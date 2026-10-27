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Stil

2027'nin rengi: Kobalt mavi

Yükselişi aylar öncesinden başlayan bir renk olan kobalt mavisi görünüşe göre 2027'ye damga vuracak! Peki, kobalt mavisini gardırobunuza eklemenin yollarını biliyor musunuz?

Giriş: 27 Ekim 2026, Salı 12:33
Güncelleme: 27 Ekim 2026, Salı 12:33
1

Moda ayı boyunca Loewe, Chanel, Givenchy, Mugler, Chloé, Stella McCartney, Balenciaga, Valentino gibi birçok markanın 2027 ilkbahar/yaz defilesinde göründükten sonra kobalt mavisinin 2027'nin gözde rengi olacağı açıkça ortaya çıktı. Hem küçük detaylarda hem de büyük parçalarda kendini gösteren kobalt mavisi, hızla unutulabilecek bir mikro trend değil kalıcı bir etkiye sahip tam teşekküllü bir ana trende dönüştü diyebiliriz. Bej ve siyahın hakim olduğu bir dünyada ifade dolu, sıcak ve iyimser bir hava yaratan kobalt mavisi cesur ve aynı zamanda sofistike bir his veriyor. En güzel yanı ise tüm mevsimlerde kullanılabiliyor olması… Çok yönlü olan bu renk tonu, sadece tek renk bir kıyafeti canlandırmakla kalmıyor aynı zamanda mor, kırmızı, açık pembe ve limon sarısı gibi tonlarla da iyi uyum sağlıyor. Örneğin canlı renkleri benimsemesiyle bilinen Diane Von Furstenberg defilesinde Henry Zankov, kobalt mavisi bir üstü, dökümlü mor bir pantolonla bir araya getirerek sezonun en sevilen renk kombinasyonlarından birini oluşturdu. Peki, bu rengi nasıl kullanabilirsiniz? İşte önerilerimiz…

2

Monokrom şıklık oluşturun

Kobalt mavisini bir mikro trendden çıkarıp ana trend yapan en büyük özelliği, baştan aşağı giyildiğinde bile göz yormayan sofistike yapısıdır. Kobalt mavisi bir takım elbise, uzun bir elbisesi veya kumaş pantolon-bluz ikilisiyle güçlü ve iddialı bir silüet yaratın. Kıyafetiniz tamamen tek renkten oluştuğunda, derinlik katmak için farklı dokuları bir araya getirebilirsiniz.

3

Canlı renk eşleşmeleri yapın

Şık bir görünüm için tamamen tek renk mavi giyinmenize gerek yok. Bu senenin trendi canlı renk kombinleri… Henry Zankov'un defiledeki dokunuşundan ilham alarak, kobalt mavisi bir kazağı veya ceketi mor bir pantolonla kombinleyebilirsiniz. Buna ek olarak limon sarısı ve açık pembe de kobalt mavisiyle oldukça yakışan renk kombinleri arasında! Kobaltın iddialı duruşunu yumuşatmak için toz pembe veya açık pembe tonlarında aksesuarlar ve dış giyim parçaları kullanabilirsiniz.

4

Nötr tonları canlandırın

Siyah, bej, gri ve beyaz ağırlıklı minimalist bir gardırobunuz varsa, kobalt mavisi mükemmel bir geçiş parçasıdır. Krem rengi bir trençkotun ya da siyah bir paltonun içine giyeceğiniz kobalt mavisi boğazlı bir kazak veya hırka, görünümünüzü anında sıradanlıktan kurtarır. Buna ek olarak klasik bir jean ve beyaz tişört kombinini, kobalt mavisi oversize bir blazer ceket ile yükseltebilirsiniz.

5

Aksesuarlarla ince dokuşlar yapın

Nötr tonlardaki bir kombini kobalt mavisi stiletto, loafer veya bir omuz çantası ile tamamlayın. Soğuk mevsimlerde kobalt mavisi kalın bir atkı, bere veya eldiven takarak stilinize sıcak ve dikkat çekici bir hava katabilirsiniz.

6

Kobalt mavisi stilde hangi aksesuarlar kullanılır?

Kobalt mavisi kıyafetlerinizi gümüş ve platin takılarla kombinleyerek soğuk ve modern bir görünüm; altın takılarla kombinleyerek sıcak ve lüks bir hava elde edebilirsiniz.

 

Referanslar

Allyson Payer. "Purple Is Very Chic, But This Color Trend Will Be Even More Popular in 2027". Şuradan alındı: https://www.whowhatwear.com/fashion/trends/cobalt-blue-color-trend-2027 (18.10.2026).

Bianca Asare. "Cobalt Blue Won NYFW". Şuradan alındı: https://coveteur.com/cobalt-blue-trend (18.10.2026).

Andrea Zendejas. "How to Wear Cobalt Blue—The Electric Hue You're Suddenly Seeing Everywhere" Şuradan alındı: https://www.vogue.com/article/cobalt-blue-trend (06.02.2026).

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