2026: Bir uyanış yılı

2026 yılı; astrolojik ve numerolojik açıdan yeni bir döngünün başladığı, bireysel ve kolektif düzeyde; cesaret, yön tayini ve kimlik inşasının öne çıktığı bir yıl olarak dikkat çekiyor. 2025’te tamamlanan arınma ve kapanış süreçlerinin ardından, 2026’da gökyüzü hareketleri; liderlik anlayışından toplumsal yapılara, bireysel seçimlerden küresel gündemlere kadar geniş bir alanda dönüm noktası olmaya hazırlanıyor.

Bu yıl; ateş ve hava enerjilerinin yükselişi, hepimizi harekete geçirecek. 2025'ten kalan son düğümleri çözerek, başrolü olduğumuz bambaşka hikayelere başlayacağız.

Bu adımları atabilmek için Mart ayındaki tutulmalar son şansımız olacak. Değişmesi gereken davranış ve düşüncelerimizi en net haliyle görecek, düzeltme fırsatı yakalayacağız. Gücümüzü, enerjimizi ve kaderimizi başkasının inisiyatifine bırakmamayı öğreneceğiz.

Kendi hikayemizin mücadelesini verecek, hayallerimizin peşinden gittikçe desteklenecek, cesur ve özgüvenli olacağız.

Karmik tanışmalar yaşayacak, hayatımıza etki eden insanlarla buluşacak, ruh eşi kavuşmalarına şahit olacağız.

Karma ve zaman çok hızlı ilerleyecek, sert yüzleşmelerle son 9 yılın karmalarını kapatacağız. Tüm Merkür Retroları 'su' enerjisinde yaşanırken; ateşi yakıp yıkmak değil; ilham, empati ve iyilik için kullananlar destekleniyor olacak. Bu sene dışarıda fırtınalar koparken, gürültü yerine sezgilerinizi dinleyin. Çünkü; ‘Dışa bakan rüya görür, içe bakan uyanır.’ 2026 Gökyüzü hareketleri Satürn & Neptün - Koç geçişi Satürn; 30, Neptün 165 yıl sonra sıfır noktasına geliyor! Satürn'ün yolculuğu; 13 Nisan 2028, Neptün'ün yolculuğu 23 Mart 2039'a dek devam edecek. Yani uzun yıllar büyüyecek bir konunun tohumlarını bu yıl atacağız. (Bu döngüyü kısa süreliğine Mayıs 2025'te yaşadık.) Bu süreçte; Kim olduğumuzu ve ne istediğimizi sorgulayacak, gerçeklerle yüzleşecek, hayallerimizin ve kendimizin peşine düşeceğiz. Kendini bilen, dürüst, olgun, sağlam adımlar atan, kaderini kimseye teslim etmeyenler desteklenecek. Bize iyi gelmeyen, yolumuzdan alıkoyan, enerjimizi sömüren veya kendimizi oyaladığımız şeylerin sisi dağılacak.

Ne düşünüyorsak, daha hızlı gerçekleşecek. Dünyada; Satürn ve Neptün Balık'tan gürültülü biçimde çıkabilir. Deprem, sel gibi olayları tetikleyebilir. Süreç kapamadan önce; bağımlılık, ilaçlar, akıl sağlığı, af konuları, vize ve uluslararası ticaret kısıtlamaları daha çok konuşulabilir. Deniz savaşları, deniz kazaları, denizaltı, gemiler, limanlar ve boğazlar daha çok gündeme gelebilir. Koç enerjisi, kafa bölgesidir. Bazı ülkelerde başörtüsü kuralları değişebilir. Beyin, baş, gözler, yüz, saçlar, kulaklarla ilgili rahatsızlıklar, salgınlar, migren ve ateşli hastalıklar daha çok gündeme gelebilir. Yüzde yapılacak estetik değişimler önerilmez. Savaş atmosferi yükselebilir. İşin içine; teknoloji, drone, havacılık, enerji santralleri, teknoloji, nükleer ve elektik daha çok dahil olabilir. Volkanik patlamalar, yangınlar artabilir. Suyun azalması ve su krizleri daha çok konuşulabilir. Üniversiteler, eğitim, hukuk, gazeteciler, vize konusu, medya, uluslararası işler, uluslararası ticaret, öğretmenler oldukça konuşulabilir. Yeni göç yasaları, ülkelerin belirli ülkelere sınır koyması konuşulabilir.

Irkçılık ve din ayrımı artabilir. Yeni dini yasalar konuşulabilir. Ay düğümleri Aslan - Kova geçişi (27 Temmuz 2026 - 26 Mart 2028) Herkesin seni görmek istediği yer, her zaman ait olduğun yer değildir. Hayat sahnende yapay spot ışıklarla değil, özünden gelen doğal ışığınla parla! Bu döngüde; sevilmek için gösteriş yapmak ve sahte ışıltılarla bir algı yaratmak yerine, doğallığımızı yaşamaya, olduğumuz gibi sevildiğimiz yerlerde parlamaya çağrılıyoruz. Artık; “beni kimler görüyor?” değil; “ben neye katkı sağlıyorum?” sorusu değer kazanıyor. Yaşam; sessiz ama kalıcı bir etki yaratmaya, bireysel egoyu değil, bireysel bilinci büyütmeye davet ediyor. Bu dönem; dikkat çekmeyi değil, doğru yerde durmayı ödüllendiriyor. Bu döngüde; arkadaşlıklar, fikirler, projeler ve yaratıcılık önem kazanıyor. Yeteneklerimizi herkesin yararına bir şeye dönüştürmeye davet ediliyoruz. Bu süreçte; yenilik yapan, egonun tuzağına düşmeyen, hayallerinin peşine düşen, teknolojiye ayak uyduranlar desteklenecek. Aklınıza gelenleri hayata geçirmelisiniz çünkü ilham kolektiften gelecek ve biz aklımıza düşeni yapmazsak başkasının yaptığını göreceğiz.

Dünyada; Evrensel Bahar Zamanı! Önce; kısıtlamalar, ego, güç, korku sahne alacak. Sonra; uyanış, ayaklanmalar, isyanlar başlayacak. Eşitlik, barış, adalet ve akıl sahneye çıkacak. Bu döngüde; dijital kimliklerimiz ve güvenliği her zamankinden daha önemli olabilir. İcatlar, buluşlar olabilir ve yaşam biçimlerimiz değişebilir. Lider değişiklikleri, sınır değişimleri, darbeler, suikastler konuşulabilir. Teknoloji, internet, yapay zeka, elektrik, havacılık alanlarında çığır açan gelişmeler olabilir. Bankacılık sektöründe krizler ve büyük dönüşümler olabilir. Çin, Japonya olumlu; ABD, İngiltere, İsrail olumsuz anlamda gündeme gelebilir. İran- İsrail gerilimi yeniden konuşulabilir. Kalp sağlığına, tansiyona, varislere ve nörolojik rahatsızlıklara dikkat etmemiz gerekebilir. Jüpiter Yengeç geçişi (10 Haziran 2025- 30 Haziran 2026) Şans gezegeni, yüceldiği yerde parlıyor! Bu döngüde; içsel mutluluğuna önem verenler, şansı ve bereketi yaşamına çekiyor. Kendimizi, ruhumuzu ve çevremizi beslemek her zamankinden daha değerli. Bu süreçte; ev, aile, yuva alanlarında destekleniyoruz. Bireysel ve toplumsal anlamda aile karmaları, iyileştirilmek üzere daha görünür oluyor.

Dünyada; Ev, aile konuları, barınma, sağlıklı gıdaya duyulan ihtiyaç daha çok gündeme gelebilir. Gümüş rekor üstüne rekor kırabilir. Jüpiter Aslan geçişi (30 Haziran 2026- 26 Temmuz 2027) ''Özgüven; bir odaya girip herkesten daha iyi olduğunu düşünmek değildir. O odaya girip, kendini kimseyle kıyaslama ihtiyacı duymamaktır.'' Aşkın, yaratıcılığın, kalbin ışığı parlıyor! Hayatın oyun bahçesine, çocuklaşmaya, neşelenmeye, eğlenerek üretmeye davet ediliyoruz. Bu döngüde; hayat sahnemizde kendimizi ve ilhamımızı nasıl ortaya koyduğumuz çok değerli. Yeteneklerini, ışığını, işini en yaratıcı, en iddialı ve anlamlı haliyle sunanlar parlayacak. Yaz aşkları, hamilelikler, markalaşmalar, gösteriş, sanat, spor hiç olmadığı kadar gündemde olacak. Dünyada; Sahte gösterişin devri biterken, gerçekten insanlara bir şeyler katan, anlam yaratanlar öne çıkacak. Ünlüler, konserler, eğlence dünyası, şans oyunları, gösteriş, ışıltı, abartı, lüks ve şovlar gündemde olacak. Kral ve kraliçeler, acımasız liderler, egoya düşenler gücünü abartacak. Ancak hayat hepimize, herkesin eşit olduğunu hatırlatacak. Gösteriş, gereksiz risk, aşırı harcama, keyif ve ego enerjisi törpülenecek.

Bu döngüde Ekim - Kasım ayları dışında altın çok yükselecek. Kendi işini kuran, pazarlayan, sanat, yaratıcı ve dijital işler, çocuklarla ilgili meslekler ve online eğitmenlik kazandıracak. Ne yazık ki; yangın, yanık, yanardağ ve patlamaları daha çok konuşacağız. Uranüs İkizler geçişi (26 Nisan 2026- 22 Mayıs 2033) En büyük devrim zihnimizde gerçekleşiyor! Bu etkiyi 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren kısa bir süre hissettik. Daha önce ise; bilgisayar, fotoğraf makinası, mercek, teleskop icat edildi. Atom bombası geliştirildi, yapay organlar yapıldı, DNA keşfedildi, ilk radyo yayını yapıldı ve evrim teorisi yayınladı... Buradan neler olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Bu süreçte; biyolojimizi, sinir sistemimizi, algılarımızı etkileyen silahlar yapılabilir. Yapay zeka, iletişim, ulaşım, haberleşme, telepati geliştirilebilir. İcatlar büyüyebilir, robot teknolojisi, uzay, yaşamın sırları ve evrim konusunda çığır açan gelişmeler olabilir. Venüs retrosu (2 Ekim- 14 Kasım 2026) Bu sonbahar, kalbin terazisini tartıyor. Venüs Akrep’te geri giderken; ilişkilerde saklanan gerçekler, bastırılmış duygular ve adını koyamadığımız bağlılıklar su yüzüne çıkabilir. Sevmekle tutunmak, bağ kurmakla kontrol etmek arasındaki ince çizgi daha görünür hale gelebilir. Bu dönemde birçok bağın, “derin” olduğu için değil; alışkanlık olduğu için sürdürüldüğünü görebiliriz.

Venüs geri geri Terazi’ye döndüğünde ise mesele derinlikten çok denge oluyor. Kim ne kadar veriyor, kim nerede kendinden vazgeçiyor, görebiliriz… Bu retro, bireysel olduğu kadar kolektif bir aynadır. Toplumda da; güç kimde, değer nasıl paylaşılıyor, uzlaşma, adalet ve ekonomik konular ön planda olabilir. Perde arkasındaki konular açığa çıkabilir. Bu dönem; ilişkileri, değerleri, beklentileri derinlik ve dengeye taşıyabilmemiz içindir. Şiron Boğa burcunda (20 Haziran 2026- 19 Temmuz 2033) Güvende hissetmediğin yerde köklenemezsin. Şiron’un Boğa burcuna geçişi, bireysel ve kolektif düzeyde; güven, sahip olma, ekonomi, değer ve bedensel farkındalığımız konusunda uzun süreli bir hassasiyeti gündeme getiriyor. Dünyevi algılarımız değişiyor. Bu geçiş, yıllardır “sahip olursam rahatlarım” diye inşa ettiğimiz her şeyi, mali alanlarımızı, bedenimize nasıl baktığımızı, ilişkilerimizi, hatta kendimize verdiğimiz değeri yeniden sorgulatabilir. Gerçek güvenin dış koşullardan değil, bedenimizle kurulan sağlıklı bağdan ve içsel yeterlilik duygusundan doğduğunu öğrenebiliriz. Bu süreçte; yavaşlamak, aceleyle iyileşmeye çalışmamak, eksik hissettiğimiz yerleri bastırmak yerine şefkatle kabul edebilmek, en büyük anahtardır. Şiron Boğa’da; bizi yaralayan şeyin aslında yetersizliğimiz değil, kendimizle kurduğumuz ilişki olduğunu gösterir. Kendi değerimizi sahip olduğumuz dünyevi kaygılara bağlamadığımızda başlar. Bu dönem, hayatın bize sunduğu küçük ama gerçek güven alanlarını fark etmeyi, bedenimizin sinyallerini dinlemeyi, şükretmeyi ve değerimizi kanıtlamaya çalışmadan var olabilmeyi öğretecektir.

Önemli Yeniay & Dolunay ve tutulmalar Bu yıl birçok Yeniay ve Dolunay 29 yani kritik (dönüşüm) derecesinde gerçekleşiyor. 18 Ocak kritik derecede Oğlak Dolunayı; yeryüzünde güç dengeleri değişiyor. Liderler, otorite figürler, zirvedeki kişiler değişim ve zorlu gündemlere hazırlanıyor. 2 Şubat Aslan Dolunayı; egoyla değil kalpten gelen ışığın gerçek olduğunu hatırlatıyor. Ülkemizin progress haritasında Yükselen ve Tepe noktası derecesi değişiyor! Yani imajımız ve kader yolumuz bir dönüşüme hazırlanıyor. 17 Şubat kritik derecede Kova Burcunda Halkalı Güneş Tutulması; Özgün ve özgürlüğümüze kavuşmak için bizi farkında olmadan esir alan konularda değişime davet ediliyoruz. Dünyada ve ülkemizde en kritik ve krizli süreç bu döngüde yaşanabilir. Bu tutulma, sert bir deprem yaratabilir. Aynı zamanda Uranüs karesi ile; isyan, devrim ve ekonomik deprem demektir. 3 Mart Başak Burcunda Ay Tutulması; “Mükemmelliğe, eklenecek bir şey kalmadığında değil, çıkarılacak bir şey bulunamadığında ulaşılır.” Bu tutulma, yaşamımda neyi azaltırsam iyileşirim? sorusuna yanıt oluyor. Sağlık, şifa, düzen gündemleri ile bizi kendimize iyi gelmeye davet ediyor.

19 Mart Balık Yeniayı; Teslimiyete çağrı. Bu Yeniay, 1,5 yıla nokta koyarken, arınma ve rahatlama yaratıyor. Scheat etkisi ile; bağımlılık, hapis, akıl sağlığı, zehirlenme, denizler, ilaçlar, int*harları gündeme getirebilir. 17 Nisan kritik derecede Koç Yeniayı; arınma süreci tamamlanıyor ve herkes için yeni bir hikaye başlıyor. Bu döngüde cesur olan ve kendini merkeze alanlar destekleniyor. Ancak; agresyon, dürtüsellik, sabırsızlığı seçmemek çok değerli. Yüze yapılacak işlemler ve ameliyatlar için bu ayı seçmeyin. Dünyada; özellikle 20 Nisan'a doğru, savaş enerjisi artıyor. 31 Mayıs Yay Dolunayı; Emeklerimizin karşılığını aldığımız, ilahi adaletin çalıştığı, Aralık ayında başlayan konuların tamamlandığı bir Dolunay. Bu süreçten ülkemiz çok etkilenebilir. Dünyada sismik aktiviteler tetiklenebilir. 12 Ağustos Aslan Burcunda Güneş Tutulması; kendi hikayemizin başrolü olmaya çağrılıyoruz! Bu süreç bizi kendi zirvemize davet ediyor. Aşk, ışık, yaratım, doğum enerjisi yükseliyor. Bu döngüde; egoda olan kişi ve liderler oldukça zorlanabilir. Ekonomik konularda bazı sırlar ortaya çıkabilir. Kraliyet ailesi gündeme gelebilir. Sismik aktiviteler yaşanabilir.

28 Ağustos Balık Burcunda Ay Tutulması; 2025'ten arda kalan ve artık sürdürülemeyen konular tamamen kapanabilir. Evlilik, aşk, çocuk, yaratıcılık, duygular ve maneviyat enerjisi yükselebilir. 9 Kasım Akrep Yeniayı; tutulmalar tetiklenirken, değer algımızı sorguladığımız, gizlenen konuların açığa çıkacağı bir süreç olabilir. Ülkemiz ve dünya için bir dönüm noktası yaratabilir. 2026; dış dünyada ne olduğundan çok, senin nerede durduğunla ilgileniyor. Bu yıl, gücünü; dünyeviliğe, alkışlara, başkalarının algı ve değerine bağlayanlar için zorlayıcı bir yıl olabilir. Kendini bilen, merkezinde kalan, cesaretle sorumluluk alan ve kendine her anlamda iyi gelmeyi seçenler için ise; yeni bir kimlik, değer duygusu, yaratım, aşk, neşe ve aidiyetle, şaşırtıcı mucizeler yaratabilir. Sevgilerimle, Karma Astrolog İnci Instagram: @incininyildizi BUŞRA EFE 2026'nın önemli astrolojik tarihleri