme, kendini tanıtma ve hareket etme şeklinde önemli değişiklikler yapıyorsun. Yine de, ne kadar yapmak, deneyimlemek ve büyümek istesen de zaman ve enerji sınırlamalarını göz önünde bulundurmalı ve yeni başlangıçlara yavaş yavaş adapte olmalısın.
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugünkü Güneş Tutulması, senin yakınlık alanına güçlü enerji getiriyor ve bu, güçlenme ve keşif dönemi demek. İçten dışa kendin üzerinde çalışacak, bağımlılıklar ve destek konularını ele alacak ya da bir yakın ilişkiyi geliştireceksin. Başkalarına fazla bağımlı olduysan ya da yardım istemeye gurur nedeniyle çekiniyorsan, bunu şu dönemde özellikle fark edecek ve değişiklik yapma isteği duyacaksın. Borçları azaltmak, destek almak, kötü bir alışkanlığı bırakmak veya psikolojik süreçlerini daha iyi anlamak gibi hedefler öne çıkıyor. Güven konuları da güçlü bir şekilde odakta olabilir, özellikle bu konulara fazla zaman ve enerji harcıyorsan. Bir ilişkiye ya da finansal düzene fazla sıkı tutunuyorsan, bu dönemde bu bağları kabullenmek ve çözmek zamanı. Ayrıca bir proje, ilişki veya girişimden daha derin bir anlam veya bağlılık istemen olası. Bu tutulmanın pozitif enerjisini, finansal destek meselelerini veya duygusal karmaşayı çözmek için kullanabilirsin. Ancak şimdilik, yeni başlangıçları sindirerek ve yavaş yavaş adapte olarak ilerlemek en iyisi.
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugünkü Güneş Tutulması, senin ortaklık alanına güçlü enerji getiriyor ve önümüzdeki haftalarda birebir ilişkiler ve müzakereler ön plana çıkıyor. Yeni ilişkiler başlatmak veya mevcut olanları önemli şekillerde yeniden tanımlamak için bir dönem olabilir. Hayatında birinin oynadığı rol veya destek ve arkadaşlık ihtiyacı konusunda farkındalık artabilir. Sorunlu bir ilişkiye fazla sıkı tutunuyorsan, koşullar şimdi değişimi gündeme getirebilir. Bu tutulma, yakın bir ilişkiyi geliştirme, güçlendirme ve iyileştirme yönünde seni teşvik ediyor. Bu, bir ortaklığı sonlandırmak veya başlatmak, mevcut bir ilişkiyi yeniden tanımlamak ya da başkalarından neyi isteyip neyi istemediğini netleştirmekle ilgili olabilir. Kendi kişisel sorumluluklarınla mücadele ediyor olabilirsin ve ideal olarak daha iyi bir dengeye doğru ilerliyorsun. Bir Güneş Tutulması gerçekleştiğinde hâlâ sembolik olarak karanlıkta olduğumuz için, harekete geçmeden önce beklemek, gözlemlemek ve görmek en iyisidir.


