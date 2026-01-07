HTHAYAT
Ana Sayfa Astroloji Dış Yazarlar İnci Hacıyusufoğlu 2026 Aşk ve güzellik takvimi
İnci Hacıyusufoğlu

2026 aşk ve güzellik takvimi

Nikah, düğün, teklif ve romantik anlar için uygun astrolojik tarihler, saç kesimi, saç bakımı ve saç boyama için uygun astrolojik tarihler, epilasyon işlemleri, sakal kesimi için uygun astrolojik tarihler, kaçınılması gereken astrolojik tarihler Astrolog İnci Hacıyusufoğlu tarafından sıralandı.

2026 aşk ve güzellik takvimi
Giriş: 07 Ocak 2026, Çarşamba 09:17
Güncelleme: 07 Ocak 2026, Çarşamba 09:17

Nikah, düğün, teklif ve romantik anlar için uygun astrolojik tarihler

8 – 16 Ocak 2026

22 - 29 Mart 2026

9 - 13 - 14 - 18 Nisan 2026

11- 19 Mayıs 2026

8 - 29 Haziran 2026

11- 25 Ağustos 2026

8 Eylül 2026

27 Kasım 2026

9 Aralık 2026

Söz konusu tarihler, tarih aralığı değil, gün olarak belirtilmiştir. Bu tarihler genel tarihlerdir ve kişisel doğum haritanız da çok önemlidir.

Saç kesimi, saç bakımı ve saç boyama için uygun astrolojik tarihler

19 - 31 Ocak 2026

18 - 27 Şubat 2026

20 - 21- 27- 29 Mart 2026

17 - 18 - 23 Nisan 2026

18 – 19 - 20 - 21- 22 Mayıs 2026

20- 24 Haziran 2026

13- 15- 17 Ağustos

12–15 Eylül 2026

17- 18- 23 Kasım 2026

10– 16- 28 Aralık 2026

Söz konusu tarihler, tarih aralığı değil, gün olarak belirtilmiştir. Bu tarihler; saçların daha gür ve hızlı uzayabileceği, bakımların ve boyanın daha kalıcı sonuçlar verebileceği tarihlerdir.

Epilasyon işlemleri, sakal kesimi için uygun astrolojik tarihler

4- 13 Ocak aralığı

5- 14 Şubat aralığı

4- 13 Mart aralığı

6- 10 Nisan aralığı

5- 14 Mayıs aralığı

6- 10 Haziran aralığı

3- 8 Temmuz aralığı

1- 10 Ağustos aralığı

1- 10 Eylül aralığı

7- 10 Ekim aralığı

2- 9 Kasım aralığı

5- 8 Aralık aralığı

Bu tarihler, tüylerin ve sakalların daha yavaş uzayacağı tarihlerdir. Eğer epilasyona ilk kez başlamıyorsanız, retrolar bu işlemleri etkilemeyecektir.

Estetik işlemler için uygun astrolojik tarihler, 2026

21- 22 Ocak 2026

6- 11- 13 Şubat

22- 28- 29 Mart

10- 14- 19- 23 Nisan

20- 22- 29 Mayıs

8- 26- 28 Haziran

6- 7- 8- 17 Ağustos

9- 11 Eylül

18- 19 Kasım

14 Aralık – 25 Aralık

Söz konusu tarihler, tarih aralığı değil, gün olarak belirtilmiştir. Özellikle cerrahi bir işlem yaptıracaksanız mutlaka kişisel haritanıza da baktırmalısınız. Dolunay ve tutulma zamanlarını seçmemelisiniz.

Astrolojik olarak kaçınılması gereken dönemler

Kişisel doğum haritalarımız her şeyin üzerinde olsa da bu dönemlerde herkes için; evlilik, kalıcı kozmetik işlemler, büyük değişimler, estetik uygulamalar önerilmez.

2026 Merkür Retro tarihleri

26 Şubat – 20 Mart

29 Haziran – 23 Temmuz

24 Ekim – 13 Kasım 2026

2026 Venüs Retrosu tarihleri

3 Ekim – 14 Kasım 2026

2026 Tutulma tarihleri

17 Şubat Güneş Tutulması

3 Mart Tutulması

12 Ağustos Güneş Tutulması

28 Ağustos Ay Tutulması

Not; bu tarihler, astrolojik verilere dayanmaktadır. Ancak kişisel sağlığınız, kişisel doğum haritanız, saç veya deri tipiniz uzman danışmanlığı gerektirmektedir. Estetik uygulamalar için mutlaka sağlık geçmişinizi de dikkate almalısınız.

Sevgilerimle,

Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

Instagram: @incininyildizi

İNCİ HACIYUSUFOĞLU

2026 Retrolar takvimi

