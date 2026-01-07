2026 aşk ve güzellik takvimi

Nikah, düğün, teklif ve romantik anlar için uygun astrolojik tarihler
8 – 16 Ocak 2026
22 - 29 Mart 2026
9 - 13 - 14 - 18 Nisan 2026
11- 19 Mayıs 2026
8 - 29 Haziran 2026
11- 25 Ağustos 2026
8 Eylül 2026
27 Kasım 2026
9 Aralık 2026
Söz konusu tarihler, tarih aralığı değil, gün olarak belirtilmiştir. Bu tarihler genel tarihlerdir ve kişisel doğum haritanız da çok önemlidir.
Saç kesimi, saç bakımı ve saç boyama için uygun astrolojik tarihler
19 - 31 Ocak 2026
18 - 27 Şubat 2026
20 - 21- 27- 29 Mart 2026
17 - 18 - 23 Nisan 2026
18 – 19 - 20 - 21- 22 Mayıs 2026
20- 24 Haziran 2026
13- 15- 17 Ağustos
12–15 Eylül 2026
17- 18- 23 Kasım 2026
10– 16- 28 Aralık 2026
Söz konusu tarihler, tarih aralığı değil, gün olarak belirtilmiştir. Bu tarihler; saçların daha gür ve hızlı uzayabileceği, bakımların ve boyanın daha kalıcı sonuçlar verebileceği tarihlerdir.
Epilasyon işlemleri, sakal kesimi için uygun astrolojik tarihler
4- 13 Ocak aralığı
5- 14 Şubat aralığı
4- 13 Mart aralığı
6- 10 Nisan aralığı
5- 14 Mayıs aralığı
6- 10 Haziran aralığı
3- 8 Temmuz aralığı
1- 10 Ağustos aralığı
1- 10 Eylül aralığı
7- 10 Ekim aralığı
2- 9 Kasım aralığı
5- 8 Aralık aralığı
Bu tarihler, tüylerin ve sakalların daha yavaş uzayacağı tarihlerdir. Eğer epilasyona ilk kez başlamıyorsanız, retrolar bu işlemleri etkilemeyecektir.
Estetik işlemler için uygun astrolojik tarihler, 2026
21- 22 Ocak 2026
6- 11- 13 Şubat
22- 28- 29 Mart
10- 14- 19- 23 Nisan
20- 22- 29 Mayıs
8- 26- 28 Haziran
6- 7- 8- 17 Ağustos
9- 11 Eylül
18- 19 Kasım
14 Aralık – 25 Aralık
Söz konusu tarihler, tarih aralığı değil, gün olarak belirtilmiştir. Özellikle cerrahi bir işlem yaptıracaksanız mutlaka kişisel haritanıza da baktırmalısınız. Dolunay ve tutulma zamanlarını seçmemelisiniz.
Astrolojik olarak kaçınılması gereken dönemler
Kişisel doğum haritalarımız her şeyin üzerinde olsa da bu dönemlerde herkes için; evlilik, kalıcı kozmetik işlemler, büyük değişimler, estetik uygulamalar önerilmez.
2026 Merkür Retro tarihleri
26 Şubat – 20 Mart
29 Haziran – 23 Temmuz
24 Ekim – 13 Kasım 2026
2026 Venüs Retrosu tarihleri
3 Ekim – 14 Kasım 2026
2026 Tutulma tarihleri
17 Şubat Güneş Tutulması
3 Mart Tutulması
12 Ağustos Güneş Tutulması
28 Ağustos Ay Tutulması
Not; bu tarihler, astrolojik verilere dayanmaktadır. Ancak kişisel sağlığınız, kişisel doğum haritanız, saç veya deri tipiniz uzman danışmanlığı gerektirmektedir. Estetik uygulamalar için mutlaka sağlık geçmişinizi de dikkate almalısınız.
Sevgilerimle,
Astrolog İnci Hacıyusufoğlu
Instagram: @incininyildizi
İlginizi çekebilir: 2026'nın önemli astrolojik tarihleri
2026 Retrolar takvimi