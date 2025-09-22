22 - 28 Eylül 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu haftanın başrolünde Güneş ve Mars var. Hafta başında bu ikisi burç değiştirecek. Mars Akrep’e, Güneş Terazi’ye geçecek. Mars Akrep’i sever çünkü Akrep Mars’ın burcudur. Güneş Terazi’yi sevmez, orada astrolojide düşüşte olarak tabir ettiğimiz bir durumdadır. Bildiğimiz gibi Güneş biraz bencildir ama Terazi kendinden çok başkalarını düşünme eğiliminde olduğu için Terazi'de pek rahat edemez.

Mars ise Akrep'te çok dayanıklı, odaklı, inatçı ve belli etmese de amaca doğru emin adımlarla ilerleyen bir yapıdadır. Bu 2.5 aylık süreçte irademiz çok güçlü olacak. Tutkumuz da artacak.

Mars Akrep’e girer girmez Plüton ile sert etkileşimde olacak. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Oldukça devrimsel bir açı diyebilirim. Biraz sert ve patlayıcı. Çok manipülatif, kontrolcü bir etki. Güç savaşlarına, öfke patlamalarına çok dikkat. Bu duygusal olarak da çok güçlü bir açı.

Güneş ise birçok açı yapacak; Özellikle kolektif etkileri olan uzak gezegenlerle. Güneş Mars’tan farklı olarak Plüton ile uyumlu etkileşimde. Bu, Mars-Plüton sert etkileşimini yumuşatabilir. Plüton’un iyi taraflarını kullanabileceğimiz, güçlü dönüşümler başlatabileceğimiz, iradesi çok güçlü bir hafta diyebilirim.

Bir uyumlu Güneş açısı da Uranüs ile... Güneş, Uranüs ile uyumlu etkileşimde; kendi farklılığımızı ifade edebildiğimiz, zekice kararlar aldığımız, olayları farklı açıdan değerlendirebildiğimiz, farklı şekillerde çözüm bulabildiğimiz bir hafta olacak.

Fakat kafamız biraz karışık. Güneş, Neptün ile karşıt açı içerisinde. Karşıt açı zorlayıcıdır. Neptün ise kaos getirir. Aldanma, aldatma riskini beraberinde getirir. Evet odaklıyız, zihnimiz iyi çalışıyor ama bir bulanıklık da var. Buna dikkat etmek lazım. Bu hafta bir kere düşünüyorsak bir kez daha düşünmemiz lazım.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Bugün Ay çok etkileşimli. Ay Terazi burcunda ve Plüton, Satürn, Neptün ve Uranüs ile etkileşimde. Satürn ve Neptün ile sert etkileşim biraz sendromlu bir Pazartesi olabileceğini gösteriyor fakat Uranüs ve Plüton uyumlu açıları bu kaos ve sorumluluk içerisinde çıkabilecek güzel, uzun zamandır beklediğimiz dönüşümleri gerçekleştirebileceğimiz bir güne işaret ediyor. Zor ama güzel bir başlangıç.

Salı

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Ay’ın açısal etkileşimi yok. İkili ilişkiler odaklı geçireceğimiz sosyal bir gün.

Çarşamba

Ay Akrep burcuna geçiyor. Bugün kesinleşen Mars Plüton Karesine dahil oluyor. Bu oldukça sert bir açı ve bugüne dikkat. Bugün çok duygusal, çok patlayıcı bir gün olabilir. Bu gün özellikle sakin kalmamız gerekli.

Perşembe

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bu gün dünden farklı olarak daha iyi hissettiğimiz, özgüvenimizin daha yüksek olduğu bir gün. Eğitim konularında değerlendirilebilir. Yine de Ay Akrep’te huzursuzdur.

Cuma

Ay, sabah saatlerinde Akrep burcunda devam edecek. Bugün Ay Pazartesi gününde olduğu gibi çokça etkileşim yapıyor. Güneş, Satürn ve Neptün ile uyumlu etkileşimde. Yine sorumlulukların yüksek olduğu bir gün fakat çok kaosa girmiyoruz ve şartlar çok baskılı değil. Plüton ile de Ay’ın uyumlu etkileşimi var. İrademiz, tutkumuz, odağımız da oldukça güçlü. Uranüs ile sert etkileşim var bu da bizi biraz fazla değişken, gergin, isyankar yapabilir. Ay öğle saatlerinde Yay burcuna geçiyor. Bu saatlerde daha iyimser ve rahat bir enerji var.

Cumartesi

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Venüs ile sert bir etkileşim var ama Venüs sert bir gezegen değil, o yüzden bu gün yine oldukça iyi hissettiğimiz sosyal bir gün.

Pazar

Ay Yay burcundaki ilerlemesine bugün de devam ediyor. Genel olarak yine iyimser ve sosyal bir gün. Bir tek akşam saatlerinde biraz fazlaca sorumluluk ve kaos olabilir. "Pazar akşamı neyin sorumluluğu?" diyebilirsiniz ama en azından biraz negatif duygular içerisinde olabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz;

Instagram: korhankilinckaya